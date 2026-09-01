Сергей Кравцов: Оценки поведения - защита педагогов и сигнал для родителей

В эксклюзивном интервью радио “Комсомольская правда” министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о главных нововведениях в новом учебном году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый учебный год стартует с важными переменами. В эксклюзивном интервью радио “Комсомольская правда” министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о главных нововведениях — от единых государственных учебников до курса по искусственному интеллекту. Вот ключевые тезисы беседы.

Единые учебники

С этого учебного года в российских школах внедряется единая линейка государственных учебников. В первую очередь это коснулось истории и обществознания.

— С 1 сентября мы переходим на единые государственные учебники по истории с 5 по 11 класс и по обществознанию для 9–10 классов, — сообщил Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что раньше в школах использовалось 54 разных учебника по истории и около сотни — по математике, что негативно сказывалось на качестве образования.

— Единые программы, единое содержание образования обеспечивают высокий качественный уровень каждому школьнику, независимо от того, где он проживает и учится, — подчеркнул глава ведомства. — Потому что, когда были примерные программы, к сожалению, могло быть так, что, допустим, школа могла не изучать, я сейчас условно говорю, блокаду Ленинграда.

Важное отличие: государственные учебники в твердом переплете, с хорошей бумагой, а их стоимость в три раза ниже, чем у коммерческих. При этом качество — выше. Внедрение единых учебников по всем предметам планируется осуществить в течение трех лет. Сейчас завершается работа над пособиями по русскому языку и литературе — в этом году пройдет их апробация. В следующем году - учебников по естественнонаучным предметам.

Сергей Кравцов: "С 1 сентября мы переходим на единые государственные учебники по истории с 5 по 11 класс и по обществознанию для 9–10 классов" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Создание учебника — процесс не быстрый. Здесь надо не забывать и о переподготовке учителей, на это тоже нужно время, — отметил Кравцов.

В разработке также находятся учебники по труду, музыке, изобразительному искусству, а также по основам безопасности и защиты Родины.

Начальную военную подготовку усилят

С 1 сентября 2026 года доля начальной военной подготовки в рамках предмета “Основы безопасности и защиты Родины” (ОБЗР) увеличится с 20 до 50% учебного времени.

— Этот предмет будет состоять из двух основных частей, — рассказал министр. — Первая касается гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации: как оказать первую медицинскую помощь, как действовать в экстремальных условиях. Вторая часть — начальная военная подготовка.

По словам Кравцова, курс станет более интересным и современным. Школьники будут участвовать в таких мероприятиях, как “Зарница”. К преподаванию планируют привлекать бойцов, возвращающихся из зоны Специальной военной операции, — они пройдут необходимую переподготовку.

Искусственный интеллект станет отдельным курсом

Искусственный интеллект — вызов для всей системы образования, и Минпросвещения не намерено оставаться в стороне.

— Мы вводим отдельный курс “Искусственный интеллект и информационная безопасность” для учащихся 5–11 классов, — заявил Сергей Кравцов. — Он появится со второй четверти нового учебного года.

Почему это важно? С одной стороны, нейросети открывают огромные возможности в медицине, науке и других сферах.

- Но с другой стороны, есть и определенная опасность, - подчеркнул министр. - Когда использование искусственного интеллекта, например, при решении домашних заданий понижает качество образования, а школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить - и о плюсах, и о рисках. Мы сегодня видим, что школьников пытаются и склонить к различным деструктивным действиям, в том числе и западные спецслужбы, через информационные технологии.

Искусственный интеллект — вызов для всей системы образования, и Минпросвещения не намерено оставаться в стороне. Фото: Ann in the uk/Shutterstock/Fotodom

Методические рекомендации по использованию нейросетей отправлены в регионы. При этом Кравцов категоричен: искусственный интеллект не заменит учителя.

— Информационные технологии должны быть в дополнение к традиционной системе образования, — сказал он.

Запланировано повышение квалификации учителей по этому вопросу с сентября.

Отличное поведение тоже нужно отмечать!

Тема оценок поведения, которая вызвала много дискуссий, продолжает обсуждаться. Минпросвещения не спешит рубить с плеча.

— Мы сознательно не ускоряем этот процесс, — пояснил Кравцов. — В прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где протестировали три модели оценки поведения. Выбрали одну наиболее удачную. В этом учебном году ее в качестве эксперимента будут выставлять в десяти школах каждого региона.

