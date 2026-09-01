13-летний школьник сдал украинских мошенников отцу: «Сказали, что дадут 600 тысяч за взрыв в ТЦ»

Школьник из Новосибирска сдал украинских мошенников отцу. Фото: Body Stock/Shutterstock/Fotodom

Вспоминая тот самый вечер, Сергей из Новосибирска сразу уточняет: «Бог отвел». 13-летним сыном Игорем (имя мальчика изменено) он по-настоящему гордится. И есть от чего.

- Я собирался на ночную смену, - рассказывает мужчина. – Было около шести часов вечера. Мне уже вот-вот выходить, но тут в комнате появился взволнованный сын. Его прямо потряхивало. Было видно, что он сильно напуган. Говорит: «Пап, мне какой-то человек в Telegram предложил заработать - взорвать наш торговый центр…»

«ПОДОЙДЕШЬ В УСЛОВЛЕННОЕ МЕСТО»

Это было в декабре 2025-го, за две недели до Нового года. Игорь не искал подработку, просто общался со сверстниками в комментариях одного из тематических каналов. Оттуда и пришел неизвестный ему человек. Спросил, из какого мальчик города. А потом без всяких прелюдий предложил работу с хорошей оплатой.

- Сын спросил, что для этого нужно сделать, - продолжает мужчина. - Человек ответил: «Выбери любой новосибирский торговый центр. Его нужно взорвать. Подойдешь в условленное место, тебя встретят два человека. Они подскажут, где взять взрывчатку и куда ее подложить. Когда все будет сделано, тебе на карту переведут 600 тысяч рублей…» Сын, конечно, сразу отказался. И вот он все это мне рассказывает, трясется, а я и сам на какое-то время в ступор впал. Моему сыну какой-то моральный урод предлагает совершить теракт!

Впрочем, Сергей быстро взял себя в руки и сказал Игорю: «Одевайся, сын. Пойдем!»

- Он спросил: «Куда?». «В полицию, - говорю, - будешь писать заявление». Сын побледнел: «Пап, я боюсь. Я не хочу». Я пообещал, что ничего с ним в полиции плохого не сделают. Сын, кстати, успел сделать скриншоты их беседы перед тем, как отказаться. Как чувствовал: сразу после этого собеседник удалил переписку.

Дежурный поначалу отнесся к рассказу мужчина и мальчика с недоверием. Может, над пацаном кто-то из друзей пошутил? Но когда Сергей показал скрины с названием ТЦ в центре Новосибирска, который ребенку предлагали подорвать, вызвали следователя.

- Сына сначала опросил при мне следователь из полиции, а потом с ним уже стали работать сотрудники Следственного комитета. Объяснили, что он далеко не первый, к кому обращались с подобными предложениями. Но многим ребятам они запудрили мозги, а мой сын, видите, не поддался.

Многих подростков втягивают в преступление обманом. Фото: Javidestock/Shutterstock/Fotodom

ПОДРОСТКОВ ЛОВЯТ В СЕРВИСАХ ЗНАКОМСТВ

Заместитель руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Новосибирской области Анна Давыдкова отмечает, что этот случай – первый на ее памяти, когда атакуемый преступниками подросток сразу признался во всем взрослым.

- Хотя я уверена, что есть и другие дети, которые отказываются. Просто они никому об этом не рассказывают. Как действуют вербовщики? Если подросток не реагирует на предложение подзаработать и критически оценивает ситуацию, они тут же теряют к нему интерес, переключаются на других потенциальных жертв. К сожалению, некоторые поддаются уговорам. Зимой у нас задержали троих подростков, которые подожгли вышку связи. Их сейчас судят по статье «Диверсия». (См. «Важно!» – Авт.). Есть несовершеннолетние, которые поджигали отделы полиции и служебные автомобили. Это уже квалифицируется как «Терроризм».

Анна Давыдкова отмечает, что далеко не все ребята становятся соучастниками подобных преступлений, стремясь заработать. Многих втягивают обманом. Например - находят через популярный сервис знакомств в Telegram.

