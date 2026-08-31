Ветеран СВО давно хотел взобраться на Эльбрус. Фонд «Защитники Отечества»

Ветеран спецоперации из Благовещенска Андрей Дурнев после тяжелой травмы, полученной в сражении, реализовал давнюю мечту и поднялся на Эльбрус.

Андрей добровольцем отправился на СВО в 2023 году. Был стрелком, пулеметчиком, потом сапером. Всегда проявлял характер и с достоинством выполнял поставленные задачи.

В июне 2025 года в районе Гуляйполя в Запорожье был серьезно ранен. Врачи не смогли спасти ногу - ее пришлось ампутировать. Он буквально закрыл собой товарищей, шедших сзади, спас им жизнь. Эвакуация заняла три дня, а за ней последовала череда непростых операций.

В Приамурье Андрей вернулся осенью 2025 года. Освоиться ему помогли в местном филиале фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Альбина Новикова помогла получить удостоверение ветерана боевых действий.

Все это время Дурнев не забывал о мечте. Он всегда хотел покорить высочайшую вершину России и Европы - Эльбрус. Опыта восхождений не было, но тщательная подготовка с инструкторами привела к тому, что в конце июля 2026 года участник СВО отправился на Кавказ. Сил и уверенности придало еще одно приятное событие, случившееся незадолго до отъезда, - награждение орденом Мужества.

И вот Андрей с командой на месте. Восхождение началось из базового лагеря на высоте 2000 метров. За семь дней группа поднялась на высоту 5642 метра - самую высокую западную вершину Эльбруса.

- Я чувствую себя всемогущим! - поделился эмоциями Дурнев. - Не скрою, переживал, что не получится, не поднимусь, что протез будет мешать. Но я справился! Желаю всем никогда не сдаваться!

Ветеран признался, что планирует покорять новые вершины.

КСТАТИ

Скоро Андрей должен получить высокотехнологичный спортивный протез по программе «Защитников Отечества». Он позволит двигаться без ограничений. Андрей ведь не только альпинист, но и игрок команды ветеранов СВО по волейболу сидя, а еще любитель езды на велосипеде и участник мероприятий фонда.