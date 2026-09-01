Признан виновным в убийстве «звезды» спустя 30 лет: суд принял решение по делу Тупака Шакура

Суд присяжных признал 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, более известного как Киф Ди, виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура. Фото: REUTERS.

Спустя почти три десятилетия после гибели легенды хип-хопа, американское правосудие поставило точку в одном из самых громких нераскрытых преступлений в истории музыки. Суд присяжных признал 63-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, более известного как Киф Ди, виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Присяжные вынесли вердикт после трех часов совещания. Дэвис был признан виновным в убийстве первой степени с применением огнестрельного оружия. Ему грозит пожизненное заключение, приговор будет оглашён 13 октября 2026 года.

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УБИЙСТВО ЧУЖИМИ РУКАМИ

Судебный процесс в Лас-Вегасе длился несколько недель. Обвинение вызвало 24 свидетеля, а защита — трех. Прокуроры не утверждали, что Дэвис лично нажимал на спусковой крючок. Их позиция строилась на том, что он был так называемым «шот-коллером» — человеком, отдававшим приказы в уличной банде. Именно Киф Ди, по версии обвинения, организовал убийство, решив отомстить таким образом за избиение своего племянника - гангстера и наркомана Орландо Андерсона, в котором участвовали Шакур и его знакомые.

Ключевым доказательством стали публичные признания самого Дэвиса, которые он делал на протяжении многих лет. Например, в 2008 году дал показания полиции, в 2019-м опубликовал мемуары «Compton Street Legend», где подробно описал, как оказался в том белом «Кадиллаке», из которого велась стрельба.

Защита же настаивала, что признания Дэвиса — это «вымысел и хвастовство ради денег и славы». Адвокат Майкл Санфт указывал на отсутствие физических улик: оружие и «Кадиллак» так и не были найдены. Однако присяжные сочли доводы обвинения убедительными.

Дэвис — единственный из четырех человек, находившихся в том автомобиле, кто дожил до суда. Его племянник Орландо Андерсон, которого называли непосредственным стрелком, был убит в 1998 году во время бандитской разборки.

На фотографии 1996 года запечатлен изрешеченный пулями черный BMW, в котором ехал Тупак Шакур Фото: REUTERS.

Сам Дуэйн Кит Дэвис — тоже выходец из криминального мира. Он был лидером известной афроамериканской банды Crips, орудовавшей в Калифорнии. Авторитет Кифа Ди был настолько высок, что младшие члены группировки не могли открыть огонь без его разрешения. Несмотря на бандитское прошлое, в последние годы Дэвис вел публичную жизнь: давал интервью, участвовал в документальных фильмах и написал мемуары. Именно эта публичность и стала его главной ошибкой. Решив, что ему гарантирован иммунитет от преследования (он ранее давал показания полиции в обмен на защиту), Дэвис фактически предоставил прокуратуре все необходимые доказательства, описав в воспоминаниях убийство рэпера.

КЕМ БЫЛ ТУПАК ШАКУР

Тупак Амару Шакур (при рождении — Лесейн Пэриш Крукс) — американский рэпер, поэт, актер и общественный активист, один из самых влиятельных музыкантов своего поколения. Родившись в Восточном Гарлеме в семье активных членов «Черных пантер» (движения за права чернокожих, возглавленного Мартином Лютером Кингом), он с ранних лет впитал идеи борьбы с расовым неравенством, городской бедностью и жестокостью полиции.

Его творчество сочетало в себе уличную суровость, человеческую уязвимость и социальную осознанность. За свою короткую карьеру он продал более 75 миллионов записей по всему миру.

Тупак Шакур и Шуга Найт (справа) за несколько минут до смертельной стрельбы Фото: REUTERS.

СМЕРТЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Вечером 7 сентября 1996 года 25-летний Шакур находился в Лас-Вегасе. После посещения боксерского поединка Майка Тайсона черный BMW рэпера остановился на красный свет у пересечения Лас-Вегас-Бульвара и Фламинго-Роуд.

К нему подъехал белый «Кадиллак», из которого раздались выстрелы. Шакур был ранен четырьмя пулями и скончался в больнице шесть дней спустя.

Дело десятилетиями оставалось нераскрытым по нескольким причинам. «Кадиллак» и орудие убийства бесследно пропали. К тому же свидетели отказывались сотрудничать с правосудием, предпочитая хранить молчание.

Майкл Санфт, адвокат Дуэйна Дэвиса, выступает с заключительной речью на судебном процессе по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура Фото: REUTERS.

ВЕРИЛИ, ЧТО ТУПАК ЖИВ

Смерть Тупака Шакура породила бесчисленное количество теорий заговора, самая популярная из которых связана с его посмертным альбомом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», выпущенным под псевдонимом Makaveli. Это имя отсылает к Никколо Макиавелли, который, как известно, инсценировал свою смерть.

Фанаты и конспирологи обращали внимание на символику числа 7 (альбом был записан за семь дней и содержал намеки на «воскрешение»), на несоответствия в в свидетельстве о смерти рэпера - в нем были указаны неверный вес и рост. Кроме того в интернете долгие годы циркулировали фотографии и видео, которые, по мнению некоторых, изображали живого Шакура в разных уголках мира. Однако семья Тупака, его близкие и официальные органы неоднократно опровергали подобные слухи.

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