- Парень начинает переписываться с понравившейся девочкой. Через пару дней девочка сообщает, что она увлекается фотографией, или играет на гитаре, или рисует. И присылает ссылку на свое «творчество». На самом деле по ту сторону монитора сидит мошенник, задача которого – увлечь молодого человека. К каждому стараются найти свой подход. И вот ему присылают ссылку. Так он попадает на фишинговый, поддельный сайт «Госуслуг». На экране начинается обратный отсчет, а потом появляется надпись: «Ваши личные данные переданы спецслужбам Украины». Затем раздается телефонный звонок - якобы от сотрудников ФСБ или какого-то выдуманного ведомства. Подростку говорят: «Вы только что продали свои данные ВСУ, за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность».

«У НАШИХ КОНЧИЛСЯ БЕНЗИН»

- Дальше начинается моральный прессинг, - продолжает Анна Давыдкова. - Подростку угрожают, что за это «преступление» ему и его родным грозит строгая уголовная ответственность. Несовершеннолетний впадает в отчаяние и тут ему сообщают, что есть способ избежать колонии – заключить «социальный контракт добровольной помощи правоохранительным органам Российской Федерации с целью изобличения террористических организаций». Тем, кто попадается на этот крючок, даже присылают некую бумагу с печатью и требуют, чтобы молодой человек распечатал ее, подписал, сфотографировал и выслал назад. А там есть пункт, что за разглашение гостайны тоже грозит уголовная ответственность.

Как правило, после этого подростку, не давая опомниться, покупают авиабилеты в другой регион (несовершеннолетние от 16 лет могут летать без сопровождения взрослых. – Авт.), где он должен «помочь».

- Так его вгоняют в еще в больший стресс - ребенок оказывается в незнакомом городе, без средств к существованию. Ему присылают деньги только на питание. А затем дают задание: купи канистру и 10 литров бензина, подвези по такому-то адресу «нашим сотрудникам», сидящим в засаде – у них в машине топливо кончилось. Все это время несовершеннолетних ведут по телефону, не давая опомниться. Зачастую, этим ребятам даже не говорят сразу, что их настоящая задача – поджечь автомобиль полиции или что-то еще. Уже на месте сообщают: «Пока ты ехал, ситуация поменялась, подойди к машине, которую преступники замаскировали под полицейскую, плесни на капот и подожги – они выскочат, а мы их поймаем…»

И вот когда машина загорается, человек в телефоне передает подростку «привет из Украины» и отключается. Многие только на этом этапе и понимают, что их обманули.

- Один из задержанных школьников после такого поджога сам набрал номер 112, сообщил о содеянном и ждал, когда приедут настоящие сотрудники полиции.

Подросткам угрожают, не дают опомниться и вгоняют в стресс. Фото: ARVD73/Shutterstock/Fotodom

«ИМ СТЫДНО И СТРАШНО»

Поражает, что школьники соглашаются втайне от родных уехать из дома в буквальном смысле за три девять земель. Например, среди задержанных в далеком Новосибирске есть ребята из Рязани (2800 км), Саратова (2400 км), Екатеринбурга (1400 км). Кураторы контролируют буквально каждый их шаг, удерживая на телефоне.

- Причем, большинство этих ребят – из хороших, благополучных семей. Преступники находят самых внушаемых. Кому-то просто стыдно признаться, что они попали в такую глупую ситуацию, а потом уже включается и страх. Их запугивают и внушают, что вот ты сейчас выполнишь задание и все тут же закончится, а тебя еще и к госнаграде представят.

- Кто-то скажет, что ловят и выявляют всегда только исполнителей нижнего звена…

- Это не так. Я могу привести пример нашего региона. С декабря 2025 года по август 2026-го у нас в Новосибирской области было совершено 12 подобных преступлений. И по всем были оперативно установлены причастные.

Юношам и девушкам, которые стали соучастниками серьезных преступлений, - по 15, 16, 17 лет. Еще совсем дети! Их сверстники заканчивают школу, строят планы на будущее, перед ними распахивается огромный мир. А эти ребята – вот так сиюминутно калечат собственные жизни. Сколько таких еще будет? А вы уверены, что ваши дети не окажутся в этом списке?

