Актер Дмитрий Бероев собрался жениться на Владиславе Самохиной: «Хочется свадьбу, которую все запомнят»

Дмитрий Беров появился на премьере фильма с возлюбленной Владиславой Самохиной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Бероев появится в новом сериале «Марик», который снял его старший брат Егор Бероев. Братья вместе представили проект в столичном кинотеатре «Художественный» 27 августа. Сериал «Марик» будет доступен к просмотру с 4 сентября в KION и Wink. А 15 сентября сериал выйдет на НТВ. На премьеру Егор пришел вместе с беременной женой Анной Панкратовой (одна из главных женских ролей в «Марике»), а Дмитрий появился с возлюбленной Владиславой Самохиной, которую многие помнят по фильму «Роднина».

На премьере сериала «Марик» 38-летний Дмитрий Бероев поделился, что они с 23-летней Владиславой вместе уже два года и всерьез подумывают о свадьбе. Актер рассказал, какое торжество они бы хотели.

«Мне кажется, такую (свадьбу), от которой потом останутся хорошие воспоминания, и все будут помнить про нее», — сообщил Бероев.

А вот на вопрос о предложении руки и сердца Владислава отвечать не стала. Но при этом пара раскрыла секрет гармоничных отношений.

Владислава Самохина и Дмитрий Бероев

Владислава Самохина и Дмитрий Бероев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы честны друг с другом. Самое главное, что мы всегда, если что-то не нравится, можем об этом сказать. И это не вызывает каких-то моментов, когда кто-то начнет кого-то «душить». Всегда поддерживаем друг друга, спокойно садимся, разговариваем. Мне кажется, это самое главное», — рассказал Дмитрий Бероев.

Также Дмитрий поделился, как они предпочитают проводить время со старшим братом, 48-летним Егором.

ВИДЕО. Подпись: Дмитрий Бероев рассказал о свадьбе с Владиславой Самохиной

«Мы очень любим просто периодически съехаться за городом, посидеть, чай попить, пожарить мясо, съездить на рыбалку. В деревне просто по реке пойти на лодке», — поделился актер.

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