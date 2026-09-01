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Минобороны России сообщило подробности ночной атаки. Бьем туда, где противник успел подлататься.

Вот «Файер Пойнт». По нему прилетало в августе, и не однажды. Предприятие лепит боевые части для крылатых FP-5 «Фламинго» и твердотопливные ускорители. Киев его раз за разом восстанавливал. Накрыли снова, по цеху. А ведь 30 августа достали ещё и место подготовки и запуска тех же «Фламинго». Теперь и голову, и хвост этой программы бьют одновременно.

Рядом — «Аэробавовна». Аэростаты, на которых висят ретрансляторы для управления «Хорнетами» и прочими дронами большой и средней дальности. Вторая ступень той же лестницы: 27 августа разобрали цех сборки «Хорнетов», теперь выбили то, без чего эти дроны слепы.

И локомотивное депо Дарница — узел, где чинят локомотивы, таскающие военные грузы. Не последняя точка железной дороги, по которой фронт кормится.

Киевская область. Хотов — цех безэкипажных катеров. Борисполь — нефтебаза для ВСУ.

Одесса — вот где видна работа вдолгую. Девятого августа били по одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Теперь — ТЭЦ и три подстанции. Добивают ровно то, что они за три недели успели починить. Плюс цех сборки БПЛА.

По портам — отдельный разговор: 27 августа выбивали энергетику, державшую порты Одессы и Черноморска, теперь дошли до начинки. В «Одессе» — 16 хранилищ с оружием и техникой и шесть резервуаров с горючим, отваленным Западом. В «Черноморске» — два склада военно-технического имущества.

И контрольный — по дунайской ниточке: погранпункт и паромная переправа в Орловке, по которой к ним ползли грузы военного назначения.

Зима близко.

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