KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 28 августа:

1. Новости с передовой: освобождено Шевченковское, прорван первый рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона

2. «Удар возмездия»: 258 «Гераней» и баллистика по восьми областям Украины

3. Герасимов: до Славянска - четыре километра, до Дружковки - полтора

4. Трамп закрыл историю о «нападении на НАТО»: «Путин не нападёт»

5. МИД предупредил Лондон: цели - британские военные объекты «и за пределами Украины»

6. Турецкий паром атакован дронами у Туапсе: ранены пять моряков

7. Буданов* анонсировал переговоры в сентябре - Кремль приглашения не получал

8. В Петербурге взорван автомобиль офицера, погиб подполковник

9. Пять ракет по «Запорожстали»: украинской металлургии дали срок до весны

10. Четыре страны ЕС требуют вскрыть сейф с 210 миллиардами, фон дер Ляйен призналась в главном

11. Залог за Мудрую так и не собрали

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» работала по украинским подразделениям у Уланово и Садков в Сумской области, у Липцев и Слатино - в Харьковской. Потери противника - до 245 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и орудие.

«Запад» наступал у Пролетарского, Сидорово и Маяков: до 210 человек, 20 автомобилей, два орудия и четыре станции РЭБ за сутки.

«Южная» группировка работала по районам Краматорска, Дружковки и Николаевки - более 190 военнослужащих противника, 30 автомобилей, три орудия. Первый рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона на отдельных участках прорван.

Самые тяжёлые сутки противнику снова выдал «Центр»: более 390 человек, бронемашина «Казак», два орудия и три РЛС. Бои идут уже за само Доброполье - военкоры сообщают, что ВСУ начали отвод основных сил из южных районов города.

«Восток» освободил Шевченковское в Запорожской области - село у трассы Донецк – Запорожье, занятый рубеж, отмечает Минобороны, позволяет продолжить вклинивание в оборону ВСУ. Потери противника за сутки - свыше 360 военнослужащих и пять бронемашин

«Днепр» отработал по Орехову, Димитрово и Новояковлевке: до 55 человек, 19 автомобилей и две станции РЭБ. Малая Токмачка, отмечают военкоры, из «серой зоны» превратилась в красную.

Всего за сутки противник потерял на шести направлениях около 1450 военнослужащих. Поражены логистические центры, объекты энергетики, транспорта и портов, склады и цеха беспилотников в 145 районах. Расчёты ПВО сняли с неба 591 дрон самолётного типа, 19 управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

258 "Гераней" за ночь: дроновые цеха, НПЗ и главный склад Порошенко*

Ночь на 27 августа стала самой тяжёлой для украинского тыла за месяц. Минобороны назвало происходившее «ударом возмездия»: не меньше 258 «Гераней», баллистика, модифицированные ракеты С-400 - по восьми областям разом. В перечне поражённого - цех сборки дронов «Хорнет» и склад FPV-аппаратов в Киеве, логистический комплекс в Борисполе, Кременчугский НПЗ, «Запорожсталь» и криворожский ArcelorMittal, цеха сборки дронов и производства селитры в Ильичевке, порты Рени, Одесса и Черноморск - двадцать четыре хранилища за ночь.

В Броварском районе под Киевом дотла выгорел главный распределительный хаб кондитерской корпорации Порошенко* Roshen: прилёт вызвал детонацию и пожар, терминалы сгорели целиком - с тысячами тонн продукции, многоуровневыми стеллажами, холодильными установками и автопарком. Той же волной накрыло склады «Сильпо», «Форы», «Авроры», COMFY, «Дома игрушек» и логистов «Бергер Карго Украина», а в Харькове прилетело по последнему работавшему гипермаркету «Эпицентр». Крупные логистические площадки давно живут на Украине двойной жизнью - за гражданскими вывесками размещают склады боеприпасов, цеха сборки БПЛА и завезённую с Запада технику. Ущерб даже украинские СМИ оценивают в десятки миллионов долларов.

По Украине прошли "удары возмездия" Фото: REUTERS.

Герасимов доложил: до Славянска - четыре километра

О положении на главном направлении высказался начальник Генштаба. Группировка «Юг», наступая в полосе около 160 километров, на отдельных участках преодолела первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона - того самого, который Киев строил двенадцать лет и называл неприступным.