Недавно в России запустили проект «Выход 31», где могут получить помощь подростки, которых пытаются втянуть в преступления, а также родители, переживающие за своих детей. На сайте выход31.рф можно найти много полезной и важной информации. Кстати, цифра в названии проекта – не просто так. Статья 31 Уголовного кодекса России гласит, что человек не будет привлечен к уголовной ответственности за преступление, если он добровольно отказался от его исполнения, не доведя до конца.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему мальчик сразу все рассказал отцу?

Увы, абсолютное большинство ребят в подобной ситуации к родителям не идут. Но Игорь сразу рассказал обо всем отцу. Как мужчине удалось установить с сыном-подростком такие отношения?

- Мы как-то с детства его учили: если у тебя какая-то проблема – расскажи родителям. Мол, если ты будешь что-то скрывать, может так получиться, что мы тебе помочь не сможем, - объясняет Сергей. - Я не знаю, как это с точки зрения педагогики – правильно или нет. Но несколько лет назад был случай, когда сын пришел со школы с разбитым носом. Сказал, якобы споткнулся и неудачно упал. Думал, я ругать его буду, если скажет правду. Но я допытался: «Подрался?». Он рассказал, что да. Я, разумеется, ругать его не стал. Спросил, как дело было, кто виноват. Когда сын все честно объяснил, я сказал ему, что он поступил правильно – если кто-то покушается на твое личное пространство, за себя нужно уметь постоять. С этого момента он и начал со мной делиться. Как-то так повелось. Он понимает, что ко мне можно прийти и попросить совета.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как установить доверительные отношения со своим ребенком

- Важно учитывать тонкости детской, подростковой психики, - объясняет детский психолог Екатерина Алексеева. - Какие дети не расскажут дома о своих проблемах никогда и ни за что? Дети, которые подвергаются дома постоянному насилию – не обязательно физическому, но и эмоциональному. Они рассуждают так: расскажешь, а потом в очередной раз получишь. Но есть еще один важный нюанс. Сын моих дальних знакомых оказался втянут в историю с поджогом. Знаете, как его описывали все вокруг? Хороший мальчик, отличник, тихий и спокойный, «с ним никогда не было проблем». По моим наблюдениям, чаще всего жертвами мошенников становятся именно такие «удобные дети». Ну не бывает так, что у ребенка в социуме - в школе или где-то еще - нет проблем! Просто родители таких детей ограничиваются дежурными вопросами и ответами про «все хорошо». Понятно, что мамам и папам удобно думать, что у сына или дочери все всегда гладко. Но это лишь иллюзия. Научиться общаться со своим ребенком, войти с ним в нормальный контакт – труд, требующий больших усилий. Как этого добиться? Нужно ходить вместе в кино и на экскурсии, обмениваться любимыми книгами. Да, многие и так смотрят вместе фильмы, еще как-то проводят совместный досуг. Но смысл в том, что с детьми нужно обсуждать увиденное – не фыркать, а выслушивать мнение ребенка о произведении, пытаться понять, как он мыслит, о чем он думает. И через это уже интересоваться кругом его общения, например. Мошенники чаще всего действуют через одну из самых сильных эмоций – страх. Они стараются отрезать жертву от общения с другими людьми, не дать ей опомниться. И если ребенку не с кем обсудить свои проблемы, он будет послушно выполнять то, что ему говорят. Ну, а родители «удобных детей» узнают о проблемах, когда что-то непоправимое уже случится.

ВАЖНО!

Предложат деньги и подведут под уголовное дело!

Пойдя на поводу у телефонных мошенников, можно получить реальный срок.

- По статье «Диверсия» (281 УК РФ) - от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

- По статье «Террористический акт» (205 УК РФ) - от 10 лет тюрьмы до пожизненного.

- По статье «Содействие террористической деятельности» (205.1 УК РФ) - от 7 лет тюрьмы до пожизненного.