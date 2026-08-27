Лолита Милявская на гала-концерте "Новой волны" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гала -концерт звезд на «Новой волне» в Казани подарил зрителям не только песенный смотр лучших хитов, но и настоящий парад сценических костюмов – яркие, дерзкие и совершенно не похожие друг на друга образы, в которых каждый артист рассказывает свою личную историю. От театрального гламура до карнавальной феерии – разбираем самые запоминающиеся сценические луки этого вечера вместе с экспертом по стилю и продюсером Яной Блиндер.

Эксперт по стилю и продюсер Яна Блиндер. Фото: личный архив.

Валерий Леонтьев

Артист вновь подтвердил статус одного из главных модников отечественной сцены, выбрав образ на контрасте солнечного цвета и брутальной фактуры. Ярко-желтый костюм классического кроя – приталенный пиджак с декоративными пуговицами по борту и прямые брюки – надет поверх черного топа, полностью состоящего из свисающей бисерной бахромы, закрывающей грудь и живот подобно кольчуге.

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это смелое, но абсолютно точное решение: насыщенный желтый цвет мгновенно приковывает взгляд и прекрасно считывается на большой сцене, а черная бахромчатая фактура топа добавляет образу движения и легкой театральности – с каждым жестом артиста бисер колыхается, создавая эффект живого, дышащего костюма. Такой контраст плотного матового желтого и подвижного черного низа – классический прием сценического стиля, который здесь сработал безупречно.

Александр Маршал с сыном Артемом Миньков

Александр Маршал с сыном Артемом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совместный сценический выход получился настоящим рок-заявлением – оба артиста выбрали черную гамму, но интерпретировали ее по-разному, создав интересный возрастной диалог в костюмах. Александр Маршал предстал в темной кожаной куртке и кожаных штанах в стиле 70-х – классическая рокерская форма, проверенная десятилетиями сцены. Его сын Артём по номеру выбрал более современное прочтение: черный бомбер поверх светлой футболки и прямые брюки с лампасами.

Александр Маршал Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такое сочетание работает за счет единой цветовой базы при разности поколенческих деталей: кожа старшего артиста считывается как классика жанра, а более лаконичный крой куртки молодого партнера добавляет образу актуальности. Минимум аксессуаров – темные очки Маршала и массивные кольца его сына – сохраняют фокус на энергии самого номера, а не на декоре костюмов.

Наташа Королева

Наташа Королева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица выбрала образ в стиле ретро-гламура – облегающее платье-миди насыщенного оранжевого цвета с квадратным вырезом и объемными рукавами-буфами, доходящими до локтя. Плотная костюмная ткань прекрасно держит форму, создавая скульптурный силуэт, а буфы на плечах добавляют образу винтажного драматизма в духе моды середины прошлого века.

Такой выбор – очень удачное решение: сочный оранжевый оттенок красиво освежает образ и выигрышно смотрится на загорелой коже, а квадратный вырез подчеркивает линию плеч и декольте, не переходя в излишнюю откровенность. Объемные рукава визуально балансируют пропорции силуэта, делая акцент на верхней части, в то время как облегающая юбка длины миди подчеркивает фигуру. Клатч с бахромой в тон платью и серебристые туфли на каблуке становятся точными завершающими акцентами, а волнистые распущенные волосы с легкой челкой дополняют ретро-настроение всего образа.

Николай Басков

Николай Басков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист выбрал образ в духе классической сцены – белый смокинг с черными атласными лацканами и такой же черной бабочкой, надетый поверх белоснежной рубашки. Пиджак украшен деликатным серебристым узором, который улавливает сценический свет и добавляет ткани легкого мерцания без излишней вычурности.

Это беспроигрышное решение для торжественного выступления: контраст белого и черного – вечная классика, которая всегда считывается статусно и элегантно, а сдержанный серебристый принт добавляет костюму современности, не превращая его в перегруженный декором наряд. Черные атласные лацканы визуально структурируют силуэт, подчеркивая плечи и грудную клетку. Лаковые туфли завершают классический вечерний образ.

