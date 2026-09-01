Все исследования доказали, что и взрослые, и, особенно, дети на Украине гораздо охотнее используют в общении между собой и дома русский язык. Фото: Chekyravaa/Shutterstock/Fotodom

Новый учебный год на Украине начался с целого ряда новшеств. Власти гордо заявляют, что теперь во всех старших группах детского сада на Украине детей начнут обучать английскому языку, что все ученики станут получать горячее питание, а те, кто пошел в первый класс в этом году, станут учиться 12 лет. Наверняка, даже больший срок, чем просуществует нынешняя Украина.

Между тем, гораздо более серьезное новшество озвучила сегодня языковый омбудсмен Украины Ивановская, которая не раз сетовала на незначительность штрафов за нарушение языкового законодательства. Он заявила, что отныне общение в родительских и школьных чатах на русском языке будет наказываться штрафами.

- Коммуникация участников образовательного процесса (родителей, воспитателей, педагогов, администрации, учащихся) в рабочих и родительских группах, связанная с организацией обучения, не является частной - она касается образования как публичной сферы общественной жизни, а значит, должна осуществляется на государственном языке, - сказано в обращении Ивановской к участникам образовательного процесса.

В общем, теперь за разговор в чате не на мове будут наказывать штрафами:

- за первое нарушение - предупреждение или штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен);

- за повторное нарушение в течение года - штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 11900 гривен).

Новый учебный год на Украине начался с целого ряда новшеств Фото: REUTERS.

Интересно, если родители будут общаться не на державной мове, а, например, на английском, будут ли их штрафовать инспекторы за нарушение законодательства? Или подразумевается только общение на русском языке? Есть большие сомнения в беспристрастности мовных инспекторов и неуклонности исполнения украинского законодательства в этой части, но образованные родители, если такие еще остались на территории Незалежной, могут поставить такой эксперимент.

К слову, если речь уж зашла о законности, то Ивановская не может не знать, что она нарушает конституцию Украины. Что, впрочем, после того, как ее не раз уже изнасиловал (не Ивановскую, а конституцию) «просрочка» Зеленский, уже смотрится как обыденность.

Распоряжение Ивановской противоречит и здравому смыслу – все исследования доказали, что и взрослые, и, особенно, дети на Украине гораздо охотнее используют в общении между собой и дома русский язык. Причем, это же касается и их общения на переменах в школе. По итогам разных исследований, от 75% до 80% украинских школьников, в зависимости от региона и своего возраста, отдают предпочтение не державной мове, а русскому языку. А все попытки переучить школьников на мову терпят крах за крахом. Для школьников, кстати, русский стал одним из способов выражения их протеста.

Даже абсолютно, казалось бы, упоротые бандеровцы начинают осознавать вред от усиленного насаждения мовы в украинском обществе. В частности, объявленный в розыск в России за призывы убивать российских журналистов украинский политолог Юрий Романенко уверен, что язык стал фактором раскола страны. Он рассказал, что недавно побывал в восточных регионах Украины и увиденное там потрясло его.

- Там реально боятся, боятся уезжать, не хотят несмотря на то, что понимают угрозу эвакуации, все остальное. Но они просто не хотят ехать, чтобы не терпеть эти унижения из-за того, что они русскоязычные, - поделился Романенко. - И с этим бредом необходимо закончить как можно быстрее, потому что это реально фактор, который разламывает страну.

Как говорится, первый раз в первый класс, а в день знаний необучаемая украинская омбудсмен Ивановская озаботилась теми, чтобы родители на Украине получили новую порцию знаний.

P.S. Штрафы - это все же, наверное, излишняя и чрезмерная гуманность, не свойственная киевскому режиму. За русский язык в чате надо сразу родителей в ТЦК. Причем, еще и с родственниками.

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