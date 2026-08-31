Отель за 250 тысяч в день и пикантное фото в плавках: Галкин* отрывается без Пугачевой в Рио-де-Жанейро

Максим Галкин* отдыхает в Бразилии. Фото: соцсети.

Иноагент Максим Галкин* отправился в отпуск без своей жены Аллы Пугачевой. В соцсетях комик хвастается фото и видео в крошечных плавках, в которых он разгуливает по пляжу. Юморист демонстрирует накачанный торс и трясет кокосом.

Подписчики иноагента недоумевают: что происходит в семье Пугачевой? Судя по всему, Максим* оставил больную 77-летнюю жену и отправился развлекаться без нее. Врачи давно запретили Алле продолжительные перелеты и ограничили ее пребывание на солнце. Но Галкин,* похоже, наплевал на недуги пожилой супруги и решил оторваться на море с таинственной зазнобой.

И вот теперь стало известно, где именно Максим* трясет своим кокосом. Иноагент отправился в Бразилию. Как выяснил сайт KP.RU, шоумен поселился в одном из самых роскошных отелей Рио-де-Жанейро - Hotel Fasano Rio de Janeiro. Пятизвездочная гостиница расположена на пляже Ипанема. Сутки проживания в номере-люкс с видом на море обходятся ее постояльцам в 250 тысяч рублей.

За эти деньги гости отеля получают доступ к расположенному на крыше бассейну с фотогеничным видом на гору Два брата. Чем и воспользовался Галкин*, снявшись лежа в воде. Подписчики тут же принялись живо обсуждать иноагента и его пикантные плавки.

Шоумен поселился в одном из самых роскошных отелей Рио-де-Жанейро - Hotel Fasano Rio de Janeiro с бассейном на крыше. Фото: соцсети.

«С таким поплавком не утонешь», «На видео видно две возвышенности», - шутят пользователи Сети.

Комментаторы гадают: с кем Максим* отдыхает в этом роскошном отеле, и кому он демонстрирует свой торс в обтягивающих плавках. Подписчики дружно жалеют Аллу и считают, что Галкин* нагло изменяет ей.

«Тетя Алла, ваш Максим снова балуется», «Алла Борисовна дала мужу волю. А теперь, наверное, уже и не рада», - пишут люди в комментариях.

Белорусская телеведущая Анна Бондарчук и вовсе заявила, что Галкин открыто флиртует с таинственным человеком, снимающим его во время отпуска.

«Кому Максим* посылает сигналы? Где там эта зазноба?» - спросила Анна, увидев кадры с комиком и его кокосом.

Комик развлекается в Рио с загадочной зазнобой. Фото: соцсети.

На Кипре Алла Пугачева, привыкшая в России к роскоши, ведет скромный образ жизни и живет затворницей. Говорят, у супругов туго с финансами, поскольку содержание многочисленной недвижимости в Москве, в том числе замка в подмосковной деревне Грязь, влетает им в копеечку.

Но, похоже, что Максим* экономит только на пожилой жене. В Рио комик отдыхает на полную катушку в дорогой гостинице вместе с таинственной пассией. Так, неделя проживания в отеле Hotel Fasano Rio de Janeiro стоит 1 миллион 750 тысяч рублей, так что Галкин* явно решил произвести впечатление на свою загадочную зазнобу.

Иноагент завлекает загадочную пассию своими бицепсами. Фото: соцсети.

В своем блоге комик опубликовал серию снимков, снятых в Рио: иноагент покрасовался на фоне рыбацких лодок и прогулялся по променаду вдоль пляжа Ипанема. И всюду его фотографировал таинственный спутник, перед которым шоумен с удовольствием демонстрировал свою накачанную фигуру.

*Признан в РФ иностранным агентом.