До восточных окраин Славянска - четыре километра, до Дружковки - полтора, бои идут на аэродроме в трёх километрах от Краматорска, в Николаевке и Никаноровке - уличные схватки, под контролем половина Алексеево-Дружковки. За два месяца на этом направлении освобождено больше ста квадратных километров. Славянск, Краматорск и Дружковка - единый оборонительный пояс на высотках, промзонах и перекрещённых трассах, именно поэтому главная цифра доклада даже не «четыре километра», а факт, что внешний обвод этой системы уже пройден.

Трамп закрыл историю о «нападении на НАТО»

Сюжет о визите Рэтклиффа за сутки прошёл полный круг. Сначала западная пресса сообщила: директор ЦРУ привозил в Москву предостережение - не готовить действий против стран НАТО, прямо назвав Эстонию, Латвию и Литву, а заодно поднимал тему Ирана и Ормузского пролива. Нарышкин встречу подтвердил, но назвал её рабочим контактом руководителей разведок. Песков публикации о «планах нападения» отправил в корзину: «страшилки» и «газетные утки».

Точку поставил Трамп - и не ту, которую ждали авторы утечек. Путин, заявил он, «не нападёт на территорию НАТО», никакого специального послания Рэтклифф не возил, а встреча разведчиков - обычное дело. Конструкция рухнула у создателей на глазах: анонимные источники произвели угрозу, из поездки сделали чрезвычайную миссию - президент США публично отменил и то и другое.

Самым громким итогом тайного визита оказалось не то, что Рэтклифф сказал в Москве, а то, что Трамп был вынужден сказать: нападения на НАТО не будет. Годами этой фразой пугали избирателей от Варшавы до Хельсинки - теперь её отменил человек, которому положено знать.

Сюжет о визите Рэтклиффа за сутки прошёл полный круг. Фото: REUTERS.

Лондону выставили цели - «и за пределами Украины»

Ответ за Storm Shadow по центру Донецка оформился за сутки. МИД официально предупредил Лондон: ответными целями могут стать «любые военные объекты и техника Британии на Украине и за её пределами». Захарова уточнила состав претензий: Британия не просто передала ракеты - она отдала Киеву технологии сборки крылатых ракет на украинских предприятиях, досталось и французской Safran за навигацию для «Фламинго».

Ключевые слова ноты - «за её пределами». Прежняя формула ограничивала ответ украинской территорией, новая границ не называет вовсе. Это самое дальнобойное дипломатическое заявление Москвы за годы войны - и сделано оно не в эфире ток-шоу, а нотой министерства.

Лондон к вечеру не ответил ничего. После Тернополя и Стубба это уже третья за неделю ситуация, когда на прямое обвинение не отвечают, - похоже, в Европе освоили главное правило сапёра: не трогать то, что может рвануть.

Турецкий паром атакован дронами у Туапсе

Грузовое судно Lider Bordo Mavi турецкой компании из Трабзона, шедшее под флагом Камеруна из Самсуна в Туапсе, атаковали беспилотники - турецкие СМИ говорят о трёх аппаратах. На борту начался пожар, повреждены оборудование и грузовой отсек, ранены пять моряков. Груз, по заявлению владельца, - овощи.

Паром шёл в российский порт, страна, чьи морские дроны охотятся у российского побережья, известна одна, овощи в Туапсе возят не для ВСУ.

Для Анкары эпизод неприятен вдвойне: под удар попали турецкие моряки на маршруте, который кормит турецких экспортёров. Киев методично добивается того, чего не смогла добиться ни одна резолюция, - превращает Чёрное море в зону, где страховка стоит дороже груза. Море, в отличие от суши, обочины не имеет: переждать эскалацию коммерческому судну негде.

Пять ракет по «Запорожстали»: украинской металлургии дали срок до весны

«Запорожсталь», утром прошедшая в сводке «удара возмездия» одной строкой, к вечеру развернулась в отдельный сюжет. Нардеп Муса Магомедов подвёл итог пяти ракетным ударам по комбинату: гигант европейской металлургии остановлен, когда возобновит работу - «большой вопрос», а вся отрасль, по его прогнозу, может не дожить до весны. «Россияне буквально уничтожают украинскую металлургию», - признаёт депутат.

Добивают отрасль не только ракеты. Из-за блокады одесских портов полностью остановился Южный ГОК, криворожские комбинаты потеряли треть производства. «Укрзализныця» подняла грузовые тарифы на 30 процентов, и транспортная строка в себестоимости металла выросла втрое. А самый аккуратный удар нанесли союзники: Евросоюз срезал квоты на украинскую сталь на 60 процентов и добавил углеродный налог - по 50-100 евро с каждой тонны. Воюющей стране выставили счёт за углеродный след: только на европейских ограничениях Киев теряет миллиард долларов валютной выручки и 17 миллиардов гривен для бюджета.

