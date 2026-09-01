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В мире1 сентября 2026 17:10

Ножи прятала в пакете: вице-президента Bank of America убила психически больная женщинавидео

Вице-президента Bank of America убила на улице психически больная женщина
Ирина РИНАЕВА
Представители банка выпустили некролог, назвав Эрин «ценным членом команды»

Представители банка выпустили некролог, назвав Эрин «ценным членом команды»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В центре Нью-Йорка произошла трагедия: как стало известно, 31 августа в результате нападения женщины с ножом на случайных прохожих на Таймс-сквер погибла 32-летняя Эрин Пьяченти, занимавшая пост вице-президента Bank of America. Атака случилась среди бела дня.

КТО ТАКАЯ ЭРИН ПЬЯЧЕНТИ

Эрин Пьяченти жила в городе Честер, штат Нью-Джерси. В Bank of America она работала вице-президентом по вопросам отбора бизнеса и конфликтам интересов.

Представители банка выпустили некролог, назвав Эрин «ценным членом команды». Для женщины ее возраста карьера Эрин выглядела головокружительной.

КТО УБИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА BANK OF AMERICA

В 16:30 по местному времени на пересечении 42-й улицы и 7-й авеню появилась возбужденная дама с красным пластиковым пакетом. Оттуда она достала два кухонных ножа (потом полиция установила, что это 49-летняя жительница района Куинс Памела Сиснерос).

Женщина подошла к 68-летнему туристу из Род-Айленда и ударила его ножом в живот. Буквально через 20 секунд Сиснерос атаковала Эрин Пьяченти, нанеся ей смертельные раны.

Полиции в районе Таймс-сквер полно, подбежавшие патрульные несколько минут вели переговоры с Памелой, призывая её бросить ножи. Она категорически отказалась подчиниться, заявив: «Я ничего не брошу, я лучше убью вас обоих» — и двинулась на офицеров.

Те применили электрошокер, это не остановило нападавшую. Стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение, Сиснерос убили.

68-летний мужчина сейчас в больнице, его жизни ничто не угрожает.

ЗАЧЕМ СИСНЕРОС АТАКОВАЛА ПРОХОЖИХ

В полиции Нью-Йорка заявили: нападение было «случайным и неспровоцированным». У следствия нет никаких данных, указывающих на терракт или намеренный выбор жертв.

У Памелы Сиснерос были проблемы с психикой, но она раньше не фигурировала ни в каком криминале.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на брифинге выразил соболезнования семьям погибшей и пострадавшего, а также поблагодарил офицеров полиции: если бы не их решительные действия, жертв могло бы быть больше. Тем не менее, полицейские пройдут процедуру внутреннего расследования по факту применения огнестрельного оружия.

Видео задержания убийцы вице-президента Bank of America