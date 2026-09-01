Когда Запад осознает силу ШОС и чем она отличается от НАТО

Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- …Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Приветствую, дорогая «Комсомолка»!

- Спасибо.

- Привет, Саш.

- Одно из ключевых заявлений Владимира Путина на саммите ШОС Бишкеке звучит буквально так: «Сегодня, 1 сентября, - это день начала Второй мировой войны… Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет». Насколько это вообще возможно, и есть ли у нас силы на это

- Точно и жестко, потому что именно в эту ночь на нашу страну прилетело больше всего дронов с бандеровской части Украины -1051. 1 сентября. Нам подарок послали. Поэтому президент так и сказал.

Ты знаешь, я бы еще одно отметил. Сейчас посмотрел внимательно, как великолепно наш президент при Гутеррише говорил о том, чем должна заниматься Организация Объединенных Наций. Не отстаивать чьи-то интересы, а смотреть, чьи права нарушены. Собственно, для этого организация и создавалась. Так что в точку, как всегда, сказал наш президент. Сегодня ведь еще одна трагическая дата - Беслан.

- Да.

- Вот этого не забудем никогда.

- Это правильно. Мы тогда очень много пережили. И еще вот что хотел спросить. Сегодня, во-первых, 25 лет, четверть века ШОС. Хоть Путин скромно умолчал, но ведь он был одним из самых активных инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества.

- Собственно, еще и Нурсултан Назарбаев…

- И - председатель КНР Цзян Цзэминь. И, безусловно, наш президент.

Сейчас некоторые на западе говорят: что за организация? ШОС - это будущее. Это, в перспективе, не ООН, конечно, я не хочу что-то подменять. Это даже не НАТО - абсолютно агрессивный блок.

Знаешь, все вспоминаю Ленинскую комнату, которая была на предприятиях, в воинских частях и так далее, и там была такая наглядная агитация: «Агрессивный блок НАТО».

А наша ШОС - просто это те, кто хочет быть вместе, кого больше, у кого есть интересы для того, чтобы люди жили благополучно. Особенно сегодня, когда в мире сегодня - такая нестабильность.

- Еще такая мысль. За четверть века, это тоже Путин сказал, Шанхайская организация сотрудничества прошла по-настоящему большой путь. Владимир Владимирович сказал еще, что заметно расширяется состав ее участников. У нас сейчас 10 членов ШОС и 15 партнеров по диалогу.

- Да, это - серьезно и солидно.

- И еще такая вот цифра, что ШОС фактически является крупнейшим региональным объединением не только на нашем общем евразийском континенте, но и в мире. В странах - ее участницах проживает практически половина населения планеты и создается более трети глобального валового продукта.

- Я упрощу немножко. Во-первых, страны, которые сейчас в ШОС, это будущее, как бы кто к ним ни относился.

Вот Петр Первый окно прорубал в Европу, но, видимо, придется скоро не окно, а открыть все двери. Не нам - им.

Ведь ШОС - это будущее мира, на самом деле, во всех отношениях. Это первое.

А второе, ведь организация эта - не против, а за. Быть вместе.

Никогда не забуду, тысячи раз мы с тобой говорили на эту тему, когда я и с Клинтоном встречался, и с Гельмутом Колем в свое время. Речь шла и о НАТО.

Что мы слышали от них?

«Да нет, после распада Союза НАТО, это же мы, какое там НАТО на восток? Какие там страны бывшего Советского Союза?»

Вот они все и тявкают больше всех, эти страны. Особенно прибалты.

- Как вы думаете, завершающий вопрос, после этого саммита и принятия ключевых решений станет как-то поспокойнее в мире? Поймут на Западе - и в Штатах, и в Европе, - что ШОС это сила, конструктивная сила?

- Нет, не поймут.

- Выход-то какой?

- Будем укрепляться, будем работать вместе. Не поймут. Я уж - по-спортивному: пока по морде не получат - не поймут.

Но считаться им, в любом случае, с нами все же придется.

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