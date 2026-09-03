«Они его сильно ранили»: Юрий Антонов вычеркнул бывших жен из своей жизни

На «Новой волне» Юрий Михайлович спел новую песню «Доченька», которую, как считается, он посвятил своей дочери. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Антонов приехал в Казань на «Новую волну» Игоря Крутого в рамках своего творческого вечера. Звезды пели легендарные хиты 81-летнего маэстро, который в этот вечер аккомпанировал им на рояле.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«У него есть девушка»

- Юрию Михайловичу из выступавших на «Новой волне» девушек больше всех понравилась Татьяна Куртукова, - сообщил KP.RU друг Антонова, поэт Владимир Ильичев. - Он большой ценитель женской красоты, но не любит перекачанных, он за естественность. Татьяна единственная из всех артистов подошла к нему после концерта и подарила букет цветов. Конечно, маэстро растаял.

Во втором отделении музыкант сам пел свои хиты. Исполнил и новую, очень личную песню «Доченька», которую для Юрия Михайловича написал Владимир Ильичев. Поэт уверен: Антонов в этот вечер пел о своей дочери, которая вместе со своей мамой живет во Франции.

Поэт Владимир Ильичев давно дружит с певцом. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

- Дочь не приезжает к Юрию Михайловичу. Конечно, он скучает, я вижу, что ему порой бывает очень одиноко. Есть у маэстро и сын, но он не носит его фамилию. С мамой своего сына Юрий Михайлович плохо расстался, она сделала ему больно, ранила, - делится с KP.RU Ильичев. - Юрий Михайлович никогда не рассказывает мне о своей личной жизни. В нашей дружбе это табу. Знаю только, что он как любой нормальный мужчина любит общаться с красивыми женщинами. У него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом плане, да и в плане музыки тоже, он вполне современный человек. Романтические желания ему не чужды. Он душой молод и ведет себя с девушками как настоящий рыцарь.

Постоянной девушки Юрия Михайловича я вам не назову, потому что многие дамы готовы пойти с ним на свидание. Но Антонову сейчас неинтересен брак, он мало кому доверяет, потому что обижен на своих бывших жен.

Роман с мексиканской актрисой

- Недавно мы начали работу над сериалом о жизни Антонова, - продолжает Ильичев. - Готовятся к показу 8 серий. Юрий Михайлович ищет похожего на себя артиста, и будет лично принимать участие в кастинге. Пока не можем найти подходящего актера, решили запросить картотеку у региональных театров. Плюс ко всему при участии Антонова готовится еще и мюзикл. Так что работы предстоит немало.

В 1986 году Антонов влюбился в звезду мексиканских мыльных опер Сокорро Бонилья, приехавшую в СССР на кинофестиваль. Фото: Личный архив Юрия Антонова

Без любовной линии и личной жизни музыканта сериала не будет, поэтому мы уговорили Юрия Михайловича рассказать о своих женщинах. Правда, о его женах в сценарии не будет ни слова, он их вычеркнул из своей биографии. Согласился рассказать только о двух женщинах, которых считает самыми главными в своей жизни. Говорит про них: «Вот там была настоящая любовь и красота!»

Первая история - мимолетный роман с красивой брюнеткой, мексиканской актрисой Сокорро Бонилья. Вторая - про отношения с яркой блондинкой, тоже иностранкой - главой финской музыкальной компании (в 1985 году компания Polarvox Music выпустила пластинку Антонова с песнями на английском языке. - Ред.). К сожалению, она уже умерла, поэтому Юрий Михайлович хочет увековечить ее в своей кинобиографии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

«О личном никто не знает»

Со звездой мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут», «Марисоль» и «Два лица страсти» Сокорро Бонилья Антонов встречался в 1986 году. Актриса тогда прилетела в СССР на кинофестиваль, и, как рассказывал певец, они провели вместе 12 незабываемых дней. В 2014 году Сокорро вновь приехала в Россию на съемки программы «Сегодня вечером», где увиделась с Антоновым. Они тепло пообщались.

Сейчас Сокорро 79 лет. Она была замужем за актером Эктором Бонилья - звездой сериала «Дикая Роза», но развелась с ним. В этом браке у артистки родились сын и дочь.

СПРАВКА «КП»

Звезда сериала «Богатые тоже плачут»

Если ориентироваться на информацию из интернета, у Антонова было три официальных брака и двое детей от разных женщин. Все жены Юрия Михайловича много лет назад уехали за границу, где и живут по сей день. Первая супруга живет в Америке, вторая - в Хорватии, в Загребе. Третья - во Франции, в Париже. В одном из интервью музыкант признался, что у него есть двое детей - дочь и сын. Дочь живет за границей, а сын - в России. Однако сам певец эти данные не подтверждает и вопросы о женах и детях пресекает. Мол, это личное, к работе не относится.

- Про мою жизнь на самом деле никто и ничего не знает, - философски замечает маэстро.

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