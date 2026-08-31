Земля героев

Ветеранам показали, как устроено современное хозяйство, и рассказали обо всех этапах производства. Фонд «Защитники Отечества»

Одним из важнейших направлений деятельности фонда президент определил помощь героям спецоперации реализоваться в профессии. И эта работа приносит весомые результаты: более 70% обратившихся за помощью в трудоустройстве нашли свое место в экономике регионов, а тысячи других сейчас бесплатно осваивают новые специальности - от операторов беспилотников и IT-специалистов до управленцев, осваивающих программы на базе «Сколково».

Помимо стандартных ярмарок вакансий фонд внедряет формат глубокого погружения - экскурсии на предприятия, которые превращаются в живые собеседования без галстуков. Ветераны СВО проходят сквозь гулкие цеха «Ростеха», стоят за пультами управления на объектах энергетики, изучают логистические хабы РЖД и заглядывают в стерильные зоны высокотехнологичных производств. Человек с фронтовым опытом понимает язык процессов, рисков и ответственности интуитивно. А руководители видят в них дефицитных специалистов - людей, способных принимать решения в критических ситуациях и доводить задачу до конца.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В каждом регионе страны команда фонда работает в тесном сотрудничестве с министерствами промышленности и сельского хозяйства, чтобы у ветеранов был максимальный выбор вакансий на лучших предприятиях. В Ульяновской области наиболее всего востребованным у защитников направлением стал аграрный сектор. Для них на постоянной основе организуют выезды, во время которых защитники знакомятся с особенностями ведения фермерского хозяйства, а также напрямую общаются с фермерами. Это помогает понять, как потребности ветеранов соотносятся с возможностями данного направления экономики области.

Запоминающейся и очень информативной ветераны назвали выездную экскурсию в производственный сельскохозяйственный кооператив. Им наглядно показали, как работает предприятие, рассказали о «горячих» вакансиях, оплате труда и дополнительных бонусах для сотрудников. В хозяйстве сейчас - 1800 голов крупного рогатого скота, 800 из которых - дойные, в день корова дает до 33 литров молока, здесь выращивают зерновые и зернобобовые культуры. После экскурсии все собрались в столовой предприятия за чашкой чая, а на обратной дороге участники мероприятия поделились впечатлениями о поездке.

- По-другому теперь буду смотреть на молоко в магазинах. Очень познавательно получилось. Хотел бы выразить благодарность за поездку, - поделился участник СВО Руслан Домашев.

«ЕСТЬ МЕСТО И ОПЫТУ, И НОВЫМ ИДЕЯМ»

Еще одна интересная поездка состоялась в июле. На этот раз гости увидели передовые технологии выращивания культур, а глава хозяйства рассказал им обо всех этапах производства: посадке и сборе урожая, инновационных методах хранения.

- Возможность своими глазами увидеть, как устроено современное хозяйство, вдохновляет и мотивирует. Особенно впечатлили технологии хранения. Понимаешь, что за качеством стоит целая система. Нам показали, что в этом деле есть место и опыту, и новым идеям. Теперь у меня появились мысли о том, чем можно было бы заняться. Спасибо филиалу фонда, организаторам программы и хозяевам фермы за то, что дают ветеранам шанс найти дело по душе, - отметил ветеран СВО Дмитрий Филиппов.

Во время таких поездок защитники не только осматривают предприятия и хозяйства, но и узнают об актуальных мерах поддержки, в частности возможности получения грантовой помощи от государства и заключении социального контракта.

- С этого года у ветеранов боевых действий появилось преимущество в получении социального контракта. Государственную помощь можно потратить в том числе на открытие бизнеса или развитие собственного фермерского хозяйства, - рассказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Арефьева.

Реальных примеров начала успешной фермерской деятельности среди ветеранов уже много, и они всегда готовы поделиться своим опытом с боевыми товарищами.