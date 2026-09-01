«Комсомолка» завершила съемки проекта о животных, попавших в беду, и об их ангелах-хранителях

Пернатые, мохнатые, покрытые иголками и чешуей… Каких только спасенных детей природы не повидала наша съемочная группа! Фото: Роман САДОВОЙ.

В начале 2026 года «Комсомольская правда» вместе с АНО «Ноосфера» запустила масштабный просветительский проект «Дикие и беззащитные».

Мы поставили перед собой непростую, но очень важную задачу — рассказать, как много диких зверей и птиц попадает в беду, кто их спасает и чем им может помочь еще и каждый из нас.

За полгода съемочная группа «Комсомолки» объехала всю страну: от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Наши коллеги видели, как отмывают от нефти птиц под Анапой, слушали истории про медвежат-сирот, которых готовили к выпуску в дикую природу в Тверской области, наблюдали за величественными амурскими тиграми, у каждого из которых — непростая судьба.

— Огромное количество впечатлений: от момента, когда около нас впервые зарычал белый медведь и внутри все так резонировало, что было немного не по себе, до наблюдений за тем, как летучие мыши вылетают на охоту, — говорит главный оператор проекта Роман Садовой.

Снять такого серьезного героя крупным планом — дело непростое! Фото: Роман САДОВОЙ.

И вот важная для нас веха: съемки видеоцикла завершены! Уже сейчас на сайте проекта можно найти реальные истории спасения животных и сюжеты об их защитниках. Впереди — монтаж и публикация остальных роликов, а также подготовка документального фильма о центрах реабилитации.

Но! Сейчас мы хотим поделиться самым личным — впечатлениями, которые остались после этих съемок.

НЕ ОШИБКИ, А ПРЕСТУПНАЯ ГЛУПОСТЬ

Признаемся честно, когда мы только начинали наш проект, то даже сами не до конца осознавали масштаб и глубину проблемы. Да, мы знали, что каждый год сотни диких животных оказываются на краю гибели — и чаще всего по вине человека. Да, мы хотели, чтобы вся страна узнала о специалистах и волонтерах, которые спасают зверей и птиц, — порой на последние деньги и ценой собственного здоровья.

Эти самоотверженные люди спасают не только львов и медведей, но и ворон — а как пройти мимо, если есть сердце? Фото: Роман САДОВОЙ.

Но… мы даже не могли представить, как глубоко в душу и сердце каждого из тех, кто работал над проектом, проникнут все его герои: и мы сейчас не только о людях с запредельно большими сердцами, но и об их подопечных.

— У меня самая эмоциональная связь сложилась с центром «Спаси меня» в Челябинске, центром «Дино» в Волгограде и хосписом «Дом тигра» в Ленобласти, — говорит Роман Садовой.

Смешные моменты съемок проекта «Дикие и беззащитные» Бывали на съемках и веселые моменты — правда, подопечная Центра реабилитации сельскохозяйственных животных «СвободаЦентр» так и не согласилась выполнить свою актерскую задачу!

А исполнительного продюсера проекта Оксану Касаткину сильнее всех впечатлил тюменский центр «У Лукоморья». Именно там она увидела больше всего животных, пострадавших от человеческой глупости.

— Я настаиваю именно на слове «глупость», потому что когда у обезьянки разрывает живот от того, что ее кормили пловом и борщами, не потрудившись заглянуть хотя бы в интернет, — это уже не ошибка, а преступная человеческая глупость, — говорит она.

Таких историй во время съемок наши коллеги услышали не одну, не две… десятки! От львенка, которого держали в 30-градусный мороз в уличном вольере, до пони, которую по доброте душевной закармливали сахарной ватой. От красноухих черепах, которых в лучшем случае выпускают в ближайший водоем, потому что «обещали крошечного питомца, а выросла здоровая тортилла», до крокодила, которого когда-то нашли, в прямом смысле, на помойке.

