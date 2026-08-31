Примерить профессию до выпускного

Во время визита в ГТРК «Волгоград-ТРВ» ребятам показали, как создаются телесюжеты и программы. Фонд «Защитники Отечества»

Выбор профессии для подростка - это часто игра вслепую, основанная на советах родителей или красивых картинках в интернете. Но пока ребенок не увидит будни того или иного специалиста своими глазами, его представление не будет правдивым. Для ребят участников и ветеранов СВО, которые находятся в непростой жизненной ситуации, фонд «Защитники Отечества» вместо скучных лекций по профориентации показывает, как создается будущее. Во время экскурсий у них есть редкая возможность примерить профессию на себя еще до поступления в колледж или вуз и выбрать дело по душе, опираясь на собственные впечатления.

ПОБЫВАТЬ ЗА КАДРОМ

В Волгограде для детей участников СВО создали проект «ПрофСтарт». Он помогает с различными профессиями, помочь им осознать свои интересы и способности, а также развить навыки, необходимые для успешного выбора профессии в будущем. Помимо экскурсий ребята участвуют во встречах с работниками, которые уже достигли успехов.

Первой площадкой для проведения профориентационных занятий стала ГТРК «Волгоград-ТРВ». Участники экскурсии смогли увидеть, как создаются телесюжеты и программы, пообщались с корреспондентами и ведущими, познакомились с работой редакторов, гримеров и монтажеров. Восторг вызвали аппаратная информационной программы «Вести» и студийные павильоны, где им позволили примерить на себя роль ведущего, попробовали управлять телесуфлером.

- Со стороны все выглядит легко и просто. Но теперь я понимаю, что за тем, что мы видим каждый день по телевизору, стоит большой труд огромного количества людей. Телевидение - это не только ведущие. Это и программисты, и графические дизайнеры, и операторы, и осветители, и еще много других профессий. Мне очень понравилась экскурсия, - поделилась эмоциями участница экскурсии Полина.

ЗА КАЖДЫМ ПРОДУКТОМ - ТРУД ЛЮДЕЙ

Погрузиться в мир агропромышленных технологий и познакомиться с производственными процессами ребята смогли на экскурсии в компанию «Сады Придонья». Им показали весь цикл - от современных технологий переработки фруктов и овощей до строгих принципов контроля качества. Наблюдали они также за процессом упаковки и подготовки продукции к отгрузке в торговые сети по всей стране. Самой приятной для детей частью программы, конечно, стала дегустация продукции.

- Я и не думал, что производство сока - это такой сложный процесс! Было очень интересно увидеть огромные сады и то, как сортируют и упаковывают яблоки. Теперь я знаю, что за каждой пачкой сока, которую мы покупаем в магазине, стоит труд сотен людей и работа умных машин. Это заставило меня задуматься о том, что я тоже мог бы работать в такой современной компании, - поделился впечатлениями один из участников экскурсии, Алексей.

А недавно ребята побывали на Приволжской детской железной дороге и приняли участие в празднике «Станция назначения: Семья». Гостям рассказали об истории создания дороги, которая была частью масштабного проекта по восстановлению Волгограда после Сталинградской битвы.

- Было очень интересно и познавательно узнать о нашей детской железной дороге, поучаствовать в мастер-классах. Здорово, что уже с 11 лет можно начать изучать профессию железнодорожника. Совсем еще юные ребята управляют поездом, рассказывают о достопримечательностях. Очень впечатляет, - поделилась участница экскурсии Мария.