Анна Панкратова и Егор Бероев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера сериала Егора Бероева «Марик» с Василием Копейкиным в главной роли (будет доступен к просмотру в KION и Wink с 4 сентября). В картине появятся 22-летняя жена Бероева Анна Панкратова и его младший брат, 38-летний Дмитрий. Проект представили продюсер Тимур Вайнштейн, режиссер Егор Бероев, а также актеры Василий Копейкин, Анна Панкратова, Дмитрий Бероев и другие.

Молодая жена Егора Бероева Анна Панкратова перестала скрывать беременность. Актриса появилась в темном брючном костюме, который скомбинировала с телесным блестящим боди с пайетками. Жакет Анна не застегивала. Панкратова сделала несколько фото с Василием Копейкиным, а затем вместе с супругом проследовала в зал, где они вместе на сцене презентовали сериал «Марик».

Егор Бероев и Анна Панкратова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Егор Бероев и Анна Панкратова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К слову, мы заподозрили Панкратову в беременности еще в апреле этого года, когда прошла премьера дебютного фильма Бероева «Кукла». И вот предположения подтвердились. В настоящее время Анна находится на 6-7 месяце беременности. Для актрисы ребенок будет первым. У Бероева есть 19-летняя дочь от Ксении Алферовой, с которой он развелся в 2025 году. Бероев и Алферова состояли в браке более 20 лет.

Дмитрий Бероев и Владислава Самохина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В сериале «Марик» также сыграл младший брат Бероева. 38-летний Дмитрий пришел на премьеру вместе с возлюбленной, 23-летней Владиславой Самохиной. Добавим, что Владислава сыграла прославленную фигуристку Ирину Роднину в одноименном фильме. В беседе с KP.RU Бероев рассказал, что пробы в проект старшего брата были сложными.

Дмитрий Бероев и Владислава Самохина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Пробы длились три часа. И доходило даже до разногласий», — признался Дмитрий.

Также Бероев поделился, что они с Владиславой уже думают о браке.

«Мы вместе два года. Конечно, думаем о свадьбе», — добавил актер.

Егор и Дмитрий Бероевы обнялись на премьере «Марика» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Исполнитель главной роли Василий Копейкин посетил премьеру вместе с родителями, которые прилетели в Москву из Иркутска.

«Мой персонаж — Марк Аксенов, доктор, который был в ополчении. Пришел домой, но для всех он был похоронен. Он пришел и начал жить», — рассказал о своей роли KP.RU Василий.

Анна Панкратова и Василий Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также Копейкин поделился впечатлениями от работы с режиссёром Егором Бероевым.

«Мне было комфортно. Прекрасный человек. Мы с ним с самого начала по-честному разговаривали, по-честному простраивали разговор. Самый главный критерий был в том, что нам нечего с ним делить. Мы слышали друг друга. Да, были какие-то споры, но это все работа. До драк не доходило. Мы друг друга понимали. Мы были на одной волне. Мы чувствовали друг друга», — рассказал актер.

Василий Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поддержать Василия пришла звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик, которая обняла и поцеловала коллегу. «Я фанат этого парня», — добавила актриса.

Ника Здорик Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди гостей также были замечены Владимир Машков, Владимир Стержаков, Гевонд Андреасян с женой, Джаник Файзиев и многие другие.

Добавим, что сериал «Марик» будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ.

Владимир Машков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Стержаков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гевонд Андреасян с женой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Джаник Файзиев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодая жена 48-летнего Бероева перестала скрывать живот: 22-летняя актриса находится на 6-7 месяце беременности

«На меня обрушился гневный поток»: Звезда сериала «Марик» Василий Копейкин рассказал о проклятиях со стороны экс-ведущего «Орла и Решки» Андрея Беднякова