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Политика1 сентября 2026 5:00

«Ад в Одессе»: итоги массированной атаки на Украину 1 сентября

Коц: ВС РФ устроили ад в Одессе атаками 1 сентября
Александр КОЦ
«Ад в Одессе» — так описали эту ночь в Телеграм-каналах.

«Ад в Одессе» — так описали эту ночь в Телеграм-каналах.

Фото: REUTERS.

30 августа Минобороны официально объявило: приступили к подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Ответ, как было сказано, на атаки по нашему ТЭК. Раньше таких анонсов не звучало. А в ночь на вторник слова легли на координаты.

Одесса. Здесь и был главный акцент. «Ад в Одессе» — так описали эту ночь в Телеграм-каналах. Били «Бандеролями» с моря, «Геранями», ФАБами с УМПК и противорадиолокационными Х-31П. Первая цель — энергетика. Вторая — порт. Не меньше двадцати взрывов. В части районов города погас свет. Украинский СНБО признаёт: под ударом именно энергообъекты. А ведь девятого августа уже накрывали одесскую ТЭЦ и семь подстанций — теперь добивают то, что успели починить.

Киев. Шестые сутки подряд. Комбинированный налёт: баллистика, «Калибры» с моря, гиперзвук. Серьёзная серия около половины третьего ночи. Днепровский район — склады с вооружением, прицельно отработали по депо «Укрзалізниці», били в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе. Под Борисполем после удара занялись склады.

Черкассы — взрывы на фоне воздушной тревоги. Черниговская и Днепропетровская — тоже в работе этой ночью.

Официальной сводки Минобороны по минувшей ночи ещё нет, но направление задано ясное.

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