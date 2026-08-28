Удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Фото: Carl Court/Getty Images

Итоги «черноморской инициативы» - украинская металлургия умирает.

Летние удары российских дронов по критической украинской инфраструктуре грозят оставить незалежную без металлургии. Вражеские СМИ перечисляют целый ворох проблем, с которыми столкнулась отрасль. Во-первых, это удары по металлургическим комбинатам. Предприятия «Запорожсталь», «АрселорМиттал» и ряд других были вынуждены останавливать работу. В результате выпуск стали сократился на 30-40 процентов, железнорудного сырья – на 40 процентов.

Во-вторых, это морская блокада украинских портов. Морем шло около половины экспорта руды, половина стальной продукции и 95 процентов чугуна. Из-за сокращения морского экспорта Киев уже недополучает порядка 150-200 миллионов долларов ежемесячно. При этом, сухопутная логистика не может компенсировать убытки, так как европейские маршруты имеют более низкую пропускную способность и для массовых перевозок попросту невыгодны.

В-третьих, начала козлить «Укрзализниця», потерявшая львиную долю исправных локомотивов. С августа ее грузовые тарифы выросли на 30 процентов, а доля железнодорожных расходов в себестоимости металлопродукции выросла в два-три раза. Вдобавок, ЕС ввел на сталь квоты, из-за чего возможности ее экспорта для Украины сократились примерно на 60 процентов.

В-четвертых, необходимый для металлургии коксующийся уголь на 80 процентов поступал на Украину по морю. Его доставка по суши еще больше увеличит логистические расходы и повысит конечную стоимость на сырье.

Министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей на Украине Фото: REUTERS.

Таким образом, в рамках нашей «черноморской инициативы» противник быстро теряет один из немногих оставшихся у него источников валютной выручки. При этом, удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Так сегодня министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей в стране. Голода, конечно, не будет, но Киеву придется и здесь дополнительно тратиться на логистику.

Российские удары имеют накопительный эффект, который в полной мере проявится уже ближе к зиме, когда мы вновь начнем выносить энергетику противника. Тогда украинским властям, помимо прочих забот, придется разбираться с отоплением городов. И в один день этих проблем может накопиться критическая масса.

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