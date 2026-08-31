«Мы будем вместе»

На встречах в «Женском клубе» для участниц проводят занятия по финансовой и правовой грамотности, организуют курсы первой помощи, творческие и психологические мастер-классы. Фонд «Защитники Отечества»

Здесь слезы и тревога сменяются радостью от процесса созидания и общения с единомышленниками. Здесь вместо жалоб на судьбу строят планы действий на ближайшее будущее. Здесь пространство превращается из мест встреч в настоящие центры силы. Таковы женские клубы, объединившие по всей стране матерей, жен и дочерей участников СВО.

Чтобы помочь родственницам ветеранов СВО и погибших героев вернуться к привычному образу жизни, для них проводят занятия по финансовой и правовой грамотности, освоению инструментов самореализации в бизнесе, организуют курсы первой помощи, творческие, спортивные и танцевальные мастер-классы. Но задача клубов в том, чтобы участницы не только получили новые знания и навыки, но и почувствовали заботу, ощутили себя частью большой семьи.

Филиалы фонда «Защитники Отечества» при организации проектов женских пространств делают все, чтобы там было уютно и тепло.

«НАЙТИ ОПОРУ ДАЖЕ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ»

За три года работы брянский филиал фонда реализовал много разных проектов, направленных на поддержку бойцов и их семей. Одним из самых востребованных стал «Женский клуб» для женщин, которые ждут с фронта своих героев. В теплой семейной атмосфере они собираются, чтобы поделиться мыслями, занимаются арт-терапией, создают интерьерные картины, изучают мир красоты и моды, взаимоотношения с близкими. Это позволяет им вести полноценный образ жизни, не опускать руки и вдохновлять своих мужчин идти дальше и обязательно побеждать.

Программа клуба насыщена интересными встречами и событиями. Например, совместно с академией «Подиум» для женщин организовали мастер-класс «Ваш гардероб». Опытный стилист рассказала участницам, как правильно сочетать цвета в одежде, выбирать наиболее подходящие фасоны и создавать свой уникальный образ для той или иной жизненной ситуации.

- Всегда прихожу в клуб с легкостью и улыбкой. Оказывается, правильно подобранные цвет и фасон могут не только изменить внешность, но и поднять настроение. Спасибо фонду за напоминание, что мы красивые женщины. Это бесценно, - поделилась впечатлениями одна из участниц клуба, Анна.

Регулярные встречи проходят также при поддержке Российского общества «Знание». Так, в преддверии Дня матери в клуб пришла психолог и лектор Ольга Малькина. В ходе беседы обсуждались важные аспекты эмоционального состояния человека. Женщины узнали, как распознавать свои эмоции, управлять ими и помогать себе в сложных ситуациях. Основной посыл встречи заключался в том, что каждую эмоцию нужно проживать, не избегая ни положительных, ни отрицательных переживаний. Это важно для поддержания психологического здоровья и общего благополучия.

- Женщины учились понимать свои эмоции, принимать их и проживать без разрушительных последствий, находя опору даже в самые трудные моменты, - поделилась Ольга.

Дала психолог и рекомендации по выстраиванию отношений внутри семьи и общению с детьми в разном возрасте. А пока женщины общались со специалистом, для их детей провели творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигурок в подарок мамам.

«НАС ОБЪЕДИНЯЮТ ВОКРУГ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ»

Еще одним запоминающимся мероприятием стала групповая арт-терапия «Слова моей силы!», которая прошла при поддержке Ресурсного центра социальной помощи «Колыбель». Под руководством мастера участницы клуба узнали основы создания интерьерных картин: зачем необходимо оценить пространство, почему вдохновляться лучше референсами, какую технику выбрать для своей работы и другие. А затем женщины, вкладывая фантазию и знания, вместе создали уникальную картину. И эта общая работа в почти семейной атмосфере помогла им раскрыться и поделиться друг с другом положительными эмоциями.

- В женском клубе мы общаемся и поддерживаем друг друга, получаем новые знания и приобретаем полезный опыт, разрабатываем совместные проекты, которые потом реализуем. Самое главное, что фонд «Защитники Отечества» не оставляет нас в одиночестве, объединяет вокруг общей цели. Благодарим за организацию такого проекта. Мы будем вместе, - отметила участница такого проекта, жена героя СВО.

Клубы помогают каждой женщине увидеть: она больше не один на один со своим горем или ожиданием. Наблюдая за тем, как другие справляются, находят в себе силы улыбаться детям, работать и строить планы, она начинает жить дальше, чтобы быть поддержкой своему герою или чтобы сохранить и передать память о нем землякам.