«Ад в Одессе» — так описали эту ночь в Телеграм-каналах. Фото: REUTERS.

30 августа Минобороны официально объявило: приступили к подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Ответ, как было сказано, на атаки по нашему ТЭК. Раньше таких анонсов не звучало. А в ночь на вторник слова легли на координаты.

Одесса. Здесь и был главный акцент. «Ад в Одессе» — так описали эту ночь в Телеграм-каналах. Били «Бандеролями» с моря, «Геранями», ФАБами с УМПК и противорадиолокационными Х-31П. Первая цель — энергетика. Вторая — порт. Не меньше двадцати взрывов. В части районов города погас свет. Украинский СНБО признаёт: под ударом именно энергообъекты. А ведь девятого августа уже накрывали одесскую ТЭЦ и семь подстанций — теперь добивают то, что успели починить.

Киев. Шестые сутки подряд. Комбинированный налёт: баллистика, «Калибры» с моря, гиперзвук. Серьёзная серия около половины третьего ночи. Днепровский район — склады с вооружением, прицельно отработали по депо «Укрзалізниці», били в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе. Под Борисполем после удара занялись склады.

Черкассы — взрывы на фоне воздушной тревоги. Черниговская и Днепропетровская — тоже в работе этой ночью.

Официальной сводки Минобороны по минувшей ночи ещё нет, но направление задано ясное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятые сутки киевских тревог: главные итоги массированных прилетов по Украине

Владимир Путин: Россия движется к завершению украинского конфликта

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От житницы Европы до самой бедной страны континента: чего добилась Украина за 35 лет незалежности