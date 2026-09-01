Фото: REUTERS.
Вчера впервые с 2022 года министр финансов России Антон Силуанов встретился с коллегой из США. Переговоры со Скоттом Бессентом прошли на полях заседания глав финансовых ведомств стран G20 в американском Эшвилле. «У министра финансов США Бессента состоялась продуктивная встреча с министром финансов России», — сообщила Politico Эрин Браун, заместитель Бессента по международным делам. По ее словам, они обсудили «план Трампа по установлению мира и экономическому росту».
Оценивая встречу в целом позитивно, американская сторона, по информации издания, дала понять, что США не станут оказывать России экономическую поддержку до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.
Но сам приезд Силуанова в США породил новый конфликт – европейские участники встречи были шокированы присутствием российского министра. Даже отказались от совместного фото в своем упорстве «изолировать» Россию. Но гость из России, как уточнили организаторы, был приглашен по решению президента Трампа. Накануне встречи он так объяснил это: «Нам нравится ладить со всеми».
Как бы возмущенно ни закатывали глаза европейцы, одержимые конфронтацией с Россией, визит Силуанова за океан свидетельствует, что российско-американские контакты не прекращаются на разных уровнях. О чем вчера сказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подтвердил журналистам, что диалог с американской стороной продолжается.
«ЕС перекрыл все дипломатические каналы связи с Россией. У стран ЕС есть послы в Москве, но все они повторяют официальные заявления, которые им дают, - пишет в этой связи автор британского издания UnHerd. - Тем временем США поддерживают дипломатические отношения с Россией. Встреча Рэтклиффа (директора ЦРУ. – Ред.) и российской делегации ясно дала понять, что эти отношения существуют на нескольких уровнях, в том числе на уровне руководителей разведывательных служб. Чиновники, отвечающие за ядерную политику, также поддерживают связь друг с другом».
Фото: REUTERS.
Глава американской разведки прилетал в Москву вовсе не затем, чтобы «предостеречь» ее от попыток напасть на какую-либо страну НАТО в Европе, утверждает автор публикации. «Наиболее правдоподобное объяснение этого визита заключается в том, что Рэтклифф и его российские коллеги обсуждали деэскалацию. Если бы война России против Украины переросла в более масштабный конфликт в Европе, это создало бы огромную угрозу безопасности для всего мира». США и Россию объединяет то, что они уже ведут боевые действия, Владимир Путин и Дональд Трамп явно не хотят воевать друг с другом, делает вывод UnHerd.
А кто хочет воевать с Россией? Американский экономист Бранко Миланович дал такой ответ: жажда войны отчетливо ощутима в Скандинавии и Прибалтике и неуклонно зреет в Великобритании и Германии. «Роль малых стран, которые из-за геополитической безответственности могут нанести миру огромный ущерб, зачастую остается незамеченной, — пишет он. — Скандинавско-балтийская коалиция, по сути, призывает к войне с Россией, руководствуясь собственными страхами и травмами, связанными с российским или советским контролем».
Главной подстрекательницей войны, считает автор британского издания, выступает эстонка Кая Каллас, глава дипломатии ЕС. Но чем война может закончиться для Европы?
Фото: REUTERS.
По оценкам, в общей сложности у России имеется свыше 5 400 ядерных боеголовок, напоминает UnHerd. Для сравнения, у Франции их 290, а у Великобритании — 225. «Учитывая огромные размеры России, весь французский ядерный арсенал может сделать непригодным для жизни лишь 0,1% ее территории. Российский же ядерный арсенал может полностью уничтожить всю Западную Европу, и еще немало ракет останется. В общем, эту войну Европе не выиграть».
Может, это наконец-то начало доходить до самой Европы? Похоже, что в своем воинственном антироссийском раже европейские политики перегнули палку и теперь сами испугались этого.
«Правительства от Финляндии и Румынии до стран Балтии заявляют, что нет никаких доказательств того, что Москва готовится к прямому противостоянию с НАТО, даже несмотря на то, что они продолжают укреплять свою оборону и предупреждают о растущей российской угрозе», отмечает Euronews. Дескать, готовиться к войне с Россией – не то же самое, что ожидать ее.
Такую замысловатую логику продемонстрировал президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкой Bild в минувшие выходные, заявив, что не видит ни доказательств, ни фактов, которые бы подтверждали намерение России напасть на страну НАТО в ближайшие несколько лет. А как же «гибридная война», которую якобы ведет против Европы Москва и которая приближает войну настоящую, о чем тот же Стубб регулярно вещает? Финский общественник Кости Хейсканен объяснил эту изменчивость своего президента, назвав его изворотливым и хитрым лисом, который ведет весьма противоречивую политику в отношении России.
Если европейцы, как утверждает Стубб, не боятся нападения России, то почему же они как огня испугались сфотографироваться вместе с нашим министром финансов? Ведь Трамп подал им пример – «надо ладить со всеми». Пока до них это явно не доходит.
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