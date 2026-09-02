Нейросеть дорисовала шедевр Рембрандта и выбрала самых красивых девушек мира: как искусственный интеллект переделывает человечество

В 1642 великий голландец написал «Ночной дозор». Современники восприняли гениальное произведение с кислой физиономией

С триумфом искусственного интеллекта сбылась мечта Сереги Сыроежкина из “Приключений Электроника”: вкалывают роботы, счастлив человек. За считанные годы нейросети проникли во все сферы человеческой деятельности. Они не только делают за ваших детей домашнюю работу и пишут дипломы, высылают вам автомобильные штрафы и ставят диагнозы в больницах. Сегодня мы расскажем о самых неожиданных применениях ИИ, которые еще недавно казались немыслимыми.

НЕЙРОСЕТЬ ДОРИСОВАЛА ПОРТРЕТ РЕМБРАНДТА

В 1642 великий голландец написал «Ночной дозор». Современники восприняли гениальное произведение с кислой физиономией. Восемнадцать стрелков, которые скинулись Рембрандту по 100 гульденов на свой групповой портрет, аукционная стоимость которого сегодня составляет от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов, были недовольны. Ничего не видно, какой-то квадрат Малевича, возмущались они. А вскоре полотно действительно обрело незапланированные квадратные очертания - в 1715 году картину перенесли в здание городской Ратуши Амстердама (Рембрандт все-таки, перед иностранцами неудобно), но она не помещалась в проем стены между колоннами. Ценители искусства, недолго думая, взяли ножницы и обрезали один из величайших шедевров мировой живописи по краям.

- слева отхватили полосу шириной 60 см

- сверху убрали “лишние” 22 см

- снизу и справа соответственно сняли 12 и 7 см.

Пять лет назад музейщики решили восстановить картину в прежнем виде. Но людям уже не рискнули доверять. За помощью обратились к сверточным нейросетям - это тип искусственного интеллекта, созданный для работы с картинками, видео и звуком. Алгоритм изучил индивидуальный почерк голландского живописца на оцифрованных картинах его кисти, проанализировал толщину мазков, химический состав красок, распределение света и теней и многое другое. Отрезанные части холста не сохранились, однако представление об общем виде оригинального “Ночного дозора” можно было получить по небольшой копии приписываемой Герриту Лунденсу. Это голландский художник, он жил в одно время с Рембрандтом и зарабатывал тем, что копировал картины своих более знаменитых современников.

На этой основе нейросеть дорисовала утраченные фрагменты и восстановила картину в том виде, в каком ее задумал художник.

1. Главные персонажи - капитан Франс Баннинк Кок и лейтенант Виллем ван Рёйтенбурх, сместились вправо. Таким образом картина обрела первозданную динамику: капитан и лейтенант пришли “в движение”, появилось пространство, навстречу которому они вышагивают.

2. В левой части полотна появились два ополченца, которых Рембрандт рисовал бесплатно.

3. Странная фигура бегущего мальчика получила равновесие, выяснилось, что рукой он опирается на балюстраду моста (раньше рука у него была отрезана).

4. Вверху была дорисована арка и место действия приобрело законченный вид: стало понятно, что дозор направляется не в пивную, а выходит из городских ворот навстречу неприятелю.

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ - РЕШАЕТ АЛГОРИТМ

С этими конкурсами красоты одна беда. Членов жюри вечно обвиняют в предвзятости, субъективности, а иной раз злые языки распускают слухи, что королевой красоты можно стать через постель. Яркий пример - конкурс, который судил Парис (он выбирал между Герой, Афиной и Афродитой). Закончился он, как известно, Троянской войной. Эхо этой истории недавно дошло до нас благодаря “Одиссее” Нолана.

Неудивительно, что российские разработчики из компании Youth Laboratories решили, что лучший выход из положения - это привлечь к судейству конкурсов красоты искусственный интеллект. Подкупить его невозможно, подключиться через постель - тоже. Поучаствовать в первом международном конкурсе красоты под эгидой ИИ на специально созданном сайте beauty.ai могла любая девушка. Достаточно сделать селфи, загрузить его через приложение и дождаться вердикта беспристрастного алгоритма.

К результатам конкурса поначалу люди отнеслись настороженно. Надо сказать, фотографии лидеров не производили вау-эффекта. Возможно потому, что по условиям надо было отправить селфи без макияжа. А может быть потому, что алгоритм оценивал не сексуальную привлекательность, а специфические медицинские показатели - организаторы считали, что красота это проявление здоровья. И нейросеть анализировала соответствие внешности заявленному возрасту, пропорции и симметрию лица, цвет кожи, наличие морщин и тому подобные признаки.

А потом и вовсе грянул скандал, потому что ИИ обвинили в расизме: в числе первых 44 красоток была только одна темнокожая девушка и несколько уроженок Азии. Разработчики объяснили это недостаточным разнообразием обучающей выборки, поэтому нейросеть сделала вывод, что светлый цвет кожи – это признак привлекательности. Нейросеть перепрофилировали в виртуальную примерочную в цифровом гардеробе, а ИИ на “живых” конкурсах красоты используют только в качестве вспомогательного средства. Например, для анализа симметрии лиц участниц.

Формально нейросети не выносят судебных решений. Фото: fotosparrow / Shutterstock / Fotodom

ВСТАТЬ! ИИ-СУД ИДЕТ

Бразильцы не только хорошо играют в футбол. Они еще и великие правдоискатели. А где можно найти правду? Земляки Пеле считают, что в суде. И судятся с большим удовольствием. Ежегодно служители бразильской Фемиды получают 4 миллиона исков только по трудовым спорам. Справиться с таким валом заявлений судебная система не в состоянии, поэтому в Бразилии рекордное число исков остается не рассмотренным - на начало 2006 года таких насчитывалось 102 миллиона.

Чтобы выйти из ситуации бразильцы обратились к помощи искусственного интеллекта.

Формально нейросети не выносят судебных решений. Вот, что делают системы ИИ:

- определяют приоритетность дел (например, случаи домашнего насилия рассматриваются в первую очередь);

- анализируют есть ли необходимый пакет документов для принятия решений;

- ищут прецеденты, на которые можно опираться при вынесении вердикта;

- составляют проекты судебных заключений;

Но на практике (особенно это касается мелких дел) судьи часто просто копируют предварительное решение, рекомендованное искусственным интеллектом. Да что там говорит, три года назад в Бразилии приняли закон, который целиком и полностью сгенерировал ChatGPT. Это произошло в городском совете города Порту-Алегри, его население 1,5 миллиона человек. Местный депутат Рамиро Росарио поручил ChatGPT разработать законопроект, который позволял налогоплательщику не платить за замену счётчиков потребления воды в случае их кражи. За несколько секунд чат-бот подготовил документ, который прошел проверку в юридической службе и был единогласно принят на пленарном заседании городского совета. О том, что закон был сгенерирован нейросетью, депутаты узнали только задним числом. Но не стали ничего менять.

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