Ко второму выходу артист сменил классику на настоящую феерию – темно-синий костюм, полностью расшитый крупными серебристыми звездами со стразами, которые покрывают пиджак и брюки сплошным узором. Такой декор превращает костюм в самостоятельное произведение сценического искусства.

Николай Басков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это яркое, запоминающееся решение: звездный принт считывается как праздничный и торжественный, полностью соответствуя атмосфере большого юбилейного концерта, а глубокий синий фон делает серебристые звезды особенно контрастными и заметными даже на дальних рядах зала. Классический крой костюма при этом остается безупречным, позволяя декору стать главным, но не единственным акцентом образа. Белая рубашка и такая же синяя бабочка логично завершают ансамбль, а серебристые туфли, расшитые в тон пиджаку, продолжают звездную тему сверху донизу. Николай в этом образе похож на лихого голливудского ковбоя.

Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица выбрала один из самых свежих и юных образов вечера – комплект из укороченного топа с воротником-поло цвета пастельного желтого и объемной юбки-миди из плотной тафты того же оттенка, присборенной на талии широким поясом с бантом. Пышный крой юбки создает эффект легкого кринолина, добавляя силуэту сказочности.

Такое решение – точное попадание в летнее, жизнерадостное настроение: монохромная желтая гамма от топа до юбки визуально удлиняет силуэт, а объемная присборенная юбка добавляет движения и легкости, идеально считываясь на сцене при поворотах и танцевальных элементах номера. Короткий топ с воротничком добавляет образу игривой, почти школьной нотки, которая работает на контрасте с более взрослым низом. Распущенные длинные волосы, собранные наполовину, и туфли на каблуке в тон юбке логично завершают целостную цветовую историю.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из самых эффектных и чувственных сценических образов вечера – облегающее платье насыщенного алого цвета с высоким воротником-холтер и асимметричными вырезами по бокам, которые открывают талию и бедро через драпированные разрезы. Плотная атласная ткань красиво струится по фигуре, создавая скульптурный, почти скалистый силуэт.

Насыщенный красный цвет мгновенно считывается под любым освещением и создает мощный визуальный акцент на большой сцене, а асимметричные вырезы добавляют силуэту динамики и чувственности, не переходя в излишнюю откровенность благодаря продуманной драпировке. Высокий воротник при этом уравновешивает открытые участки тела внизу, создавая гармоничный баланс между закрытым верхом и смелым низом. Крупные серьги-подвески и распущенные волосы с легкой волной дополняют образ, не отвлекая внимание от самого кроя платья.

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй сценический выход певицы – образ в духе футуристического гламура: черный комбинезон, полностью расшитый серебристыми стразами, выстроенными в вертикальные линии по всему силуэту, с драпированными накладными плечами и глубоким асимметричным вырезом на груди. Длинные декоративные ленты спускаются от пояса вниз, добавляя движения при каждом шаге.

Эффектное, продуманное решение: вертикальные линии страз визуально вытягивают силуэт, делая его более стройным и графичным, а объемные накладные плечи добавляют образу скульптурности и драматизма, важного для сценического выступления такого масштаба. Плотный черный комбинезон при этом идеально держит форму, подчеркивая фигуру без единой складки. Высокие сапоги на каблуке в тон комбинезону продолжают монохромную серебристо-черную гамму, а гладко зачесанные назад волосы оставляют весь фокус на самом крое костюма.

Анна Асти

Анна Асти Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица выбрала образ в стиле рок-вестерн – металлизированное серебристое пальто в пол с массивной бахромой по краю, надетое поверх черного топа с сетчатыми вставками, брюк и завершенное широкополой шляпой в ковбойском стиле. Плотная кожаная фактура пальто эффектно отражает сценический свет.

