Василий Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Военный врач Марк Аксенов (которого близкие зовут Марик) возвращается домой после нескольких лет на фронте и плена. Дома он узнает, что жена, считая его погибшим, вышла замуж за его лучшего друга. Чтобы начать все сначала, Марик устраивается в бригаду скорой помощи. Спасая чужие жизни, он постепенно исцеляет свою собственную и находит в себе силы открыть сердце для новой любви.

Съемки сериала прошли в Мариуполе, а также в Севастополе и Крыму. Для создателей было важно сохранить связь истории с реальным местом событий.

Андрей Бедняков, которого многие помнят как ведущего канала «Пятница» и шоу «Орел и решка» (соведущий Анастасии Ивлеевой), родился в Мариуполе. В 2022 году он выступил с критикой СВО. Теперь Беднякову запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Украинский ведущий узнал о съемках сериала «Марик» в его родном городе и в соцсетях раскритиковал и сам проект, и исполнителя главной роли Василия Копейкина. Об этом 33-летний Копейкин рассказал KP.RU на премьере «Марика» в «Художественном».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Ведущий Андрей Бедняков у себя в соцсетях выложил пост про Марика и на меня обрушился гневный поток. Но сколько людей, столько и мнений. У него своя позиция. У меня своя позиция. Что-то, видимо, его обидело. Я не знаю, где он сейчас проживает, но занимает другую позицию. Он был ведущим «Орла и решки» в России. Мне было непонятно, что этот человек благодаря нашему народу в свое время был популярным. И для меня это, конечно, было странно. Я ни на кого не обижен. Я всех прочитал, всех услышал. Было очень много проклятий», — поделился с KP.RU Василий Копейкин.

Поддержать Копейкина на премьеру пришла звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик. На дорожке Ника обняла и расцеловала коллегу.

«Я фанат этого парня. Для него это начало большой истории. Знаем мы все эти подводные камни. Если вы следите, то видели, как на Васю уже напали разные люди. И хочу сказать: «Вася мы с тобой! Мы за тебя!» Сейчас мы вместе снимаемся в большом новом сериале. И Вася будущая мировая звезда, и самое главное — будущая российская народная звезда. Вася, я тебя люблю!» — рассказала Здорик.

Добавим, что сериал «Марик» будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ.

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