Средневековая мода удивила археологов: стало известно, какую одежду носили на Руси 700 лет назад

Популярнее всего у новгородцев были красные наряды. Ходили также в голубом, зеленом, бежевом, коричневом. Фото: картина Аполлинария Васнецова "Старинный Великий Новгород"

Красные, полосатые, да еще и импортные - из Европы. Такие ткани, как выяснили археологи, были в моде на Руси в средние века - а именно в XIV - XV веках, то есть 600 - 700 лет назад.

Как узнали? По находкам, сделанным во время археологических раскопок в Великом Новгороде. Среди них есть ткани, за изучение которых и взялась историк из Новгородского государственного университета Елизавета Калугина. Результаты исследований были только что опубликованы.

Популярнее всего у новгородцев были красные наряды. Ходили также в голубом, зеленом, бежевом, коричневом. Кто хотел особо щегольнуть, наряжался в полосатое, с фактурным узором.

Новгород в те времена был крупным торговым городом, входившим в Ганзейский союз. Купцы везли сюда товары со всей Европы. Ткани - в первую очередь из Фландрии (сейчас территорию этой исторической области делят Франция, Бельгия и Нидерланды). Однако там сукна только ткали, шерсть же поставляли сначала из Англии, а позже из Испании. Многие кусочки текстиля, которые достают наши археологи в Новгороде - как раз из английской и испанской шерсти. А именно из шерсти английских тонкорунных овец и испанских мериносов, уточняет Елизавета Калугина (мериносы - порода овец, славящихся своей мягкой и тонкой шерстью).

К примеру, в одном из раскопов - Неревском - нашли 166 фрагмента шерстяных тканей. И треть из них, 52 штуки, оказались европейского производства. А из 43 цветных почти все - 35 фрагментов - красные. Микроскопический анализ волокон доказал, что даже грубые ткани были сотканы из шерсти испанских мериносов. Могли себе позволить новгородцы!

Импортные ткани в Новгород доставляли по морю, на кораблях, а оттуда - дальше, в другие города. Свинцовые печати фламандских ткачей (своего рода знаки качества, подтверждающие подлинность продукции) археологам попадаются и в Москве (в то числе в Кремле и Зарядье), и в Твери, и на территории Золотой Орды.

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