Егор Бероев светится рядом с беременной женой: 48-летний актер не сводил глаз с 22-летней Анны

Егор Бероев и Анна Панкратова скоро станут родителями Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Егор Бероев скоро вновь станет отцом. Его молодая жена Анна Панкратова беременна. Красавица-балерина престала прятать внушительный живот.

Егор Бероев и Анна Панкратова появились на светской премьере. Артист буквально светился от счастья. Он не сводил глаз с беременной жены.

В свою очередь, 22-летняя балерина перестала прятать внушительный живот. Она гордо демонстрировала его публике.

22-летняя жена актера беременна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

48-летний Бероев говорить о грядущем пополнении в семействе не стал. Как пишет сайт KP.RU, по предварительным прогнозам, сейчас Панкратова находится на последних месяцах беременности.

Напомним, первые слухи о беременности супруги Егора появились в феврале 2026 года. Очевидцы рассказывали, что видели влюбленных в специализированной клинике репродуктивной медицины.

Актер не сводил влюбленных глаз с избранницы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А в начале лета. Анна появилась на одной из премьер в платье свободного кроя. Что касается Бероева, то лишь недавно Егор рассекретил свадьбу с Панкратовой. Они знакомы несколько лет. Актер снял танцовщицу в своих фильмах, хотя раньше Анна ни разу не работала в кадре. Говорят, Бероев отлично поладил с тещей.