Англичанин Майкл Джонс воюет в рядах Российской армии с позывным «Томми» Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военкор KP.RU встретил в лесопосадке на юге ДНР уроженца Англии с позывным «Томми» - теперь российского морпеха и уже неплохого оператора БПЛА. Военкора интересовали всего два вопроса – «Как?» и «Почему»?

Тонкие связи с Западом

Ответ на первый вопрос – «Как?», у меня уже был, хотя хотелось бы услышать и мнение «Томми», сохранить его в копилке удивительных знаний. Конкретно на Донбасс, «наши с Запада», попадали через систему тонких, почти магических связей между людьми. Связи эти существуют вне государственных границ, виз, санкций и отношений между политиками. И многих на Западе это приводит в ярость. Так что, я догадывался, чем пожертвовал «Томми», став российским морпехом. Как минимум, возможностью навестить родню.

Первый англичанин, журналист Грэм Филиппс, появился в Донбассе в начале «русской весны» в 2014 году. Я первый раз увидел Грэма в Славянске в День Победы. Его окружила толпа, скандирующая «Молодец!». Потом Грэма буквально на руках унесли на праздничный обед. В батальоне «Восток», на позициях «Промка», в самом горячем месте многолетней битвы за Донецк, я повстречал молодого француза Франсуа Модеме. Он сидел под стенкой, в окровавленном кресле (в нем утром обрабатывали раненого) и старался казаться спокойным. И у него получалось! Потомок белых эмигрантов, практически не знавший русского языка, но воевавший, как самый настоящий русский. В 2017, в самые безнадежные и мрачные годы, я общался с бывшим иностранным легионером из Французской Гвианы, Эруаном Кастелем. Он отходил после ранения. Потом он повоевал и на СВО, был еще раз тяжело ранен. В 2024 году, в «Эспаньоле», я встретил американца-добровольца «Терри», оборудовавшего «фронтовой» барбершоп в подземелье Мариуполя. Я не знал тогда, не догадывался, что от морпеха «Томми» меня отделяло всего одно рукопожатие!

Все эти люди, наши названые братья, достаточно просто объясняли – в какой момент они решили пролить кровь за Россию или встать на сторону России. Как правило, стартовой точкой их внезапного прозрения, было массовое жертвоприношение людей в одесском «Доме Профсоюзов». И лицемерная реакция Запада. Вторая причина более глубокая и обширная – традиционные ценности, по которым живет Россия.

По уживаемости в коллективе у Майкла – никаких проблем Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Секрет улыбки

Майкл Джонс, 1984 года рождения, позывной «Томми» - так с начала 19 века стали называть английских солдат. И морпех-доброволец так подчеркнул свою исходную, историческую идентичность. «Томми» смеется, он вообще очень жизнерадостный. Замечает:

- Когда я мрачный, я русский. Когда улыбаюсь – англичанин!

Я про себя думаю, что англичане не самая улыбчивая нация, возможно, если сравнивать с русскими… А «Томми» как раз и сравнил, улыбаясь!

Я коротко переговорил о «Томми» с его сослуживцами – юным Никитой и зрелым Михаилом. По уживаемости в коллективе – никаких проблем. По быту «Томми» не просто неприхотлив, а называет их жизнь в лесопосадке – «летним скаутским лагерем». Единственное, что его напрягает, да как и всех здесь – злые степные ветры. Они режут глаза, обжигают лица и главное, мешают управлять дронами. Никита, с гордостью за сослуживца, русского англичанина, говорит мне, что «Томми» сразу же показал себя перспективным оператором:

- Мы учимся на пилотов-перехватчиков, у нас есть специальное учебное упражнение. Мы поднимаем дрон типа «крыло», как правило «Молнию», и ты должен своим ФПВ-дроном пять раз зайти на цель и обозначить поражение. Это очень редко бывает, но «Томми» сразу же три раза зашел на цель. А это результат далеко выше среднего. Я в первый раз показал – ноль!

«Томми» сразу же показал себя перспективным оператором Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Михаил замечает, что «Томми» оказался незаменим в подразделении:

- Он переводит нам всю техническую документацию, инструкции, помогает с компьютерными программами. И очень отзывчив, если обращаешься к нему за помощью.

Общее резюме моих собеседников дорогого стоит:

- Мы считаем, что «Томми» - надежный товарищ и в боевых условиях можно будет на него положиться.

Парням осталось обучаться считанные недели, впереди – фронт.

«Томми» - надежный товарищ и в боевых условиях можно будет на него положиться. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Удар по печени – «за знакомство»

Батальон, в котором обучается и служит «Томми», сформировался совсем недавно, в символичную дату – 1 июня, в День защиты детей. И, наконец-то, стала понятна схема невидимых связей между нашими людьми. Тайну эту открыл мне гвардии лейтенант Никита Савельев, политрук батальона БПЛА. Позывной его соответствует должности:

- Я был хорошо знаком с американцем «Терри», «фронтовым барбером»…

Я вскидываюсь:

- С татуировками на лице!?

«Политрук» смеется:

- И не только на лице… «Терри» и познакомил меня с «Томми». Я из Великого Новгорода и посчитал, что обязан показать «Томми» глубинную Россию. Наше знакомство началось с легкого удара по печени. Мой папа встречал нас в Новгороде в 10 утра, с бутылкой ледяной водки и кастрюлей пельменей.

Американец «Терри» - фронтовой барбер Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам «Политрука», вербовку завершили традиционные новгородские «серые» щи из так называемого «крошева» - верхних капустных листьев.

