«Отдали ей последний жилет»: Русская учительница и ее муж пожертвовали собой, чтобы спасти дочь при крушении парома на Кипре

Юлия Озджан с дочкой были пассажирами потерпевшего крушение парома. Фото: Личный архив.

У берегов Северного Кипра спасатели продолжают искать пропавших без вести пассажиров парома Filojet. ЧП произошло 30 августа. Во время морской прогулки начались сильные волны, судно начало затапливать. Как рассказывают очевидцы, пассажиры просили капитана вернуться, но поначалу он отказался. В итоге оно перевернулось в 7 километрах от берега. Предварительно, погибли 8 человек, еще 18 пропали без вести. Среди них – 36-летняя учительница английского языка из Тольятти Юлия Озджан. KP.RU узнал подробности трагедии у матери туристки.

«НЕ РАССТАВАЛИСЬ НИ НА ОДИН ДЕНЬ»

Юлия была на пароме вместе со своим мужем – гражданином Турции Айханом – и 8-летней дочкой. Пара познакомилась в Тольятти, когда Айхан приехал на работу в Россию. Ему нужен был репетитор английского языка, в то время Юлия как раз проводила курсы.

Среди жертв трагедии – 36-летняя учительница английского языка из Тольятти Юлия Озджан Фото: Личный архив.

- Они вместе с 2015-го года, - поделилась с KP.RU мать Юлии Людмила (учитель начальных классов). - Моя дочка очень хорошо знает английский, она ездила на полгода в США, чтобы совершенствовать свой язык. Айхан тоже хорошо им владел, но ему нужен был переводчик. Вот так просто случайно они познакомились и с тех пор не расставались ни на один день.

Супруги жили в Турции. Айхану там предложили работу на атомной станции, которую Турция строит совместно с Россией. Юлия работала в частной школе преподавала английский язык.

- Я квалифицированный преподаватель английского языка, преподаватель турецкого, филолог-переводчик, преподаю английский язык взрослым и детям на протяжении 14 лет. В течение этого времени я много путешествовала и проходила языковую практику с носителями языка в США. Научила свою дочь свободно говорить на двух языках за пять месяцев, - рассказывала о себе Юлия.

Потерпевший крушение скоростной пассажирский катамаран Filo Jet на фото 2024 года Фото: REUTERS.

«ПОЖЕРТВОВАЛИ СОБОЙ»

В Турции у Юлии и ее дочери было двойное гражданство. На Северный Кипр семья поехала отдохнуть на выходные.

- На пароме они были втроем, - говорит Людмила. - Когда судно перевернулось, внучку мою спасли, а зятя и дочку нет. Они оба в списке пропавших без вести. Там сих пор спасатели еще продолжают работу, молюсь, чтобы они их нашли. Но, честно говоря, у меня уже нет надежды, что они живы.

Юлия была на пароме вместе со своим мужем – гражданином Турции Фото: Личный архив.

Сейчас семья пытается установить детали трагедии.

- Почему внучку спасли, а их нет? – недоумевает мать Юлии. - Где-то написано, что на пароме дверь какая-то была заблокирована. Потом я прочитала, что не на всех хватило жилетов. И я теперь думаю, возможно, что дочка и зять на внучку успели надеть жилет. Возможно, они пожертвовали собой. Потому что у них на первом плане всегда была дочь. То есть, им всем не хватило жилетов. Сама же девочка пока мало что нам говорит. Рассказывает, что там какой-то дядя помогал спасать детей. Она пока не знает, что родители пропали. Она не хотела даже с Кипра улетать, ждет маму и папу.

Сейчас Людмила готовится сама вылететь в Турцию, чтобы разобраться в произошедшем.

Родственники жертв трагедии в ожидании новостей Фото: REUTERS.

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