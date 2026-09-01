Путин в начале рандеву сразу обозначил, что Россия уважает стремление Армении в ЕС Фото: REUTERS.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И ПАШИНЯНА 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Под занавес саммита ШОС, как мы вчера и сообщали, состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого глава армянского правительства выделился среди всех глав государств постсоветского пространства, как говорила птица Говорун, «редким умом и сообразительностью».

Единственный среди всех них, он произнес свою речь не на русском языке, как это сделали они, а на армянском. Мелкий укол в адрес России, сравнимый с поведением нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Который также на одном из публичных мероприятий вдруг «забыл российську мову» и потребовал, чтобы ему переводили на «державну украинску», хотя годами выступал со сцены и снимался в кино исключительно на русском, даже в своем ублюдочном сериале «Слуга народа». Со стороны Пашиняна эта мелкая пакость смотрелась совсем неорганично, ну да хоть единственному переводчику с армянского на саммите нашлась работа.

Впрочем, к двусторонней встрече с Путиным Никол Воваевич русский язык внезапно, так же неожиданно, как забыл, так же и вспомнил. Но это ему не помогло – он так и не сумел уболтать российского президента, пустив в ход свои «армянские» хитрости.

РЕАКЦИЯ ПУТИНА НА СТРЕМЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕС

Путин в начале рандеву сразу обозначил, что Россия уважает стремление Армении в ЕС, которое является законным правом суверенной страны, но это создает сложности, обусловленные в том числе пребыванием в ЕАЭС. И чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше. Лучше не только для Еревана, но и для Москвы, которой надо знать, как развивать отношения дальше.

ЧТО ПОТЕРЯЕТ АРМЕНИЯ

И тут же рассказал, что теряет Армения в том случае, если повернется к России задом, а к ЕС передом: что Россия - основной торгово-экономический партнер Армении, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил 2,5 млрд долларов, что за время членства Армении в ЕАЭС ВВП Армении вырос втрое, а экспорт в страны союза - в 10 раз. Упомянул Путин и то, что российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении и укрепляют энергетическую безопасность страны. А также, что принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию означает заявление о выходе из ЕАЭС. После чего снова объяснил, что выбор за Арменией, но этот выбор надо сделать. И лучший способ для этого - дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди.

Премьер Армении Никол Пашинян начал в ответ жонглировать терминами, речевыми оборотами, сравнениями.

- По поводу ЕС, вы знаете, этот вопрос очень много обсуждается и на рабочем уровне, и публично. Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. И очень много обсуждается, насколько это принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского Экономического Союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией и Арменией и договорную базу, которая существует в Евразийском Экономическом Союзе, попытался утопить суть вопроса в словоблудии Пашинян. - И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств который есть у Армении перед Российской Федерацией и перед Евразийским экономическим союзом, потому что и в договоре о Евразийском экономическом союзе прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти из Евразийского экономического союза.

Пашинян на встрече с Путиным отказался от референдума о вступлении в ЕС Фото: REUTERS.

После чего Никол решил на всякий случай подстелить соломки и подстраховаться: «Между прочим, там нет ничего такого, такого регулирования, что можно члена государства отстранить из организации. Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из Евразийского экономического союза».

Хитрость Пашиняна заключалась в том, что он пытался на словах противопоставить отношения своей республики с ЕАЭС с отношениями с Россией. Вот только Путин говорил о противоречиях в правовой базе и нормативных актах между ЕАЭС и ЕС, о чем Пашинян старательно умолчал. Путин не согласился с этой словесной «лапшой» Никола и снова заявил, что принятие закона о вступлении в другой экономический союз является выходом из ЕАЭС.

ПРОВЕДЕТ ЛИ АРМЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

Единственная определенность, прозвучавшая от премьер-министра Армении, касалась референдума о вступлении в Евросоюз, который от него потребовали провести лидеры стран-членов ЕАЭС. Если раньше он всячески оттягивал момент определенности, утверждая, что референдум будет проведен после того, как Ереван получит положительный ответ от Брюсселя, то сейчас для него уже нет никакой необходимости в самом референдуме.

- Принятием закона о вступлении в ЕС, мы фактически отказались от референдума о вступлении в ЕС, - заявил Пашинян.

- Самое простое, это обратиться к людям и спросить, вы что хотите? – снова посоветовал Путин. - Сделайте референдум и закройте тему.

- Если Национальное собрание Армении не приняло бы закон, тогда гражданское общество собрало бы 350 тысяч подписей, и в случае отказа от принятия закона страна была бы обязана провести референдум, - продолжал упорствовать Пашинян. - Фактически, приняв этот закон, мы отказались от идеи референдума.

А ведь недавно «пел» совсем другое, что вопрос еще, дескать, не созрел, и потому пока проводить референдум не следует.

Кстати, полное время встречи российского президента и премьера Армении заняло всего лишь час. Из них на закрытую часть переговоров без присутствия журналистов, пришлось около получаса. С учетом всего комплекса проблем, которые накопились в отношениях Армении с Россией, это фактически ни о чем и говорит, что у собеседников, скорее всего, не было общих точек соприкосновения. И версия событий и ситуации «от Пашиняна», которую он хотел навязать российскому руководству, на этот раз, грубо говоря, не проканала. Впрочем, это не помешало после встречи Пашиняну заявить об успехе его встречи с Путиным.

- У меня прошла очень хорошая встреча с президентом Путиным, - заявил Пашинян после завершения переговоров. Так хорошо, что он снова не дождался от Путина поздравления – ни телеграммой, ни в ходе созвона, ни теперь, при личной встрече.

Похоже, прощай, Армения. Никол уверенно ведет ее по пути, который проторил до того для Украины Зеленский (не просто так Пашинян стал неуловимо похож на украинского «просрочку», причем, не только внешностью, но и мимикой, и манерой говорить). И, похоже, что сама с собой Армения тоже может попрощаться, посмотревшись на себя на прощание в зеркало или в отражении в озере Севан. Которое пока еще остается армянским, но вот вопрос, надолго ли?

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