Я спрашиваю, как с языковым барьером? «Политрук» говорит, что, вообще-то, «Томми» язык давно подучил, в Россию он приехал еще до СВО. А на фронте все значительно проще:

- Мы же на «русском военном разговариваем»…

Я киваю:

- Да, это около трех слов, я еще в садике выучил.

«Политрук» хохочет:

- Да, всего три слова, но множество комбинаций!

Я, на правах человека, находящегося во всех розыскных и санкционных списках, даже в личном списке английской королевы, не могу не задать этот вопрос:

- Он, «Томми», понимает, что своим решением переломал-перечеркнул всю свою жизнь?

И вот тут «Политрук» категорически со мной не соглашается:

- Ну почему переломал? Я бы сказал, что он нашел то, что искал! Он исповедует традиционные ценности, так же, как и мы. Поэтому, когда «Томми» искал страну для переезда, выбор был очевиден.

Никита Савельев, политрук батальона БПЛА Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Из экспата в соотечественники

Объективно, «Томми» переехал в Россию достаточно давно – 11 лет назад. Человек он не бедный, обеспеченный и по нашим, и по английским меркам. Работал в игровой индустрии и оказался в России на какой-то компьютерной конференции…И что-то необъяснимое его притянуло к нам. Женился, завел ребенка, купил жилье в Питере и домик в Тверской области, чтобы «жить совсем в России настоящей». «Томми» смеется:

- Как же я мог его не купить? В Англии за эти деньги даже собачью будку не купишь, а тут – дом!

Иногда, «Томми» говорит абсолютно без акцента, иногда подбирает слова. В России немало таких переселенцев из «Западного мира», для них даже термин специальный придуман – «экспаты». Но не все повели себя, как «Томми». С началом СВО он начал возить гуманитарку в Донбасс. Рассказывает, что один российский бизнесмен и патриот, подарил ему новую «буханку», и он накатал на ней по Донбассу 76 тысяч километров! Я тактично не спрашиваю у «Томми» про впечатления от «буханки», потому что всем известна русская пословица: «Господь семь дней сотворял мир, а «буханка» сразу получилась хорошо». Во время этих опасных поездок, бывшая родина «Томми», член НАТО, несколько раз пыталась его убить. Из «Джавелина», например. «Томми» рассказывает про это и первый раз во время разговора не смеется, я догадываюсь, как ему тяжело это осознавать. Еще «Томми» вел канал на Ютубе о Донбассе и СВО, 125 тысяч подписчиков. Канал снесли, конечно. Подписчики из США, Германии, Австралии и Англии помогали нашим бойцам медициной. Очень был неудобный канал.

«Томми» переехал в Россию достаточно давно – 11 лет назад. Фото: личный архив.

Я вспоминаю мытарства английского журналиста Грэма Филиппса, когда он решил навестить Родину. Спрашиваю «Томми» - что ему грозит в Англии? «Томми» объясняет:

- Я еще не заключал контракт с Российской армией, а меня уже занесли на «Миротворец». В 23 году в Англии приняли закон «National Security Act». И я под него попадаю. Мне так и сказали –«ты иностранец, ездил в Донбасс, значит, ты сотрудничаешь с ФСБ и террорист».

И родственники «Томми» тоже его не понимают. Он возмущается, как его соотечественники из Би-Би-Си освещают события в Донбассе последних лет. И самое страшное, родственники «Томми» верят журналистам, а не ему, который все видел и снимал сам. Как?

- Отец мой вырос, смотря Би-Би-Си, целые поколения смотрели, изменить это невозможно.

Брат ищет силу

На груди у «Томми» патч, цитата из фильма «Брат» - «В чем сила, брат?». И на «Томми» эта нашивка обретает какой-то глубокий смысл. Показываю на патч и спрашиваю:

- Смотрел?

«Томми» оживляется:

-О, да! Много-много раз, и первый фильм, и второй. И «Девятую роту» смотрел…

Мне, в ответ, тоже хочется сказать «Томми» не просто что-то приятное, подчеркнуть нашу духовную близость внутри общей цивилизации, наш единый код. И говорю честно:

- Дочитываю сейчас полное собрание сочинений Грэма Грина, последний роман «Путешествие без карты». Вообще всех английских романистов перечитал в командировках, полными собраниями сочинений… В электронной книге, конечно…

Моя реплика как-то повисает внутри разговора, и я спрашиваю:

- За что Англия ненавидит Россию? Мы, не так давно, воевали вместе против нацистов, а теперь Англия выбрала сторону наследников бывших врагов?

три года отслужил в английской армии, очень хотел попасть в морскую пехоту, но не получилось. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

«Томми» замечает немного растерянно:

- А я тоже не понимаю. Может быть, боится силы России, считает, что Россия слишком большая и ее надо разрушить.

Но, «Томми» - на нашей стороне. У него, как оказалось, есть военный опыт – он три года отслужил в английской армии, очень хотел попасть в морскую пехоту, но не получилось. Как выяснилось, «Томми» ждала российская морская пехота, не менее легендарная. Я спросил на прощание: «Почему ты здесь»? И мой собеседник ответил точно и достойно:

- Я гражданин России, обязан ее защищать, почему это кто-то должен делать вместо меня?

На вопрос, что удивило «Томми» в российской армии, он ответил неожиданно, можно сказать, «политически-незрело»:

- Я здесь уже месяц, а выходного еще не было. Почему?

Фраза вызвала бурное веселье среди боевых товарищей «Томми»:

- Ты же сам говорил много раз, что здесь, как в лагере отдыха! Зачем тебе еще выходные!

И «Томми» увели обедать. На обед привезли гречку. «Томми» в Англии гречку никогда не ел, не принято, а в России как-то сразу ее полюбил. И Россию, полюбил, конечно же. В этом нет никаких сомнений.

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