Картина складывается такая, что её в Киеве предпочли бы не показывать целиком: Россия бьёт по цехам, собственная железная дорога - по тарифам, Брюссель - по квотам. Магомедов предупредил правительство: к весне спасать будет уже нечего. При нынешнем темпе - пять ракет по одному комбинату - весна в этом прогнозе выглядит сроком оптимистичным.

Четверо на одного: ЕС дожимает Бельгию по 210 миллиардам

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша направили письмо руководству евродипломатии с требованием вернуться к изъятию 210 миллиардов евро российских активов - в обход бельгийского вето. Глава шведского МИД назвала это «справедливым и умным способом» финансировать Украину. Повод простой: у Киева дыра в 23 миллиарда, кредитная линия на 90 миллиардов буксует, а собственных денег не будет никогда.

Бельгия держится не из любви к Москве - из инстинкта самосохранения: активы лежат в её юрисдикции, и все иски прилетят по её адресу. Четыре подписи против одной - это попытка распределить риск на всех, но подписи характерны: платить по искам предлагают той, чьей подписи под письмом нет.

В тот же день Урсула фон дер Ляйен произнесла признание, которое стоит поставить рядом с этим письмом: экономическая модель Евросоюза лишилась опор, на которых держалась десятилетиями, - дешёвой импортной энергии, растущего китайского рынка, американской защиты. «Все эти очевидные преимущества уже исчезли», - констатировала глава Еврокомиссии. При этом ошибкой прежний курс она не назвала.

За один день Европа произнесла две исчерпывающие фразы: прежние преимущества исчезли, а выделенных Украине миллиардов снова мало. Своя энергия подорожала, своих денег не хватает, и ключ к следующему траншу ищут в сейфе с чужими резервами.

Буданов* назначил переговоры - Москва приглашения не получала

Глава Офиса президента Украины Буданов* заявил, что трёхсторонняя встреча делегаций России, Украины и США может состояться уже в сентябре, причём участие американцев обязательно: «Без них никак». Последний такой раунд был в феврале - с тех пор стороны общались с Вашингтоном порознь.

Кремль на анонс отозвался сухо: ни даты, ни согласованного формата у Москвы нет, рабочие контакты с американцами продолжаются. Сам анонс, впрочем, красноречив. Сентябрь называют в Киеве через сутки после «удара возмездия» и через трое - после признания Федорова, что страна «медленно проигрывает». Переговоры начинают назначать тогда, когда воевать становится дороже, чем разговаривать.

В Петербурге взорван автомобиль офицера

Утром на Колпинском шоссе в петербургской Славянке взорвался автомобиль - погиб находившийся в нём военнослужащий, его жена с тяжёлыми травмами госпитализирована. Погибший - подполковник войск ВВС и ПВО, а в машине могло сработать самодельное взрывное устройство: обломки разбросало на десятки метров, посечены соседние машины.

Следственный комитет возбудил дело. СВУ в личной машине офицера, сработавшее утром, у дома, при жене - слишком узнаваем, чтобы делать вид, будто версии равновероятны

Если версия подтвердится, петербургский взрыв встанет в один ряд с самыми грязными эпизодами - и произойдёт это в неделю, когда Киев анонсирует переговоры.

Залог за Мудрую так и не собрали

Финал судебной недели вышел с иронией, которую не придумать нарочно. За юриста Офиса президента Дубовика семь миллионов гривен внесли за день - он выходит. За Мудрую, вторую фигуру Офиса, двадцати миллионов к вечеру так и не набралось: ВАКС сухо констатировал - «деньги не поступали». Замглавы президентской канцелярии с Range Rover, украшениями Bvlgari и дочерью в американском колледже сидит в СИЗО, потому что не нашлось двадцати миллионов.

Объяснений два, и оба хуже. Либо друзья, которых она обещала «попросить», просчитали цену дружбы с арестанткой - либо деньги есть, но заносить их публично после плёнок НАБУ не рискует никто. В деле, где судят за внесение залога, сама процедура залога стала минным полем.

Сериал «Форрест Гамп» тем временем анонсировал новые серии: НАБУ обещает «удивительные» результаты экспертиз по Ермаку и Арахамии.

*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