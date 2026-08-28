За лесами Дальнего Востока наблюдают из космоса и с беспилотников: это поможет бороться с лесными пожарами

Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин (слева)

Дальний Восток - это огромные территории: леса, моря, горы… С одной стороны, заповедная нетронутая природа - огромная ценность. С другой - а что делать, если там, где на сотни километров нет людей, что-то случается? Например, лесной пожар.

Для этого Тихоокеанский государственный университет им. М.П. Даниловского в Хабаровске и Спутниковая система «Гонец» Госкорпорации Роскосмос решили создать общий проект. «Гонец» обеспечит ученых телекоммуникационным оборудованием для передачи сигнала на удалённых территориях - как на земле, так и на беспилотных аппаратах с использованием спутниковой системы связи. А это позволит мониторить труднодоступные и таёжные территорий и быстро реагировать в случае каких-то ЧП.

- Наш стратегический проект «Природосберегающие автономные системы и технологии» направлен на создание системы мониторинга и принятия решений, а также купирования угроз на удаленных таежных территориях, в том числе связанных с лесными пожарами. На Дальнем Востоке лесные пожары - большая проблема, - рассказал KP.RU ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин. - Нам очень важно быстро находить пожары, быстро принимать решения и быстро их купировать. Для этого мы создаем систему мониторинга, которая включает в себя беспилотники, сенсорные системы, системы автоматизированного зрения. Сотрудничаем с Роскосмосом по обеспечению спутниковой связи для удаленных территорий.

Кстати, ТОГУ - один из немногих вузов России, который является оператором связи.

- В Хабаровском крае на одной из территорий работает наша система экстренной связи, — добавил Юрий Марфин.

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