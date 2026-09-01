Собчак, которая, кажется, вдохновилась Днем знаний и пришла в черном шерстяном платье-сарафане от Balenciaga Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осень в светском обществе началась громкой премьерой в кинотеатре «Октябрь». 1 сентября на красную дорожку вышли настоящие тяжеловесы шоу-бизнеса: от Ксении Собчак и Надежды Михалковой до Сергея Безрукова и Федора Бондарчука. KP.RU рассказывает, в чем вышли звезды и о чем говорили на красной дорожке в честь премьеры сериала «Трудно быть богом» от сервиса WINK.

Сергей Безруков и Анна Матисон Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из первых вышла Надежда Михалкова, ослепив фотографов своим ярко-красным жакетом и зеленой юбкой с изображением павлина. Следом появился ее коллега, актер Сергей Гилев. Он, в отличие от Михалковой, решил не привлекать к себе внимание и появился в самой обычной белой рубашке.

Надежда Михалкова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Придерживаться классики решил и Федор Бондарчук, надевший смокинг. Хотя от бесконечных вспышек журналистов его это не спасло. Оно и понятно: сегодня он едва ли не главная звезда. В сериале «Трудно быть богом» Бондарчук не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил продюсером проекта.

Федор Бондарчук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куда же светское мероприятие без Ксении Собчак, которая, кажется, вдохновилась Днем знаний и пришла в черном шерстяном платье-сарафане от Balenciaga, которое сшито вместе с белой классической рубашкой. Его стоимость около 250 тысяч рублей. В качестве аксессуаров журналистка выбрала массивные бусы, серьги в виде пушистых белых цветов и кожаную сумку-мешок коньячно-коричневого оттенка.

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Виктория Исакова, сыгравшая одну из ролей в сериале, вышла в черном вечернем платье-макси с экстремально высоким разрезом, который эффектно обнажил ее ногу, а рукава-крылья добавили в образ эффект мантии. Образ Исакова дополнила классическими черными туфлями-лодочками.

Виктория Исакова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Были на дорожке и звездные пары. Например, Тимур Родригез и Катя Кабак, Сергей Безруков и Анна Матисон, Константин и Софья Эрнст.

Константин и Софья Эрнст Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданным стало появление Аглаи Тарасовой в загадочном готическом наряде с черной вуалью и сумкой Madam Chatelet. Оказалось, на выбор образа повлиял новый человек, который появился в ее жизни спустя год после скандала из-за запрещенных веществ в вейпе.

Аглая Тарасова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Начала работать с новым стилистом. Мы познакомились на фотосессии, мне очень понравился ее подход к работе, какое-то ее видение. Я ее позвала к себе работать, мы разобрали весь гардероб. У нас полностью совпадает вкус, и она очень переживает за все мои выходы», - рассказала актриса.

Свои скандалы вспомнил и Никита Кологривый, также сыгравший в новом сериале от WINK. «Про вспыльчивость - ой, это все враки, вы что. Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно, ну какой я вспыльчивый. Ни в коем разе, это все обман», - заявил актер, сложив руки на груди.

Никита Кологривый Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Его коллега по съемочной площадке Леонид Ярмольник свои прошлые скандалы не вспоминал, зато учинил новый! Любопытная журналистка упорно пыталась развести артиста на горячую тему. В какой-то момент состоялся тарантиновский диалог.

Леонид Ярмольник Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Вы в себе замечали дар предвидения?» – спросила его журналистка.

«Конечно, могу предсказать. Я могу предсказать, что наше интервью закончено», - ответил актер.

Весь вечер журналисты шушукались, обсуждая слухи о романе Бондарчука и Исаковой. А тут такая удача! Они вместе снялись в одном проекте, вот только, как назло, будто сторонились друг друга, чтобы любопытные репортеры не пытались снять их вместе в надежде на подтверждение сплетен.

Слава Копейкин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Десятки фотокамер следили за каждым их шагом в надежде поймать тот самый момент, и, кажется, получилось это только у корреспондента «Комсомолки». Уже перед самым началом показа Федор, как настоящий джентльмен, подал Виктории руку, чтобы помочь подняться на сцену. А после отошел в сторону и продолжил избегать ее компании на фоне слухов.

Также премьеру посетили Марк Эйдельштейн, Ирина Горбачева, Слава Копейкин, Даня Киселев, Александар Радойичич и многие другие. Премьера сериала состоится уже 3 сентября на WINK.

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