Такое решение работает за счет продуманного сочетания фактур и силуэтов: длинное пальто визуально удлиняет фигуру, а массивная бахрома добавляет образу движения – с каждым шагом артистки ткань колышется, создавая динамичный визуальный эффект. Металлик серебристого оттенка при этом хорошо контрастирует с черным низом, не позволяя образу выглядеть монотонно.

Длинные вьющиеся распущенные волосы под шляпой и минимум украшений сохраняют фокус на самом силуэте пальто и его фактуре. Высокие сапоги-ботфорты логично продолжают ковбойскую тему всего образа. Пожалуй, длинное пальто местами скрывает силуэт фигуры под ним, что может быть не всегда выигрышно для динамичного номера, но как цельное сценическое высказывание в жанре рок-вестерн образ читается уверенно и очень стильно.

Второй сценический выход певицы – образ в духе футуристического гламура: черный комбинезон, полностью расшитый серебристыми стразами, выстроенными в вертикальные линии по всему силуэту, с драпированными накладными плечами и глубоким асимметричным вырезом на груди. Длинные декоративные ленты спускаются от пояса вниз, добавляя движения при каждом шаге.

Эффектное, продуманное решение: вертикальные линии страз визуально вытягивают силуэт, делая его более стройным и графичным, а объемные накладные плечи добавляют образу скульптурности и драматизма, важного для сценического выступления такого масштаба. Плотный черный комбинезон при этом идеально держит форму, подчеркивая фигуру без единой складки. Высокие сапоги на каблуке в тон комбинезону продолжают монохромную серебристо-черную гамму, а гладко зачесанные назад волосы оставляют весь фокус на самом крое костюма.

Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист выбрал образ, в котором классический белый костюм превращается в настоящее произведение искусства благодаря необычному декору. Белый пиджак украшен крупным живописным принтом в духе модернистской живописи – стилизованные фигуры в оранжево-зеленой палитре, нанесенные на плотную костюмную ткань, надет поверх черной футболки и таких же белых прямых брюк.

Это смелое и очень оригинальное решение: художественный принт делает костюм самостоятельным арт-объектом, а строгий белый фон и классический крой не дают декору выглядеть чрезмерно – контраст лаконичной формы и яркого содержания срабатывает безотказно. Черная футболка под пиджаком добавляет образу современности, разбавляя классическую белизну костюма.

Игорь Николаев

Игорь Николаев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основатель фестиваля выбрал один из самых ярких и жизнерадостных образов вечера – костюм насыщенного сиреневого оттенка классического прямого кроя, надетый поверх черной футболки. Лаконичный силуэт пиджака и прямых брюк контрастирует с очень смелым выбором цвета, создавая эффектное, но не перегруженное сочетание.

Насыщенный сиреневый цвет мгновенно выделяется на фоне более классических нарядов других артистов, а простой, ничем не декорированный крой костюма позволяет цвету звучать в полную силу, не соревнуясь с дополнительными деталями. Черная футболка под пиджаком добавляет образу легкой современности и контраста.

Лолита

Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистка выбрала образ в духе ретро-кокетства – черное платье с пышной многослойной юбкой из жаккардовой ткани с растительным узором, коротким приталенным лифом и характерными плечиками, а также длинными прозрачными перчатками телесного оттенка. Пышный крой юбки создает эффект классического бального платья в миниатюре.

Такое решение работает благодаря своей театральности: объемная юбка добавляет образу игривости и сценического объема, идеально считываясь при движении артистки по сцене, а плотная жаккардовая ткань с узором добавляет глубины даже в монохромном черном цвете. Прозрачные перчатки – неожиданная, но очень удачная деталь, которая вносит в образ легкую винтажную кокетливость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва декольте на «Новой волне»: лихая рокерша Чеботина, «снежная королева» Мороз и дерзкая Асти с вырезом до талии

Билан в кителе Джексона, похудевший Леонтьев и влюбленная Алсу: образы звезд на юбилейном вечере Паулса на «Новой волне»