Визит Силуанова за океан свидетельствует, что российско-американские контакты не прекращаются на разных уровнях. Фото: REUTERS.

Вчера впервые с 2022 года министр финансов России Антон Силуанов встретился с коллегой из США. Переговоры со Скоттом Бессентом прошли на полях заседания глав финансовых ведомств стран G20 в американском Эшвилле. «У министра финансов США Бессента состоялась продуктивная встреча с министром финансов России», — сообщила Politico Эрин Браун, заместитель Бессента по международным делам. По ее словам, они обсудили «план Трампа по установлению мира и экономическому росту».

Контакты России и США продолжаются

Оценивая встречу в целом позитивно, американская сторона, по информации издания, дала понять, что США не станут оказывать России экономическую поддержку до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.

Но сам приезд Силуанова в США породил новый конфликт – европейские участники встречи были шокированы присутствием российского министра. Даже отказались от совместного фото в своем упорстве «изолировать» Россию. Но гость из России, как уточнили организаторы, был приглашен по решению президента Трампа. Накануне встречи он так объяснил это: «Нам нравится ладить со всеми».

Как бы возмущенно ни закатывали глаза европейцы, одержимые конфронтацией с Россией, визит Силуанова за океан свидетельствует, что российско-американские контакты не прекращаются на разных уровнях. О чем вчера сказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подтвердил журналистам, что диалог с американской стороной продолжается.

«ЕС перекрыл все дипломатические каналы связи с Россией. У стран ЕС есть послы в Москве, но все они повторяют официальные заявления, которые им дают, - пишет в этой связи автор британского издания UnHerd. - Тем временем США поддерживают дипломатические отношения с Россией. Встреча Рэтклиффа (директора ЦРУ. – Ред.) и российской делегации ясно дала понять, что эти отношения существуют на нескольких уровнях, в том числе на уровне руководителей разведывательных служб. Чиновники, отвечающие за ядерную политику, также поддерживают связь друг с другом».

Переговоры со Скоттом Бессентом прошли на полях заседания глав финансовых ведомств стран G20 в американском Эшвилле. Фото: REUTERS.

Прибалтийские подстрекатели

Глава американской разведки прилетал в Москву вовсе не затем, чтобы «предостеречь» ее от попыток напасть на какую-либо страну НАТО в Европе, утверждает автор публикации. «Наиболее правдоподобное объяснение этого визита заключается в том, что Рэтклифф и его российские коллеги обсуждали деэскалацию. Если бы война России против Украины переросла в более масштабный конфликт в Европе, это создало бы огромную угрозу безопасности для всего мира». США и Россию объединяет то, что они уже ведут боевые действия, Владимир Путин и Дональд Трамп явно не хотят воевать друг с другом, делает вывод UnHerd.

А кто хочет воевать с Россией? Американский экономист Бранко Миланович дал такой ответ: жажда войны отчетливо ощутима в Скандинавии и Прибалтике и неуклонно зреет в Великобритании и Германии. «Роль малых стран, которые из-за геополитической безответственности могут нанести миру огромный ущерб, зачастую остается незамеченной, — пишет он. — Скандинавско-балтийская коалиция, по сути, призывает к войне с Россией, руководствуясь собственными страхами и травмами, связанными с российским или советским контролем».

Главной подстрекательницей войны, считает автор британского издания, выступает эстонка Кая Каллас, глава дипломатии ЕС. Но чем война может закончиться для Европы?

Наиболее правдоподобное объяснение визита главы ЦРУ заключается в том, что Рэтклифф и его российские коллеги обсуждали деэскалацию. Фото: REUTERS.

«Эту войну Европе не выиграть»

По оценкам, в общей сложности у России имеется свыше 5 400 ядерных боеголовок, напоминает UnHerd. Для сравнения, у Франции их 290, а у Великобритании — 225. «Учитывая огромные размеры России, весь французский ядерный арсенал может сделать непригодным для жизни лишь 0,1% ее территории. Российский же ядерный арсенал может полностью уничтожить всю Западную Европу, и еще немало ракет останется. В общем, эту войну Европе не выиграть».

Может, это наконец-то начало доходить до самой Европы? Похоже, что в своем воинственном антироссийском раже европейские политики перегнули палку и теперь сами испугались этого.

«Правительства от Финляндии и Румынии до стран Балтии заявляют, что нет никаких доказательств того, что Москва готовится к прямому противостоянию с НАТО, даже несмотря на то, что они продолжают укреплять свою оборону и предупреждают о растущей российской угрозе», отмечает Euronews. Дескать, готовиться к войне с Россией – не то же самое, что ожидать ее.

Изворотливый лис

Такую замысловатую логику продемонстрировал президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкой Bild в минувшие выходные, заявив, что не видит ни доказательств, ни фактов, которые бы подтверждали намерение России напасть на страну НАТО в ближайшие несколько лет. А как же «гибридная война», которую якобы ведет против Европы Москва и которая приближает войну настоящую, о чем тот же Стубб регулярно вещает? Финский общественник Кости Хейсканен объяснил эту изменчивость своего президента, назвав его изворотливым и хитрым лисом, который ведет весьма противоречивую политику в отношении России.

Если европейцы, как утверждает Стубб, не боятся нападения России, то почему же они как огня испугались сфотографироваться вместе с нашим министром финансов? Ведь Трамп подал им пример – «надо ладить со всеми». Пока до них это явно не доходит.

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