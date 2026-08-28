Дмитрий Бероев рассказал о сложных пробах в проект старшего брата: «Я даже не знал, кто режиссер»

Дмитрий Бероев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала Егора Бероева «Марик» с Василием Копейкиным в главной роли. Идея проекта родилась из личных поездок Бероева в Донбасс, где он подолгу общался с местными жителями — эти истории и легли в основу сценария. Картину представили режиссер Егор Бероев, продюсер Тимур Вайнштейн, а также актеры — Василий Копейкин, Анна Панкратова, Дмитрий Бероев. Дмитрий — младший брат 48-летнего Егора Бероева. В беседе с KP.RU 38-летний актер рассказал про сложные пробы в проект «Марик».

- Дмитрий, как вам работалось со старшим братом?

- Прекрасно. Вы знаете, это была моя мечта, чтобы поработать с братом. При том, что мы могли бы уже поработать как партнеры, но самое интересное, мне кажется, было еще и поработать с братом как с режиссером. Потому что у него к этому очень большие способности, мягко говоря. Он очень вовлечен в то, что делает. Он заражает этим. И очень хочется.

- Сложно было работать?

Да не сложно работать. Каждый выполнял свою работу. У меня есть профессия в руках. У брата есть профессия в руках. И вместе мы делали одно общее дело, которое сегодня будем смотреть. 4 сентября увидим уже первые четыре серии (сериал «Марик» будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ).

- Егор строгий режиссер?

- Что такое строгость? На мой взгляд, это не строгость, когда человек в своей профессии требователен. А в нашей профессии нужно быть и к себе требовательным, и к тем людям, с которыми ты работаешь. Мне кажется, это верно. Потому что, если не получается найти одно общее, тогда все это впустую. Мы не просто же должны текст наизусть проговорить… А мне кажется, что очень здорово, когда люди чего-то хотят от того, что они делают. И друг от друга.

Егор и Дмитрий Бероевы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В обычной жизни чувствуется, что Егор — старший брат. Чувствуется какой-то авторитет? Прислушиваетесь к нему?

- Да, конечно. Но и ко мне брат тоже прислушивается. И в этом плане у нас нет такого прям — старший, младший. Мы братья, и это самое главное.

- Есть конкуренция?

- Никакой конкуренции. Егор — индивидуальность, я — индивидуальность, вы — индивидуальность.

- Дмитрий, а проходили пробы в проект брата?

- Безусловно. Самое сложное было пройти пробы. Потому что персонаж был не точно прописан. Мы придумывали этот персонаж. Именно пробы были самые сложные. Потому что там мы даже с братом, что называется, где-то повздорили. Потому что найти именно этого Васю, моего героя, было очень важно.

- А повздорили из-за чего?

- Это не вздор даже, это называется творческий процесс. Мы не ругаемся, просто нужно загореться, зажечься, чтобы найти этого персонажа. И ты говоришь: «Это так». А он говорит: «Нет, это не так, попробуй еще точнее». Только в этом. И поэтому мы находили какую-то историю в плане...

Дмитрий Бероев рассказал о сложных пробах в проект старшего брата: «Я даже не знал, кто режиссер»

- Сколько длились пробы?

Пробы длились часа три, может, четыре. Это была финальная сцена, которую мы пробовали с замечательным партнером Васей Копейкиным. У нас были парные пробы. Это было очень здорово.

- А расстроились бы, если бы не прошли?

Нет, ни в коем случае. Я всегда за то, чтобы картина складывалась именно в том ключе, в котором задумана. Потому что, если ты просто здесь лишний, человек, который взят по блату, по преференциям, это не совсем верная история. Мне кажется, самое главное, чтобы человек был на своем месте. И мы этого старались добиваться.

Дмитрий Бероев с возлюбленной Владиславой Самохиной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Роль предложил вам брат?

- Мне позвонил кастинг-директор Екатерина Семина, которая сказала, что есть вот такой проект. Я знал, что брат будет снимать какую-то историю, но я не знал подробностей, потому что он был в процессе, я тоже был в работе — в театре работаю. И потом уже выяснилось, что это та самая картина. Я пришел, даже не сразу знал, кто режиссер. Пришел на пробы, оказалось, это брат.

- А чувствовалась на съемках какая-то семейная атмосфера? Ваш родной брат – режиссер, его супруга тоже играет одну из главных ролей. Чувствовали, что все свои?

Вы знаете, самая главная задача режиссера — создать круг единомышленников. Сюда должны быть вовлечены все: художники-постановщики, костюмеры, гримёры… Егор старался заразить всех. Мне кажется, семья была от и до. Даже рабочие, носившие какие-то вещи. Однажды у нас была ситуация, когда мы готовили съемочную площадку все вместе — и артисты, и режиссеры, и художники — все помогали, чтобы не выбиться из графика. Потому что одна из съемочных площадок была на том месте, где велись археологические раскопки. Нам уступили место на какое-то время, и это все надо было задекорировать. Мы ездили за какими-то посадками, выкапывали, запоминали места, куда что надо посадить. Мы с Васей (Копейкиным) надели какие-то штаны, перчатки, поехали куда-то в степь… Было очень интересно. Семья была. Съемка каждой истории — это своя маленькая жизнь.

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