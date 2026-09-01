Фото: REUTERS.

Украинская ПВО на данный момент осталась в прошлом. Последние российские удары по целям на Украине уверенно это доказывают. Минувшей ночью, по заявлениям украинских источников, были запущены 20 плюс-минус баллистических ракет, по утверждениям украинской пропаганды, 5 ракет были сбиты, но относительно независимые источники из этой же страны говорят, что, возможно, была сбита лишь одна российская ракета из семейства «Искандеров». Возможно, и то не факт. Зато факт, что ВСУ потратили на попытку отбить эту ракетно-дроновую атаку 18 противоракет РАС-3 ЗРК «Пэтриот». Оптимисты говорят, мол, не исключено, что последние, пессимисты считают, что самые последние украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский бережет для себя. Не в смысле «последняя пуля» в барабане револьвера «для себя» (этого от Зеленского никто не дождется), а для защиты своего бункера.

И что остается делать при таких исходных условиях в этой новой ситуации? Правильно, искать врагов. Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни, если уже не сейчас, украинская контрразведка в лице Службы Безопасности Украины (СБУ) начнет самую настоящую «охоту на ведьм», хватая всех подряд, кто мало-мальски подходит под то, чтобы обвинить его (или ее) в «работе на русских». Подтверждения активизации работы в этом направлении уже обозначил близкий к команде Зеленского украинский политолог Владимир Фесенко.

- Совершенно очевидно, что удар был прицельным и те, кто наносил этот удар, знали, что там находится. Это еще одна проблема, и таких утечек, к сожалению, очень много. Я от некоторых знакомых, работающих на рынке оружия, в частности, по беспилотникам и не только, еще в прошлом, позапрошлом году слышал о ситуации, которая на мой взгляд крайне опасна, что надо отчитываться, в частности, о размещении производственных объектов, - объяснил Фесенко точность и успешность ударов российскими ракетами по объектам на Украине. - Предоставляются отчеты, кстати, в Минобороны, как правило, и в другие государственные учреждения, и спустя некоторое время прилетает. Значит, кто-то сливает информацию.

Безусловно, это самый простой выход – обвинить во всем неких «агентов Кремля». Про то, что ВСУ практически открыто используют объекты гражданской инфраструктуры, в том числе «Новую почту», склады сетей и супермаркетов и даже школы с детскими садиками для своих нужд (и координаты всех этих объектов известны до секунды включительно), на Украине знают все, от мала до велика. Но русские сами, конечно же, додуматься до этого не могли, им сообщили об этом «агенты». А теперь агентов надо обязательно поймать.

- Это уже вопрос работы Службы безопасности Украины, контрразведывательная деятельность - выяснять, кто и как сливает такую информацию. Я прекрасно понимаю, что это не так просто, но, вероятно, здесь есть элементы системного слива, разоблачил Фесенко наличие целой шпионской сети в критически важных украинских министерствах и ведомствах. - По боеприпасам, ну точно, по размещению складов, таких мини-арсеналов. Эта же информация всегда достаточно секретная, достаточно закрытая. Но она где-то фигурирует в каких-то отчетах, в каких-то документах, и тогда нужно учитывать, кто это может сливать.

Найдут ли «русского Штирлица» в украинской столице – вопрос спорный. Но не стоит обманываться, если не найдут настоящего (не факт, что он там, вообще, есть, как и радистка Кэт), все равно повесят грехи на кого-нибудь, кто больше подойдет на амплуа козла отпущения. Кто-то должен быть виновным, а пока «просрочка» Зеленский у власти, таковым он не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине пустеют полки в магазинах, а киевлян пугают грядущим голодом: Что происходит после ударов по складам

ВСУ снова спрятали склады с оружием среди мирных, погибли люди: Зеленский делает вид, что не знал