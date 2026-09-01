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Звезды1 сентября 2026 18:26

Аглая Тарасова спустя год после скандала: актриса вышла к камерам в траурном нарядевидео

Аглая Тарасова спустя год после скандала вышла в свет в трауре
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Сергей КУДРИН
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Аглая Тарасова вышла в свет после большого скандала, случившегося ровно год назад. Она появилась на премьере фильма "Трудно Быть Богом" в траурном, полностью чёрном наряде, и с головой покрытой полупрозрачной чёрной вуалью, сообщает KP.RU с места событий.

"Начала работать с новым стилистом. Мы познакомились на фотосессии, мне очень понравился ее подход к работе, какое-то ее видение. Я её позвала к себе работать, мы разобрали весь гардероб. У нас полностью совпадает вкус, и она очень переживает за все мои выходы", - рассказала актриса о том, как поменялась её жизнь за этот год.

Российская актриса Аглая Тарасова вышла в свет после большого скандала

Российская актриса Аглая Тарасова вышла в свет после большого скандала

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также девушка призналась, что работает с нутрициологом, пьёт больше воды и БАДы, активно занимается спортом, а свободное время проводит в кругу семьи, с друзьями или котами.

Ранее KP.RU сообщил, что суд не стал арестовывать Тарасову, которую задерживали в аэропорту с наркотиками, однако на неё накладывали ряд ограничений.

Аглая Тарасова рассказала об изменениях в жизни спустя год после скандала

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