По итогам будет принято окончательное решение. Министр отметил, оценке в любом случае быть, первоначальный опыт очень положительный. Но вот в какой именно форме, формулировке - предстоит уточнить в ближайшее время. Причем это ведь не только “плохая” отметка для нарушителей.

— Важно говорить и о тех учениках, которые будут получать «отлично»! Но самое важное, что оценка поведения — это определенный сигнал для родителей и защита для педагогов, — подчеркнул он.

Глава Минпросвещения объяснил, что сейчас папы и мамы не всегда даже знают о недопустимых выходках своих детей. Оценка поведения призвана исправить эту ситуацию.

Наполняемость классов и вторая смена: что сделано

Во многих городах в классах по 30 и более учеников. Министр Кравцов объяснил: люди переезжают в крупные города, и школы в новых районах не всегда успевают за ростом населения.

— По нормам в классе должно быть в среднем 25 учеников, — отметил министр. — Для решения проблемы мы строим новые школы, продолжается программа капитальных ремонтов.

Что касается второй смены, то здесь даны четкие рекомендации: второй смены не должно быть у учеников начальной школы, а также у 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

— Две смены не может быть в начальных классах и в выпускных, — подчеркнул Кравцов. — Но есть школы, которые находятся в таких районах, где вторую школу просто негде построить, поэтому они вынуждены работать в две смены.

Министр Кравцов: "Две смены не может быть в начальных классах и в выпускных" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дошкольное образование: год перемен

2026-й в системе образования проходит как Год дошкольного образования. И это не случайно.

— До семи лет закладываются основные психологические функции ребенка. Важно этот этап не пропустить, — сказал министр.

Среди ключевых изменений — выработка единых требований к оформлению групп и игрушкам. Минпросвещения готовит перечень игр и игрушек для детских садов, которые будут соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и обеспечивать всестороннее развитие дошкольников.

— Если сейчас зайти в некоторые детские сады и посмотреть на то, что есть в группах... Иногда аж самому страшно, — признался Кравцов. — Мы отбираем наши отечественные игрушки. В ближайшее время планируем разработать рекомендации по оснащению детских садов.

При капитальном ремонте детских садов оборудование и оснащение, включая игры, поставляется за счет федерального бюджета.

Будет развиваться и воспитательная работа, больше времени уделяться развитию патриотизма с самых первых лет жизни.

ВАЖНО!

Детям нужно читать сказки и общаться

Отдельное обращение министра — к родителям:

— Не давайте детям до семи лет планшеты и смартфоны. Информационные технологии устроены так, что ребенок “залипает” и не может отвлечься. Это опасная цифровая зависимость. В этом возрасте важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Тогда тех проблем, которые потом компенсируются в школе, не будет.

Сергей Кравцов впервые приоткрыл планы на ближайшее будущее: 2027 год в системе образования будет посвящён здоровью школьников. Это станет не просто очередной темой, а стратегическим приоритетом работы Минпросвещения.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЕГЭ: спешка ни к чему

Слухи о грядущих изменениях в Едином государственном экзамене не подтвердились. Министр просвещения дал четкий ответ.

— Никаких серьезных изменений в ЕГЭ в новом учебном году не будет, — заявил Сергей Кравцов. — Уровень экзамена будет сопоставим с тем, что только что прошел. Речь не идет ни об усложнении, ни об упрощении.

По словам министра, любые изменения в системе образования требуют детального обсуждения и не должны быть поспешными.

— Решения должны вызреть. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Всегда хочется быстрых решений, но так не бывает, — подчеркнул он.

Кравцов напомнил, что результаты реформ видны не сразу — для этого нужно 5–7 лет. Однако положительная динамика уже очевидна: растет число высокобалльников на ЕГЭ, увеличивается количество золотых медалей на международных олимпиадах. При этом 65% школ, показывающих высокие результаты на ЕГЭ, — это не специализированные, а обычные общеобразовательные школы.

— Это говорит о развитии массовой школы, — резюмировал министр.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

В преддверии Дня знаний Сергей Кравцов поздравил всех педагогов и школьников:

— Желаю нашим учителям, педагогам здоровья, счастья и благополучия. Новый учебный год обещает быть насыщенным. Единые учебники, новые предметы, пилотные проекты — все это шаги к единому качественному образованию для каждого российского школьника, где бы он ни жил.