— Самое болезненное, наверное, понимать, что вокруг нас все еще слишком много тех, кто так и не усвоил простое правило: мы в ответе за тех, кого приручили, — говорит Оксана Касаткина. — Животных заводят для красоты, для статуса или просто импульсивно. А потом, когда они становятся неудобными, — хоть в мусорный бак.

Один из подопечных центра «Дом тигра» в Ленобласти. Кстати, в такие хосписы часто попадают львы и тигры, которых заводили как живых игрушек. Фото: Роман САДОВОЙ

ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ

А ведь помимо той самой глупости, есть еще и откровенное вредительство: браконьеры, «бизнесмены», которые делают деньги на фото с животными, живодеры. Добавьте сюда вырубку лесов, загрязнение водоемов с питьевой водой, изменение климата, которое сбивает привычные циклы миграции и размножения… Вот и получается: самый страшный хищник — это человек.

— Это мы, люди, построили города и дороги на территории животных, — такую мысль озвучил один из героев проекта, основатель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. — Теперь пришло время отдавать долги.

Но знаете что? Тех, кто готов отдавать эти долги, гораздо больше! Это простые люди, которые могут пожалеть рысь, таскавшую у них кур и попавшую в капкан, или спрятать от охотников облысевшего волка. Это волонтеры, которые готовы даже среди ночи сорваться куда-то, чтобы привезти к ветеринарам сбитую машиной косулю или подстреленного орлана. И это сами сотрудники центров, для которых подопечные — больше чем просто работа.

В центрах реабилитации часто можно встретить не только диких животных, но и кошек, собак, осликов… Если открываешь сердце доброте — разделять зверей, нуждающихся в помощи, уже невозможно. Фото: Роман САДОВОЙ.

— Я познакомилась с людьми, которые работают не за деньги и не за славу, а просто потому, что у них сохранились главные человеческие качества — доброта и способность к состраданию, — говорит Оксана Касаткина. — А еще меня поразило, как часто животные держатся буквально на личных силах и личных деньгах сотрудников центров. И это не олигархи, а обычные люди с невысокой зарплатой, которые каждый день ищут корм, лекарства, материалы для вольеров и просто не могут отвернуться. Так работают и «Орлашин домик» при Дарвинском заповеднике, и реабилитационный центр диких животных «Утес» в Хабаровском крае.

МИР БЕЗ РОЗОВЫХ ЕДИНОРОГОВ

Роман Садовой говорит: для него те, кто работает в центрах реабилитации и реинтродукции, те, кто посвящает жизнь животным, попавшим в беду, — это «Человеки с большой буквы».

— До «Диких и беззащитных» я вообще не знал о том, что существует такая большая проблема с реабилитацией диких животных и помощью им, — признается он. — Оказывается, это очень сложно и требует больших ресурсов. А если пустить все на самотек, в будущем это коснется каждого из нас. Поэтому мне приятно быть частью этого проекта! Огромное спасибо всем центрам и людям, которые в них работают! Они вызывают только восхищение. А также спасибо всей команде, благодаря которой этот проект состоялся!

Оксана Касаткина добавляет: после таких съемок особенно ясно понимаешь: спасение животных — это не умилительная история с розовыми бантиками, а тяжелая ежедневная ответственность, в которой нельзя просто устать, развернуться и уйти.

— Приятно, наверное, спасать единорога: он красивый, от него хорошо пахнет, и рядом с ним легко чувствовать себя добрым человеком, — говорит продюсер. — Но мы не в сказке. Подопечные центров, в которых мы побывали, — это чаще всего больные, искалеченные, неудобные, часто обозленные животные. Но помощи им ждать больше не от кого. И, наверное, именно здесь начинается настоящее милосердие — помогать не «картинке», а тому, кто болен, напуган, не доверяет человеку и все равно имеет право на жизнь.

Проект «Дикие и беззащитные» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы