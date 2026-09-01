Стоит ли возобновлять продажи дизельных авто в РФ: какова позиция Haval

В Haval рассказали, планируют ли возвращать в РФ дизельные внедорожники. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно статистике, опубликованной платформой «Авто.ру», в августе 2026 года количество запросов на покупку подержанных автомобилей с дизельными моторами в России оказалось на треть выше, чем в июне того же года.

Аналитики агентства «Автостат» подтверждают эту динамику, обращая внимание на то, что удельный вес новых легковых машин с дизельным двигателем в июле и первой половине августа достиг 1,7 %, тогда как в первом полугодии этот показатель не превышал 1,4 %. На вторичном рынке также зафиксирован прирост доли дизельных моделей — с 5,9 % до 6,3 % среди всех легковых автомобилей.

В связи с возросшим интересом к тяжелому топливу «Российская газета» обратилась к представителям китайского бренда Haval с вопросом о возможном возврате на российский рынок внедорожников, работающих на солярке. До февраля 2026 года у отечественных покупателей была возможность приобрести дизельные версии моделей H5 и H9.

В пресс-службе Haval ответили, что компания постоянно отслеживает рыночные тенденции и ориентируется на запросы клиентов при формировании будущей линейки, однако на данный момент конкретные планы относительно дизельных модификаций раскрывать не готовы. Ранее в компании уже поясняли, что доля продаж версий с дизелем резко сократилась из-за повышения утилизационного сбора, что сделало их реализацию экономически нецелесообразной.

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