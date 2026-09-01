До последнего времени канцлер Германии Фридрих Мерц не решался на закрытие Русского дома в Берлине Фото: REUTERS.

Нынешние власти ФРГ – одни из самых рьяных спонсоров Украины и лидеров в ненависти к России в Европе. Но до последнего времени канцлер Германии Фридрих Мерц не решался на закрытие Русского дома в Берлине. Теперь предлог найден – якобы у немецких властей появились некие доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в начале августа в аэропорту Лейпцига-Галле. Самих доказательств в развернутом виде пока нет, но решение уже есть.

Вечером 1 сентября министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне будут закрыты в ответ на «гибридную атаку в Лейпциге». Там, напомним, ночью 5 августа «случайно» обнаружили БПЛА со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом «Антонов», в котором были французские боеприпасы для Украины. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт тут же допустил, что за инцидентом может стоять «иностранное государство», но не рискнул сразу навесить обвинение, как это принято сейчас в Европе, на Россию.

Теперь спецслужбы Германии собрали все доказательства, которые, как утверждается, показывают причастность России к «попытке теракта» в аэропорту Лейпцига. Что за доказательства, скорее всего, подробно не сообщат – все-таки секретность в спецслужбах никто не отменял. Главное – политический вывод-обвинение и последующее за ним решение. Оно ничем не отличается от легендарного «хайли лайкли» (очень вероятно) – обвинения, которое британское правительство предъявило России в отравлении Скрипалей в 2018 году.

Хотя Владимир Высоцкий еще в прошлом веке в одной из своих песен раскрыл механизм этой спекуляции: «Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году». И вот вслед за Черчиллем через 108 лет это заново придумал Мерц.

Но у нынешнего канцлера ФРГ обратной дороги, кроме как рвать последние контакты с Россией, нет. В воскресенье в восточногерманской земле Саксония-Анхальт пройдут выборы, на которых все опросы свидетельствуют о подавляющей победе правой партии «Альтернатива для Германии». Если это произойдет, то для политической системы страны это станет политическим землетрясением, способным сбросить Мерца с поста канцлера. «Альтернатива» выступает за восстановление отношений с Россией, вот ему и надо спешить, чтобы разломать в наших связях то, что еще осталось.

Осталось то Мерцу, судя по всему, совсем немного. Скорее, его же однопартийцы предложат ему «по семейным обстоятельствам» досрочно оставить пост канцлера, чтобы его занял кто-то из более вменяемых и более популярных однопартийцев из ХДС. По данным только что проведенного опроса социологического института NSA для газеты Bild, Мерц занял последнее, 20-е из 20, место в рейтинге популярности немецких политиков.

Так что, опять-таки по Высоцкому, что ему остается? Только нагнетать:

Ведь нельзя же год подряд

То тарелками (в нашем случае БПЛА – Ред.) пугают,

Дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают,

То руины говорят.

Закрытие Русского дома в Берлине - последнее слово политической руины Фридриха Мерца.

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