У японской легенды проблемы: продажи машин Toyota падают

Продажи Toyota продолжают падать. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автомобильный концерн Toyota столкнулся с затяжным спадом спроса на свою продукцию — негативная динамика на мировом рынке сохраняется уже шесть месяцев подряд, сообщает Bloomberg.

О проблемах автогиганта сообщило информационное агентство Bloomberg в публикации от 28 августа, назвав основными причинами сложившейся ситуации падение реализации в Китае и удорожание топлива.

По данным корпоративной отчетности, в июле текущего года по всему миру было реализовано 912 683 автомобиля марки, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Производственные показатели также продемонстрировали снижение — объем выпуска сократился на 1,4%, до 934 953 машин.

Аналитики пояснили, что происходящее обусловлено двумя ключевыми факторами. С одной стороны, острая конкуренция между китайскими автопроизводителями постепенно выдавливает иностранных поставщиков с местного рынка. С другой — нестабильная обстановка на Ближнем Востоке нарушила важнейшие логистические цепочки и спровоцировала скачок цен на нефть, что оказывает серьезное давление на мировых автопроизводителей и вынуждает даже такого гиганта, как Toyota, сдавать позиции в Китае.

Статистика по отдельным регионам выглядит еще более красноречиво. В июле продажи автомобилей Toyota и премиального бренда Lexus в Китае обвалились на 24% по сравнению с июлем 2025 года, а на рынке Ближнего Востока снижение достигло почти 45%. Примечательно, что ухудшение ситуации на одних направлениях не мешает компании параллельно осваивать другие регионы и расширять там свое присутствие.

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