Отнимать весь груз: в США решили узаконить морское пиратство

Трамп и его администрация планируют возродить практику так называемых «призовых судов» и конфисковывать чужое имущество Фото: REUTERS.

Администрация Дональда Трампа планирует возродить практику так называемых «призовых судов», существовавших в XVIII и XIX веках в Англии и США. Во время войн эти органы имели право определять, можно ли считать груз захваченного неприятельского или нейтрального торгового корабля законным трофеем — призом. Понятное дело, что в 99 случаях из ста товар забирали.

По данным Bloomberg, первый призовой суд может начать действовать - пока в тестовом режиме - в Хьюстоне, штат Техас. Город этот выбрали не случайно: Хьюстон – порт на берегу Мексиканского залива, там скопилось не меньше семи захваченных американцами венесуэльских танкеров. Их удерживают под арестом, потому что они якобы перевозили иранскую нефть. Суд призван объявить ее военным трофеем и передать в собственность США.

«Это откровенное пиратство, направленное не только против Ирана, но и против любых судов так называемого теневого флота, включая российские, - сказал KP.RU научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. – Соединенные Штаты пытаются найти юридическую форму, которая поможет им придать видимость законности воровству. За этой практикой будут внимательно следить в Евросоюзе и наверняка захотят ее повторить».

В свое время призовые суды юридически оформляли захваты, например, испанских судов, перевозивших добытое в Латинской Америке золото и серебро. Их брали на абордаж каперы — вооруженные частные корабли, получившие от Лондона или Вашингтона официальное разрешение на разбой. Добычу делили: основная часть шла в госбюджет, а определенная судом доля отдавалась пиратам. США отказались от этой деятельности только в 1898 году.

Идея каперства и призовых судов весьма приглянулась и Наполеону Бонапарту. Во французскую собственность переводились все захваченные корабли, пытавшиеся нарушить установленную императором «континентальную блокаду» Британии - запрет на любую торговлю с англичанами.

В XX веке после принятия множества международных конвенций призовые суды, покрывавшие откровенный морской грабеж, отменили и англосаксы, и французы.

«Трампу на международное право наплевать, а что касается морали, то он недавно сказал – она у него своя собственная, и именно по ней он и будет действовать, - объясняет ситуацию Блохин. – Так что создание первого призового суда в штате Техас более чем вероятно. Думаю, очень скоро юрисдикцию этого суда американцы распространят на все моря и океаны».

В этих условиях у России, по мнению Блохина, один выход: эффективно защищать свои торговые суда. Такие понятия, как «теневой флот» и «подсанкционная торговля», нам признавать нельзя. Законны только те санкции и блокады, которые одобрил Совет Безопасности ООН – такова российская позиция.

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