Выгоднее всего: раскрыты машины, обходящиеся владельцам наиболее дешево

Названы самые экономичные автомобили на российском рынке. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты аналитического отдела автомобильной группы «Авилон» провели исследование и определили, какие из новых автомобилей, официально представленных на российском рынке и стоящих менее 4 миллионов рублей, обходятся своим владельцами наиболее дешево с учетом совокупных затрат на эксплуатацию. В итоговый перечень вошли пять моделей: Evolute i-JOY, Evolute i-SPACE, Tenet T7, Geely EX5 EM-i и «Москвич 3».

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что возглавляющий рейтинг электромобиль Evolute i-JOY является одновременно и самым доступным официально продаваемым электроавтомобилем в стране. Он пояснил, что минимальные траты на техническое обслуживание, невысокая стоимость зарядки, действующие государственные льготы при покупке и разветвлённая сеть официальных сервисных центров делают эту модель одним из наиболее привлекательных предложений на рынке с точки зрения совокупной стоимости владения.

Второе место в рейтинге досталось последовательному гибриду Evolute i-SPACE. Как подчеркнул эксперт, эта машина особенно хорошо подходит для эксплуатации в городских условиях, где демонстрирует заметную экономию как топлива, так и электроэнергии. На третьей позиции расположился Tenet T7 — по словам представителя «Авилона», преимуществами данной модели являются локализованное производство, отлаженная сервисная инфраструктура, невысокие цены на комплектующие и конкурентоспособный прайс, что в совокупности обеспечивает низкую полную стоимость владения.

Завершают пятерку Geely EX5 EM-i и «Москвич 3». Кроссовер Geely, как рассказали аналитики, отличается умеренным расходом горючего и возможностью повседневного передвижения исключительно на электротяге, а его эксплуатационные издержки остаются на приемлемом уровне. В свою очередь, «Москвич 3» привлекателен по сумме всех затрат благодаря невысокой отпускной цене, бюджетному обслуживанию, широкой дилерской сети и доступности запчастей.

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