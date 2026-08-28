С молодыми не надо «говорить по-особенному». С ними надо не врать. Фото: Алексей ФОКИН.

Побывал вчера на Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим». Фонд «Защитники Отечества» снова собрал участников спецоперации вместе с их семьями и детьми — поделиться опытом и поговорить о наболевшем. И там мне задают вопрос: как молодежи показывать наших героев, чтобы ей было интересно?

Мне кажется, с ними не надо «говорить по-особенному». С ними надо не врать. Молодой человек фальшь чует за версту, быстрее любого полиграфа. Начнешь ему рассказывать про героя из бронзы и гранита, он пролистнет тебя через три секунды. И будет прав.

Как говорить с детьми про СВО

Через конкретного человека, а не через образ. Не через абстрактного «воина-освободителя», а через условного Саню из Челябинска, 22 года, на гражданке чинил самокаты, а теперь лучший дроновод батальона. Я таких видел десятки — в Донбассе, в Курской области, на полигонах. И всем им было страшно. Но они шли вперёд. Как сказал один из штурмовиков: «Мужество — это не отсутствие страха, это способность действовать, несмотря на страх». Вот это молодым понятно. Супермен им неинтересен — они выросли на супергероях и наелись. А ровесник, который рос в соседнем дворе, ходил в секцию дзюдо через дорогу, боялся, шутил, скучал по девушке и вытащил раненого с поля, цепляет. Потому что примеряется на себя.

Где говорить с детьми про СВО

Там, где они живут. А живут они не у телевизора — в Rutube, VK Клипах, коротких вертикальных видео. Эта война вообще первая, которая «идёт в телефоне». Не надо приходить туда в костюме и с плакатом. Надо приходить с историей на полторы минуты. Одно живое видео, где боец своими словами рассказывает, как выбрался из окружения, работает сильнее часового фильма с закадровым баритоном.

И школа, конечно. Но не «урок мужества» для галочки, где завуч читает по бумажке, а класс считает минуты до звонка. Живой ветеран в аудитории. Парень с протезом, который отвечает на любые вопросы, включая неудобные. Было ли страшно. Жалеешь ли, что пошёл воевать. По чему больше всего скучаешь в окопе. Я видел пару раз такие встречи: через десять минут — звенящая тишина, и никто не смотрит в телефон.

Есть соблазн заговорить с молодёжью «на её языке» — натянуть сленг, наснимать модных роликов со взрослыми дядями, которые изображают двадцатилетних. Не надо. Это считывается мгновенно и вызывает ровно обратный эффект — как папа на школьной дискотеке. Универсальный язык один — честность. Она не стареет и не выходит из моды.

Что говорить детям про СВО

Правду, в том числе трудную. Что на войне гибнут. Что там грязь, усталость и рутина, а не компьютерная игра с сохранениями. Молодёжь уважает, когда с ней разговаривают как со взрослыми. И мгновенно закрывается, когда чувствует, что ей продают глянец. Причём правда работает на образ героя, а не против него. Подвиг на фоне настоящего страха и настоящей грязи весит больше, чем подвиг на фоне красивых декораций. Скрывая цену, мы обесцениваем поступок.

И не надо всё переводить в лозунг. Лозунг — это и есть тот стереотип, с которого мы сегодня начали разговор. Он одинаковый для всех, а у каждого героя своя история.

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