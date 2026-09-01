Владимир Путин назвал главную задачу для стран ШОС Фото: REUTERS.

ДЕРЖИ ШОС ПО ВЕТРУ!

Свою речь глава государства начал с истории - Шанхайской организации сотрудничества, образованной в 2001-м году, исполнилось 25 лет. У истоков стояли шесть стран - теперь членов уже десять, появилось 15 стран-партнеров по диалогу и две страны-наблюдателя.

- В странах-участницах проживает практически половина населения планеты и создаётся больше трети глобального валового продукта, - констатировал президент. - Организация превратившись в один из влиятельных центров многополярного мира.

Неплохое объяснение, зачем нам ШОС? А еще торговля, гуманитарные и политические связи…И - Путин особо отметил - через страны объединения пролегают ключевые транспортные маршруты. Насколько значим контроль над торговыми путями, наглядно показал в Ормузском проливе Иран.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Главы стран ШОС определили план развития организации Фото: REUTERS.

Другой вопрос, какие у организации планы развития и чего хотела бы Россия? Президент разложил по пунктам:

1. Укрепление коммерческих и торговых связей между членами организации.

Кстати, оборот РФ со странами ШОС - больше 400 млрд долларов. Только используем, конечно, мы не зеленые бумажки, а нацвалюты - в 98% сделок.

2. Нужно создавать (и процесс уже идет) Банк развития ШОС. И он должен быть независим «от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие».

Президент не упоминал, но создание суверенных банковых систем еще и ударит по западной экономической модели. Но ведь это и не наша цель - а просто последствие их неосторожной политики, верно?

3. Работа над общей энергетической политикой ШОС

На фоне потрясений вокруг Ирана, захвата власти в Венесуэле энергетика стала одной из самых болезненных тем. Но в ШОС есть Россия, а нам сейчас очень важна стабильная торговля энергоресурсами. Взаимный выигрыш, получается?

4. Совместная работа в области ИИ

У России есть свои генеративные языковые модели, у Китая - свои наработки, и сотрудничество в этой сфере пойдет всем только на пользу.

- Хотел бы напомнить, что сегодня, 1 сентября, – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать всё для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооружённых конфликтов. Убеждён, что наша работа к этому как раз и ведёт, - закончил Путин.

НОВЫЙ МИР

На прошедшем сразу после заседании ШОС+ (прибавились представители стран-наблюдателей и партнеров) говорили о мировой политике. Например, товарищ Си заявил, что Китай готов активнее участвовать в разрешении украинского кризиса.

- По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы. И содействовать политическому урегулированию, - сказал товарищ Цзиньпин.

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, как видит новый миропорядок. Как и китайский коллега, президент считает, что ООН должна стать ключевой организацией формирующегося многополярного мира.

- Потенциал ООН, как представляется, не раскрыт, и важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность её деятельности. Расширить представительство её органов, в том числе в Совете Безопасности, за счёт стран Глобального Юга и Востока, адаптировать к наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идёт о формировании справедливого, многополярного миропорядка. С учетом этого, Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов, а Устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов активнее участвовать в разрешении украинского кризиса. Фото: REUTERS.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Всего по итогам саммита было подписано 15 документов. Главным стала «Бишкекская декларация» ШОС. И в ней есть интересные моменты.

- Знак США

«Одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность». Заявление звучит как недмвусмысленный намек на размещение новых систем Aegis в Евразии.

- «Старлинку» приготовится

«Государства-члены считают, что предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета без получения соответствующей лицензии и/или разрешения является нарушением международного права». Как тебе такое, Илон Маск? Starlink в глазах всего мира превратился из гражданского глобального интернета в систему двойного назначения. Результат - «привет» из ШОС.

- ИИ под контроль

«Государства-члены подтверждают необходимость ответственного использования технологий ИИ, недопустимость их применения в целях умышленного причинения вреда жизни человека, национальной безопасности и территориальной целостности».

Искусственный интеллект тоже становится оружием войны - значит, в этой сфере нужны четкие правила международного контроля. И принять их должны все страны - в ООН.