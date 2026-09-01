Мужчинам запретят выезжать из региона и страны: как украинская пропаганда разгоняет очередной вброс о мобилизации

В российских регионах опровергают распоряжения об ограничениях на выезд мужчин Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По каналам в социальных сетях и мессенджерах по всей территории России рассылают противоречивые сведения. Мол, в ряде регионов вводятся ограничения на выезд для мужчин 18-55 лет. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание ложных инфоповодов, это фейк.

Выдуманный штаб и море ошибок

Подобные публикации тиражируют либо явные боты, либо проукраинские каналы, специализирующиеся на распространении лжи. В качестве доказательства там используют фото якобы реальных документов за подписью первых лиц того или иного субъекта РФ, где помимо всего прочего сказано и то, что предприятиям предписывается обязанность переносить отпуска, возвращать сотрудников на рабочие места и передавать сведения о тех, кто хочет уехать. И везде авторы делают однозначный вывод - «вот она, негласная подготовка к мобилизации!».

Все эти распоряжения и директивы сразу вызывают подозрения. Во-первых, буквально во всех случаях указывается некая структура «ОМШ-КРВ» или «Оперативный межведомственный штаб по контролю за соблюдением режима выезда и мобилизационной готовности». На самом деле, ее не существует. В областях РФ существуют оперштабы, которые действуют в соответствии с Указом Президента РФ, но к этим выдуманным они отношения не имеют.

Во-вторых, в разделах официальных опубликований правовых актов таких документов не найти. Более того, в большинстве из них допущены ошибки. Так, в «Распоряжении Губернатора Брянской области № 219-рп» использован неправильный индекс «рп» вместо «рг». «РП» - это распоряжение правительства. В Тамбовской области документ и вовсе публикуется без чьей-либо подписи. В Удмуртии отсутствует регистрационный номер.

Присутствуют и грамматические ошибки, которые недопустимы для таких серьезных вещей. Например, в случаях с Мурманской и Архангельской областями в абсолютно идентичных «директивах» указано: «…ввести на территории области в период временные ограничения». «В период» здесь явно лишнее. Или выписка из пункта 6: «…региональных военныех комиссаров».

Не стоит забывать, что региональные власти не наделены полномочиями вводить автоматические ограничения по возрастному признаку или отменять отпуска своими локальными актами. А запреты на выезд из России, о которых также идет речь, возникают исключительно со дня размещения повестки в едином реестре и действует до явки гражданина.

Метод влияния спецслужб Украины

Не заставили себя ждать и опровержения. «Обращаю внимание жителей, что в телеграм-каналах публикуется фейковая директива (цитата из документа) «Оперативного межведомственного штаба по контролю за соблюдением режима выезда и мобилизационной готовности» о временном ограничении в период с 10 по 27 сентября выезда с территории Калининградской области мужчин 18-55 лет. Документ якобы подписан руководителем штаба Р. Бурдиновым и губернатором А. Беспрозванных», - предупредила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

«В Оренбургской области зафиксирована массовая рассылка недостоверной информации, распространяемой от имени УФСБ по Оренбургской области. Ведомство не рассылает приказы и иные распорядительные документы через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, проверки не проводятся в формате телефонных бесед», - напомнили в УФСБ по Оренбуржью.

В Краснодарском крае лже-директиву назвали «очередной подделкой, составленной с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства». Ничего из того, чем пугают провокаторы, глава региона Вениамин Кондратьев не подписывал.

«Это – ФЕЙК! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - заявили в мурманском оперштабе. Аналогичные ситуации в Орловской, Новосибирской, Белгородской областях, Пермском крае, Башкирии и Удмуртии…Власти призывают людей не вестись на вбросы пропаганды киевского режима и доверять только проверенным и официальным источникам. В преддверии выборов ЦИПсО все чаще используют нарративы о мобилизации и пытаются вызвать волнения в российском обществе.