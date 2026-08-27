Юрий Скуратов: У тех, кто покушается на наши активы за рубежом, номер не пройдет

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Юрий Ильич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, биограф Скуратова.

- Приветствую, Александр.

- Наша с вами тема. Опять в Европе, где украли наши активы, хотят их разморозить. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша требуют возобновить работу «над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины». То есть, для киевского режима, который бросает в топку войны все новые и новые жизни своих граждан. Как бы вы прокомментировали эту более чем дикую ситуацию?

- Здесь можно сказать о каком-то маниакальном таком явлении, если характеризовать подход к этой общеизвестной теме.

Это, я считаю, показатель кризисного состояния финансовых дел в европейских странах… Которым с каждым днем все труднее находят ресурсы для финансирования Украины.

Никаких новых аргументов они не приводят. Ясно, что их просто нет. Они понимают, хотя недостаточно, что у нас есть чем ответить.

- Вот давайте об этом подробнее…

- Мы, естественно, национализируем активы тех стран, которые будут участвовать в этой акции.

И - обратимся в международный арбитраж по поводу возмещения убытков, которые они нам причинят.

Примечательно, что в числе тех, кто выступает «за разморозку», нет бельгийцев.

- Почему?

- Потому что Euroclear, который является основным пользователем наших заемных средств, активов, находится в юрисдикции Бельгии.

Поэтому вопрос - в подвешенном состоянии.

- Ясно же, что это - политическая акция…

- Да, которая призвана определенным образом надавить на Россию.

Но номер не пройдет. И я думаю, что новая кампания по «разморозке» все же ничем так и не кончится.

- То есть, они - шведы, поляки, испанцы и власти Нидерландов - все-таки найдут в себе остатки разума не делать этого?

- Нет, я думаю, что не стоит рассчитывать на разум руководителей этих стран. Можно назвать их наиболее жаждущими, так сказать, раздербанить, попросту украсть российские ресурсы.

Просто там есть другие государства, типа Бельгии, которые действительно понимают, чем это все может кончиться.

Поэтому на разум этих представителей, в особенности поляков, вообще трудно рассчитывать.

Есть, слава Богу, еще остатки разума у других членов Евросоюза.

- А кому страшнее всего?

- В основном опасаются те, у кого имеется много активов в России… И те, кто в свое время использовал российские финансовые ресурсы, когда они им были предоставлены, типа, опять же, Бельгии.

Это, кстати, также еще раз показывает, что у них там (то есть, в Евросоюзе. - А.Г.), как говорится, согласия нет.

А когда согласия нет, то, естественно, в этом случае редко что получается.

- То есть, вряд ли у них из этой затеи что-то выйдет? И фиг у них что получится…

- Я думаю, что да.

- Спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы помиримся, но не в ближайшие 30-50 лет»: Когда закончится конфликт с Украиной и Европой и что будет дальше - большой прогноз

Зачем директор ЦРУ на самом деле прилетел в Россию: Пять версий и один намек

Зюганов: фашизм расползается по Европе, как раковая опухоль