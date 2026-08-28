Ирина Алферова с мамой и дочкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Умерла Ксения Алферова, мама Ирины Алферовой. О смерти Ксении Архиповны в соцсетях сообщила ее внучка актриса Ксения Алферова. Известно, что она крайне трепетно относилась к своей бабушке и регулярно публиковала фото и видео с ней в личном блоге. В январе этого года Ксения Алферова отметила 104-й день рождения. Простились с Ксенией Архиповной вчера в Москве.

Ксения Алферова с бабушкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-ом году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель. Царствие ей небесное. Помолитесь о рабе Божией Ксении и закажите сорокоуст, пожалуйста. Ее душе важные испытания в ближайшие дни предстоят. Бабушка —олицетворение любви. Настоящей, безусловной, чистой. Пусть ее искры до вас долетят! Ловите!» — написала 52-летняя Ксения Алферова.

Ксения и Ирина Алферовы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Архиповна прошла всю войну и до последнего дня сохраняла ясность ума. Ксения Алферова приходится мамой актрисе Ирине Алферовой. Ее супруга Ивана Алферова не стало еще в 1981 году. Оба получили образование после войны и стали адвокатами. Самой Ирине Алферовой в этом году исполнилось 75 лет.

Ксения Архиповна скончалась на 104-м году жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Прощание с Ксенией Архиповной совпало с датой премьеры сериала бывшего мужа Алферовой Егора Бероева «Марик», которая прошла 27 августа в московском кинотеатре «Художественный». Возможно, по этой причине Ксения сообщила о смерти любимой бабушки только на следующий день. А может, просто не хотела лишний раз привлекать внимание.

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