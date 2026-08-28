Киев поставил рекорд по числу воздушных тревог за сутки Фото: REUTERS.

Уже вторые сутки киевлян как никогда волнует длина очередей за бензином в Москве и плотность дыма от горящего склада Озона. В перерывах между воздушными тревогами, разумеется.

А их вчера в Киеве объявляли 13 раз, обошли прежний максимум от 1 марта 2022-го — тогда было 12. Сутки прошли почти без перерыва: сирена звучала суммарно около 15 часов. К 28-му счётчик не остановился, а разогнался дальше: 2:28, 3:32, 3:50, 5:05, 8:04 — и на этом список не закрылся. К половине одиннадцатого утра по Москве в столице Украины зафиксировали уже 15-ю тревогу за сутки.

Орала сирена и в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Винницкой областях. Практически вся восточная и южная половина карты одновременно.

В ночь на 27-е — массированный удар по военно-промышленному комплексу, энергетике и портовой инфраструктуре сразу в десяти областях. В Киеве накрыли транспортно-логистический центр «Сан-Парк» — по данным Минобороны, крупнейший узел хранения и распределения ударных FPV, комплектующих и наземных станций управления, там же был сборочный цех БПЛА, включая барражирующие «Хорнеты». В Борисполе — комплекс «Александровский», центральный склад запчастей для БПЛА среднего и дальнего радиуса. В Запорожье и Кривом Роге — металлургические комбинаты, которые кормят военное производство. В Кременчуге — НПЗ, обеспечивавший ВСУ горюче-смазочными материалами. В портах Одессы и Черноморска — 24 хранилища военного имущества, в Рени — объекты разгрузки ГСМ. В Ильичевске — цех сборки дронов и завод селитры.

Минувшей ночью список продолжили.

Под Киевом ударными беспилотниками уничтожен складской комплекс компании «Стеллар Джет» — там хранили готовые крылатые ракеты «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей. В порту Одессы — ещё шесть хранилищ военного назначения. Идет разбор логистики по узлам, методично, один за другим.

На земле в это время — Запорожская группировка «Восток» освободила Шевченковское. Безэкипажный катер в устье Дуная утопил украинский разведывательный корабль «Симферополь». Обычная сводка, если бы не масштаб происходящего вокруг неё.

Пока Киев считает рекордные тревоги и прячется в укрытиях, наша ПВО в ту же ночь отработала по встречной волне: над Воронежской и Ростовской сбили дюжину украинских беспилотников самолётного типа, а сутками ранее над 14 регионами — 267 дронов. У нас — сбитые «Лютые» и подожжённая поликлиника в Павловом Посаде. У них — уже 15 тревог за сутки, разрушенная логистика ВПК и склад «Фламинго», которые сгорели раньше, чем успели долететь до цели.

Разница в масштабе видна невооружённым глазом. Мы отбиваем налёты дронов на регионы. Они теряют цеха, склады, НПЗ и порты — то есть саму способность производить и подвозить то, чем эти налёты снаряжаются. Поэтому и орёт сирена в Киеве всё громче и всё чаще. От бессилия.

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