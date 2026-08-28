Умер король Харальд V. Ему было 89 лет. Фото: REUTERS.

Норвегия погрузилась в траур — умер король Харальд V. Ему было 89 лет. По официальному сообщению королевского дома, смерть наступила в Национальной больнице в Осло в 6:35 утра.

Причиной смерти короля Норвегии стала бактериальная инфекция, развившаяся на фоне заболевания крови.

В последнее время норвежскую королевскую семью сопровождают бурные скандалы. Они связаны с именем будущей королевы, жены наследного принца Хокона Метте-Марит.

ПРИЧИНА СМЕРТИ КОРОЛЯ НОРВЕГИИ ХАРАЛЬДА V

Монарх был доставлен в клинику 17 августа. Последние недели он проходил лечение от гемолитической анемии — это заболевание, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем костный мозг успевает их производить. Это привело к скоплению жидкости в организме и потребовало лечения в стационаре.

В прошлое воскресенье, 23 августа, дворец сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось - у него диагностировали бактериальную инфекцию в крови. Врачи назначили антибиотики. Накануне монарх почувствовал себя еще хуже, ситуация стала критической.

Норвегия погрузилась в траур Фото: REUTERS.

НОВЫМ КОРОЛЕМ НОРВЕГИИ СТАНЕТ ПРИНЦ ХОКОН

После смерти Харальда V престол перейдет к его сыну, 36-летнему Хокону. Норвежские королевские биографы и историки гадают, какое имя для пребывания на престоле выберет для себя наследник. Среди наиболее вероятных вариантов - Магнус и Хокон. Большинство склоняется к тому, что принц сохранит свое имя и станет Хоконом VIII.

По норвежской традиции, новый король должен определиться со своим девизом и королевским именем. Обычно это решение монарх озвучивает на внеочередном заседании госсовета сразу после смерти своего предшественника. После этого должен последовать сбор парламента, и уже затем состоится принесение присяги на Львином холме в течение ближайших дней.

Какой девиз выберет наследный принц Хокон, став королем, пока неизвестно. Но в норвежской королевской семье сильны традиции. Его отец Харальд V, дед Олав V, и прадед Хокон VII, придерживались одного девиза: «Всё ради Норвегии».

Фото: REUTERS.

БУДУЩАЯ КОРОЛЕВА МЕТТЕ-МАРИТ ПОПАЛА В НЕПРОСТЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ

Но у наследника престола, мягко говоря, есть проблемы: он женился на матери-одиночке Метте-Марит, сын которой, 29-летний Мариус Борг Хейби, был в июне приговорен к четырем годам тюрьмы за изнасилования и избиения бывших партнерш. Пока рассматривается апелляция, Мариус находится под домашним арестом в королевской резиденции Скаугум, он обязан носить электронный браслет.

Несмотря на это, недавно он вместе с членами королевской семьи приезжал к умирающему Харальду в больницу.

Наследная принцесса Норвегии Соня, принцесса Марта Луиза, принц Хокон Магнус и наследный принц Харальд с собакой на прогулке в саду, Аскер, Норвегия, 2 июля 1987 года. Фото: REUTERS.

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