Геннадий Онищенко отправил в школу 6 внуков и поздравил россиян с Днём знаний

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

-…Алло, Геннадий Григорьевич! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко и заместителя президента Российской академии образования. Здравствуйте!

- Здравствуй, Саша!

- По моей информации, вы, как дедушка двенадцати внуков, побывали сегодня в нескольких школах Москвы. Я хотел бы вас поздравить с Днем знаний и узнать, вы во всех - «своих» - школах ребят и учителей поздравляли с Днем знаний? Успели везде праздник отметить?

- Везде, да. В 8:30 и в 12.

- А какие школы, можете назвать?

- Зачем? Ты проверишь, был ли я там? (смеется)

- Подсказка от академика Онищенко. (смеюсь) Скажите, ваша задача в чем состояла? Что вы там, в школах, увидели? Что услышали? И чего пожелали ребятам, учителям, родителям?

- Во-первых, это у меня традиционное. Каждый год я хожу в школы. Кстати, не был ни в одной из школ, куда пошли мои внуки. У меня в этом году в первый класса пошло двое.

- Двое первоклассников у вас?

- Да.

- А остальные в какие классы отправились, скажите, откройте секрет?

- Кто-то в одиннадцатый, кто-то в девятый, кто-то в четвертый, кто-то в седьмой.

- О, 6 внуков - школьников! Очень интересно. Я так думаю, что вы со всеми учениками, с внуками дедушки Онищенко, встретились… И у вас - полное представление, что сегодня в мыслях у ваших внуков и что будет у них завтра в дневниках?

- Сегодня я еще с ними не встречался. Но в принципе, да, накануне нового учебного года беседы у нас были.

- Что мы ждем от школы, что школа ждет от нас?

- Школа от нас ничего не ждет. Это мы от нее должны ждать. Кстати, два школьных корпуса, в которых я побывал, вышли к 1 сентября не просто из капремонта, а из реконструкции. Это - те школы 70 - 80-х годов, примерно такие, в которых снимали фильм «Доживем до понедельника».

- Понимаю…

- Они за год, достаточно быстро для такого объема работ, прошли полную реконструкцию. Естественно, меня тянуло в классы, на пищеблок.

- Как всегда

- Где, кстати, стоит наше современные оборудование, я имею в виду - отечественное, что очень важно.

Мебель отвечает размерам, дизайну, всем нашим гигиеническим требованиям. А что мы ждем от нашей школы?

- Да, вот это интересно.

- Наблюдая за родителями, за бабушками и дедушками, я еще раз убедился - они волновались не меньше, чем школьники.

Безусловно, это тот день, когда мы воочию видим отношение к нашему будущему.

Дети наши – это наше будущее, будущее наше личное и нашей страны.

И то, что в них сейчас закладывается и будет закладываться, - это должно содержательно определить развитие государства в будущем… я имею ввиду то, кем они станут, какие выберут профессии.

Считаю, что 1 сентября - это один из самых, пожалуй, важных, а, может быть, самый важный день - в календаре и в жизни.

- Геннадий Григорьевич, у вас есть возможность повторить в эфире Радио «Комсомольская правда» те слова, которые вы в трех школах, как я понял, сегодня произносили. Вы можете их повторить, может быть, добавить что-то, обратиться к нашим слушателям, к ученикам, к родителям, к учителям.

- Несмотря на то, что за парты в школах сегодня сели только 18 миллионов учащихся, из них полтора миллиона первоклашек… Конечно же, День знаний сегодня касается всех. Он - в душе и в сердце всех россиян.

Ведь за каждым ребенком - папы, мамы, дедушки - бабушки, старшие, младшие братья, сестры.

Все они - в той или иной мере - участвовали в празднике и сопереживали.

Поэтому, конечно же, всех - с самым значимым для будущего нашей страны, для нашего народа праздником – с Днем знаний 1 сентября. Ангела всем хранителя и успехов!

- Спасибо вам! Присоединяемся…

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