Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС "процесс сложный и порой унизительный". Фото: Kai Taller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вы не поверите, но, кажется, удалось разгадать причину, по которой поляки в последнее время каждый день в разных уголках своей страны устраивают показательные и просто экзекуции украинским беженцам, живущим в Польше. И натолкнул вашего покорного слугу на эту мысль известный польский политик, алкоголик и русофоб министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он тут много рассуждал про «русский след» и прочую чушь, а потом выдал неописуемое в качестве совета украинцам.

- К сожалению, вступление в ЕС - непростой процесс. Это означает глубокую перестройку всей институциональной системы страны. Мы должны быть уверены, что Украина станет ценным, конструктивным и лояльным членом. Я не сомневаюсь, что так оно и будет. Мы знаем по себе, этот процесс сложный, а порой даже унизительный, но итоговая награда того стоит, - заявил Сикорский.

Поняли? Это поляки не просто так лупят украинцев каждый день почем зря, а так тренируют их на готовность к вступлению в Евросоюз. Чем больше унижают, тем выше станет готовность. Хотя тот же Сикорский наверняка сам с собой клянет тех же украинцев последними словами, настолько усложнилась жизнь в Польше после появления этих беженцев. Как, впрочем, и большинство поляков.

Тут 19-20 августа польский институт Pollster проводил исследования по вопросу об отношении поляков к продолжению военной помощи Украине. Интересные цифры получили в результате опроса – 53% респондентов против дальнейшей военной помощи, а за ее продолжение уже всего лишь 36%. Остальные 11% либо не определились с ответом, либо не захотели отвечать.

Интересно распределение голосов в подгруппах. 32% респондентов категорически против продолжения помощи, а 21% ответили «скорее нет». А вот за продолжение поставок безоговорочно выступили 12% участников опроса, а 24% сомневались, но сказали, что «скорее да, чем нет».

А в 2022-м картина была совсем иная – тогда 77,5% поляков совершенно четко высказались за помощь Украине, а против выступали лишь 18,3%. Даже в прошлом году тех, кто заявил о необходимости прекращения военной помощи бандеровскому режиму было еще меньше половины, хотя и больше сторонников продолжения помощи – 46%. А сейчас за помощь Зеленскому выступают уже не более трети поляков. И эту тенденцию уже не изменить.

Изменившийся расклад приоритетов наверняка будут учитывать перед следующими парламентскими выборами все политические силы в Польше. А это может означать значительное снижение активности Варшавы в снабжении ВСУ. Во всяком случае, за счет самой Польши, хотя на транзитных поставках это вряд ли отразится.

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