Россия на четвертом месте по числу миллиардеров. За счет чего растут состояния

Россия второй год подряд занимает четвертое место среди стран с наибольшим количеством состоятельных людей. Фото: Evgeniy Voytik/Shutterstock/Fotodom

И вновь Россия отметилась на высоких позициях в мировом рейтинге. На сей раз по числу долларовых миллиардеров. По данным компании Altrata, специализирующейся на глобальном анализе благосостояния, Россия второй год подряд занимает четвертое место среди стран с наибольшим количеством состоятельных людей.

Аналитики отметили, что в России сегодня насчитывается 151 миллиардер (в 2024 году таковых было 128). Выше в списке расположились лишь США, Китай и Германия. К слову, год назад наша страна делила почетное 4 место с Великобританией. Ныне она осталась с цифрой 128, а мы уверенно вырвались вперед, оставив позади и Индию (132 миллиардера).

В мировом масштабе число людей с состоянием, исчисляемым в миллиардах, достигло 3795 человек, что в 2,5 раза превышает показатели десятилетней давности. Совокупное богатство этой группы оценивается в 15,1 трлн долларов. Примечательно, что 83% всех мировых миллиардерских состояний сосредоточено в руках жителей всего 15 стран. При этом, средний возраст миллиардера - 71 год. Большинство (62%) являются обладателями так называемых «self-made» состояний, то есть создали свое богатство самостоятельно, и только 8% получили его по наследству.

Самые богатые люди России

Согласно рейтингу Forbes за 2026 год, самым богатым миллиардером России является председатель совета директоров «Северстали» и владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в $37–39 млрд. Основной рост капитала связан с многократным увеличением оценки Nordgold на фоне взлета цен на золото почти на 80%. На втором месте - президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($29,7 млрд), на третьем - основатель «Лукойла» Вагит Алекперов ($29,5 млрд).

Самым богатым миллиардером России является председатель совета директоров «Северстали» и владелец золотодобывающей компании Nordgold Алексей Мордашов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За счет чего растут состояния

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет рост числа миллиардеров не ростом зарплат, а перетоком капитала внутри самой элиты: люди из разряда миллионеров переходят в разряд миллиардеров.

- Это вертикальная ротация, а не массовое обогащение, - говорит эксперт. - Капиталы растут не за счет заработной платы или предпринимательских доходов в классическом смысле. Миллиардеры могут получать зарплату в 1 рубль, но их активы - акции, недвижимость, доли в компаниях - растут на 10–20% в год. Весь рейтинг строится на движении активов, а не на трудовых доходах.

Так, аналитики Altrata связывают увеличение числа российских миллиардеров с ростом валютных и процентных ставок, ростом доходов от экспорта несырьевых товаров, переориентацией российского экспорта на азиатские рынки.

По мнению Георгия Остапковича, еще года 3–4 назад, основу состояния миллиардеров составляли сырьевые компании. Сейчас портфели диверсифицированы: IT, фармацевтика, добыча, зарубежные активы, недвижимость.

- При этом, сам факт, что Россия заняла 4-е место в миллиардном рейтинге, мало о чем говорит, - уверен научный руководитель Центра конъюнктурных исследований. -На самом деле это не имеет прямого отношения ни к доходам населения, ни к экономике в целом. Дифференциация доходов измеряется по зарплатам, предпринимательским доходам и доходам от собственности, и к миллиардерам это почти не относится. Коэффициент Джини, который фиксирует расслоение по доходам, у нас, наоборот, снижается. А число миллиардеров растет. То есть эти два процесса идут параллельно, но не коррелируют. Если завтра число миллиардеров упадет в два раза, экономика России не изменится, просто подешевеют какие-то акции. И еще важно: за миллиардерами стоят реальные предприятия и рабочие места.

ТОП-10 СТРАН ПО ЧИСЛУ МИЛЛАРДЕРОВ

США – 1265

Китай - 363

Германия - 221

Россия - 151

Индия - 132

Великобритания - 128

Швейцария - 122

Гонг Конг - 106

Франция - 84

Италия - 78

(По данным Altrata)

КСТАТИ

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