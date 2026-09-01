Киев готовятся приравнять к прифронтовой зоне уже в сентябре. Фото: Drop of Light/Shutterstock/Fotodom

От жеж, які ж тямущі (башковитые) хлопці на Україні! Найдут выход из любой ситуации, из любой глубокой зад…, простите, пещеры, куда сами же перед этим и залезут по собственному желанию.

Известный украинский политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге предложил выход, который должен оставить русских в замешательстве – создавать как можно дальше от линии фронта временные аналоги украинских городов и переселять туда жителей прифронтовых городов.

- Необходимо создавать временный новый Херсон где-нибудь на Западной Украине или в Закарпатье и переселять практически всех жителей, кто еще может переселиться, кто не сопротивляется этому переселению, - заявил этот гигант мысли и пришел в недоумение, почему такое простое решение не пришло никому в голову раньше. - Необходимо создавать новые города. Пускай это будет временные конструкции. Есть для этого европейские деньги, можно выпросить и переселять население таких городов, как Сумы, Харьков, наверное, частично Запорожье, необходимо уже проводить эвакуацию детей, семей с детьми.

Фото: Olena Zn/Shutterstock/Fotodom

То есть, уже не только Херсон, но и Сумы, Харьков, Запорожье. А дальше что и главное - куда? Как говорил похожий на Бортника персонаж в гоголевской комедии «Ревизор», «у меня легкость необыкновенная в мыслях». Где на всех найти жилье, работу, как обеспечить жизнедеятельность, из чего сделать необходимую для жизни инфраструктуру? Фу, какие скучные вопросы. В Харькове сейчас мыкаются неприкаянными 210 тысяч человек, поверивших украинской пропаганде, бросивших свое жилье перед приходом туда российской армии и ставших временно перемещенными лицами, самыми социально незащищенными на нынешней Украине. А тут речь идет о миллионах живых людей. Но Бортник порхает поверх этих суровых жизненных реалий, он увлечен идеей, как в свое время министр инфраструктуры Украины Омелян – гиперлупом.

- Необходимо создавать временные новый Харьков, новые Сумы, новый Херсон в других более безопасных местах страны и эвакуировать туда хотя бы семьи с детьми. Это называется государственное управление обществом и государственное управление демографическими ресурсами, - читает словно лекцию по ликбезу Бортник и сразу отметает все возможные обвинения в отсутствии патриотизма и сдаче городов. - Но такие решения не принимаются в силу политических причин. Мы понимаем прекрасно, что такого рода решения будут трактоваться врагом как оставление городов. Хотя это совсем не так. Вооруженные силы Украины, наоборот, получат возможность маневрировать более свободно в этих городах, занимать постройки, которые им нужны, использовать их для обороны.

А зачем останавливаться только на этих городах? Есть еще и Кривой Рог, Полтава, Днепропетровск, Винница, Чернигов. Да и сам Киев, в конце концов. Кстати, депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что Киев и Киевскую область готовятся объявить прифронтовыми территориями. Какой восхитительный результат наступления ВСУ, о котором не устает трепаться «просрочка» Зеленский везде и всюду. По словам Горбенко, в правительстве уже две недели лежит проект постановления, но Кабмин затягивает с его принятием и публикацией.

После объявления Киева прифронтовым городом жителей города оперативно лишат жилищных выплат и льгот, а также перестанут выплачивать компенсации на ремонт разбитых квартир Фото: EAST NEWS.

У украинских властей свои резоны для такого решения, после объявления Киева прифронтовым городом жителей города оперативно лишат жилищных выплат и льгот, а также перестанут выплачивать компенсации на ремонт разбитых квартир. Но зачем и к чему все эти мелочи, если можно реализовать идею Бортника. Главное – не останавливаться и не мелочиться по отдельным городам, а приняться сразу за создание всей параллельной Украины. Лучше где-нибудь в Австралии. А еще лучше – на другой планете.

Что-то подсказывает, что даже изрядно уставшие от «кровавого» и «просроченного» клоуна на месте главаря бандеровского режима с облегчением воспримут такой вариант решения проблемы.

Но, увы, наверное, придется Бортнику напрячь мозги и придумать что-то более реалистичное.

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